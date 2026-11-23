Βίντεο έδειχναν την τραγουδίστρια να κινείται ιδιαίτερα αργά και να στηρίζεται στους χορευτές της, με αρκετούς θαυμαστές της να αναρωτιούνται αν αντιμετωπίζει κάποιο πρόβλημα υγείας









Η διάσημη τραγουδίστρια θέλησε να απαντήσει δημόσια στις φήμες κατά τη διάρκεια της συναυλίας της το Σάββατο, 21 Νοεμβρίου, στο Ρίο ντε Τζανέιρο. Απευθυνόμενη στο κοινό από τη σκηνή της Farmasi Arena, η Κάρεϊ ανέφερε χαρακτηριστικά: «Α, και παρεμπιπτόντως, μην πιστεύετε όλα όσα διαβάζετε στο διαδίκτυο. Και μη με κάνετε να θυμώσω τώρα».



Το σχετικό στιγμιότυπο δημοσιεύτηκε στην πλατφόρμα X από θαυμαστή της, ο οποίος σχολίασε: «Η Μαράια Κάρεϊ απάντησε σε όσους την επικρίνουν κατά τη διάρκεια της συναυλίας της στο Ρίο ντε Τζανέιρο και είπε στους θαυμαστές της να μην πιστεύουν όλα όσα διαβάζουν γι' αυτήν στο διαδίκτυο. Ντίβα!».



Τα βίντεο που προκάλεσαν ανησυχία στους θαυμαστές της



Στα πλάνα, η τραγουδίστρια εμφανίζεται να κινείται με εξαιρετικά αργό ρυθμό στη σκηνή, ενώ ένας από τους χορευτές της βρίσκεται διαρκώς δίπλα της και τη συγκρατεί με τα χέρια του. Σε άλλο σημείο της εμφάνισης, περισσότεροι χορευτές τη βοηθούν να σηκώσει ελαφρώς το πόδι της, στο πλαίσιο της χορογραφίας.







Άλλοι αντιμετώπισαν το βίντεο με χιούμορ, υποστηρίζοντας ότι η τραγουδίστρια απλώς πραγματοποιούσε μια εμφάνιση χωρίς ιδιαίτερη ενέργεια. Ωστόσο, αρκετοί θαυμαστές εξέφρασαν πραγματική ανησυχία, καθώς είχαν παρατηρήσει αντίστοιχα περιορισμένες κινήσεις της και σε προηγούμενη συναυλία, λίγες ημέρες νωρίτερα.



Δείτε αυτή τη δημοσίευση στο Instagram. Η δημοσίευση κοινοποιήθηκε από το χρήστη Philipe Watfe (@philipewatfe) Κλείσιμο

Εκείνο που προβλημάτισε περισσότερο ορισμένους δεν ήταν μόνο ο αργός τρόπος με τον οποίο περπατούσε στη σκηνή, αλλά και το γεγονός ότι φαινόταν να χρειάζεται τη βοήθεια των χορευτών της, ακόμη και όταν δεν εκτελούσε κάποια απαιτητική χορευτική κίνηση.



«Το γεγονός ότι χρειάζεται βοήθεια με αυτόν τον τρόπο και το παρουσιάζουν σαν να αποτελεί μέρος της παράστασης δείχνει ξεκάθαρα ότι κάτι δεν πάει καλά», σχολίασε ένας θαυμαστής. Πάντως, τα συγκεκριμένα βίντεο και τα σχόλια των χρηστών δεν επιβεβαιώνουν ότι η τραγουδίστρια αντιμετωπίζει κάποιο πρόβλημα υγείας.



Οι εικόνες από τη Βραζιλία που ενίσχυσαν τις φήμες Η εμφάνιση της Κάρεϊ στη σκηνή ήρθε λίγες ημέρες μετά τη δημοσιοποίηση άλλου βίντεο από τη Βραζιλία, στο οποίο η τραγουδίστρια φαινόταν να δυσκολεύεται να περπατήσει, ενώ πλησίαζε θαυμαστές της για να υπογράψει αυτόγραφα.



Στα σχόλια και στην ανησυχία που εκφράστηκαν για την κατάσταση της υγείας της, μετά τις πρόσφατες εμφανίσεις της στη Βραζιλία, στο πλαίσιο της χριστουγεννιάτικης περιοδείας της, απάντησε η Μαράια Κάρεϊ Βίντεο που κυκλοφόρησαν στα social media έδειχναν την τραγουδίστρια να κινείται ιδιαίτερα αργά και να στηρίζεται στους χορευτές της, προκαλώντας πλήθος σχολίων, με αρκετούς θαυμαστές της να αναρωτιούνται αν αντιμετωπίζει κάποιο πρόβλημα υγείας.«Α, και παρεμπιπτόντως, μην πιστεύετε όλα όσα διαβάζετε στο διαδίκτυο. Και μη με κάνετε να θυμώσω τώρα».«Η Μαράια Κάρεϊ απάντησε σε όσους την επικρίνουν κατά τη διάρκεια της συναυλίας της στο Ρίο ντε Τζανέιρο και είπε στους θαυμαστές της να μην πιστεύουν όλα όσα διαβάζουν γι' αυτήν στο διαδίκτυο. Ντίβα!». Οι συζητήσεις για την κατάσταση της Μαράια Κάρεϊ ξεκίνησαν μετά τη συναυλία της στις 17 Νοεμβρίου, όταν βίντεο από την ερμηνεία της μεγάλης επιτυχίας της «Fantasy» κυκλοφόρησε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.Στα πλάνα, η τραγουδίστρια εμφανίζεται να κινείται με εξαιρετικά αργό ρυθμό στη σκηνή, ενώ ένας από τους χορευτές της βρίσκεται διαρκώς δίπλα της και τη συγκρατεί με τα χέρια του. Σε άλλο σημείο της εμφάνισης, περισσότεροι χορευτές τη βοηθούν να σηκώσει ελαφρώς το πόδι της, στο πλαίσιο της χορογραφίας.Η Κάρεϊ διατηρεί σχεδόν ανέκφραστο το πρόσωπό της στο συγκεκριμένο απόσπασμα, ενώ η χαμηλή ποιότητα του ήχου δεν επιτρέπει να ακουστεί καθαρά η φωνή της. Η εικόνα της προκάλεσε ποικίλες αντιδράσεις, με ορισμένους χρήστες των social media να σχολιάζουν ότι έμοιαζε με άνθρωπο που βρισκόταν υπό την επήρεια ηρεμιστικών.Άλλοι αντιμετώπισαν το βίντεο με χιούμορ, υποστηρίζοντας ότι η τραγουδίστρια απλώς πραγματοποιούσε μια εμφάνιση χωρίς ιδιαίτερη ενέργεια. Ωστόσο, αρκετοί θαυμαστές εξέφρασαν πραγματική ανησυχία, καθώς είχαν παρατηρήσει αντίστοιχα περιορισμένες κινήσεις της και σε προηγούμενη συναυλία, λίγες ημέρες νωρίτερα.Εκείνο που προβλημάτισε περισσότερο ορισμένους δεν ήταν μόνο ο αργός τρόπος με τον οποίο περπατούσε στη σκηνή, αλλά και το γεγονός ότι φαινόταν να χρειάζεται τη βοήθεια των χορευτών της, ακόμη και όταν δεν εκτελούσε κάποια απαιτητική χορευτική κίνηση.«Το γεγονός ότι χρειάζεται βοήθεια με αυτόν τον τρόπο και το παρουσιάζουν σαν να αποτελεί μέρος της παράστασης δείχνει ξεκάθαρα ότι κάτι δεν πάει καλά», σχολίασε ένας θαυμαστής. Πάντως, τα συγκεκριμένα βίντεο και τα σχόλια των χρηστών δεν επιβεβαιώνουν ότι η τραγουδίστρια αντιμετωπίζει κάποιο πρόβλημα υγείας.Η εμφάνιση της Κάρεϊ στη σκηνή ήρθε λίγες ημέρες μετά τη δημοσιοποίηση άλλου βίντεο από τη Βραζιλία, στο οποίο η τραγουδίστρια φαινόταν να δυσκολεύεται να περπατήσει, ενώ πλησίαζε θαυμαστές της για να υπογράψει αυτόγραφα.



Στα σχετικά πλάνα, η Κάρεϊ εμφανίζεται να κρατά το μπράτσο μιας γυναίκας από το προσωπικό της, καθώς κατευθύνεται προς μια ομάδα ανθρώπων που την περίμεναν. Ορισμένοι υποστήριξαν μέσω των social media ότι η τραγουδίστρια «δυσκολευόταν να περπατήσει» και ότι «έμοιαζε να πονάει». «Πρέπει να ανησυχούμε;», αναρωτήθηκε κάποιος, ενώ κάποιος άλλος έγραψε: «Προσεύχομαι και στέλνω ευχές για καλή υγεία στη βασίλισσα των Χριστουγέννων».