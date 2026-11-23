Πόσοι άνεργοι ηθοποιοί θα έδιναν τα πάντα για να εξασφαλίσουν έστω και ένα μικρό μέρος από τις δουλειές που της έχει προσφέρει το Χόλιγουντ; αναρωτήθηκε ένας κριτικός κινηματογράφου





Η Λόπεζ αμφισβήτησε την αντίληψη ότι δέχεται χιλιάδες προτάσεις για ρόλους, υποστηρίζοντας ότι στην πραγματικότητα οι ευκαιρίες που της προσφέρονταν ήταν περιορισμένες, ακόμη και στα πρώτα χρόνια της καριέρας της. «Ακόμη και από την αρχή της καριέρας μου, μου γίνονταν προτάσεις, αλλά ήταν ελάχιστες. Έπρεπε, κατά κάποιον τρόπο, να δημιουργήσω μόνη μου ευκαιρίες», δήλωσε.







«Έπρεπε να χαράξω τον δικό μου δρόμο» Η 57χρονη Λατίνα σταρ με καταγωγή από το Πουέρτο Ρίκο ισχυρίστηκε ότι το Χόλιγουντ εξακολουθεί να αναζητά συγκεκριμένα χαρακτηριστικά στους ηθοποιούς που επιλέγει για τις παραγωγές του. Κατά την άποψή της, αυτές οι προτιμήσεις έχουν δυσκολέψει διαχρονικά την πρόσβαση μη λευκών ηθοποιών σε σημαντικούς ρόλους.







Ωστόσο, όπως τόνισε, η ίδια έμαθε να μη βασίζεται αποκλειστικά στις προτάσεις που δέχεται από τα κινηματογραφικά στούντιο. «Γι' αυτό, από πολλές απόψεις, πρέπει να χαράξεις τον δικό σου δρόμο. Αν θέλω να κάνω κάτι, δεν περιμένω να μου το προτείνει κάποιος. Προσπαθώ να το πραγματοποιήσω μόνη μου και, αν στο μεταξύ προκύψει κάποια πρόταση, ακόμη καλύτερα», εξήγησε.



Οι επιτυχίες της στον κινηματογράφο Οι δηλώσεις της Λόπεζ προκάλεσαν συζητήσεις, καθώς η ίδια έχει διαγράψει μια μακρά και επιτυχημένη πορεία στον κινηματογράφο, έχοντας πρωταγωνιστήσει σε αρκετές δημοφιλείς παραγωγές. Στα τέλη της δεκαετίας του 1990 και στις αρχές της δεκαετίας του 2000, εξασφάλισε σημαντικούς πρωταγωνιστικούς ρόλους σε ταινίες όπως το «Ο Γάμος του Εραστή μου», το «Εκτός ελέγχου» και «Η Καμαριέρα».



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Η Τζένιφερ Λόπεζ στην ταινία «Η Καμαριέρα»

Τα επόμενα χρόνια συνέχισε να εμφανίζεται σε μεγάλες παραγωγές, ενώ παράλληλα κατέκτησε τη μουσική βιομηχανία. Μεταξύ των πιο πρόσφατων κινηματογραφικών της συμμετοχών συγκαταλέγονται οι ταινίες «Μια Δεύτερη Ευκαιρία» (2018), «Επικίνδυνες Κυρίες» (2019), «Γάμος Μετ’ Εμποδίων» (2022) και «Έρωτας στο Γραφείο» (2026).

Αντιδράσεις έχει προκαλέσει η Τζένιφερ Λόπεζ , μετά τη δηλώση ότι δυσκολεύτηκε να εξασφαλίσει ρόλους στο Χόλιγουντ επειδή δεν είναι λευκή. Σε συνέντευξή της στους New York Times, η διάσημη τραγουδίστρια και ηθοποιός υποστήριξε ότι η λατινοαμερικανική καταγωγή της αποτέλεσε εμπόδιο στην επαγγελματική της πορεία, αναγκάζοντάς την να δημιουργήσει τις δικές της ευκαιρίες στη βιομηχανία του θεάματος.Η Λόπεζ αμφισβήτησε την αντίληψη ότι δέχεται χιλιάδες προτάσεις για ρόλους, υποστηρίζοντας ότι στην πραγματικότητα οι ευκαιρίες που της προσφέρονταν ήταν περιορισμένες, ακόμη και στα πρώτα χρόνια της καριέρας της. «Ακόμη και από την αρχή της καριέρας μου, μου γίνονταν προτάσεις, αλλά ήταν ελάχιστες. Έπρεπε, κατά κάποιον τρόπο, να δημιουργήσω μόνη μου ευκαιρίες», δήλωσε.Όπως εξήγησε, θεωρεί ότι η καταγωγή και η εμφάνισή της επηρέασαν τις επιλογές των κινηματογραφικών στούντιο. «Και ο λόγος, νομίζω, είναι ότι απλώς δεν ήμουν η συνηθισμένη, για να είμαι ειλικρινής, λευκή ηθοποιός. Καταλαβαίνετε τι εννοώ; Και κατά κάποιον τρόπο, το ίδιο εξακολουθεί να συμβαίνει και σήμερα», πρόσθεσε.Η 57χρονη Λατίνα σταρ με καταγωγή από το Πουέρτο Ρίκο ισχυρίστηκε ότι το Χόλιγουντ εξακολουθεί να αναζητά συγκεκριμένα χαρακτηριστικά στους ηθοποιούς που επιλέγει για τις παραγωγές του. Κατά την άποψή της, αυτές οι προτιμήσεις έχουν δυσκολέψει διαχρονικά την πρόσβαση μη λευκών ηθοποιών σε σημαντικούς ρόλους.Αναγνώρισε, πάντως, ότι η κινηματογραφική βιομηχανία έχει σημειώσει πρόοδο τα τελευταία χρόνια ως προς τη διαφορετικότητα και την εκπροσώπηση ανθρώπων από διαφορετικές εθνοτικές ομάδες. «Υπάρχουν συγκεκριμένα πράγματα που αναζητούν και, σίγουρα, σήμερα υπάρχει μεγαλύτερη ποικιλομορφία, κάτι που είναι θετικό», ανέφερε.Ωστόσο, όπως τόνισε, η ίδια έμαθε να μη βασίζεται αποκλειστικά στις προτάσεις που δέχεται από τα κινηματογραφικά στούντιο. «Γι' αυτό, από πολλές απόψεις, πρέπει να χαράξεις τον δικό σου δρόμο. Αν θέλω να κάνω κάτι, δεν περιμένω να μου το προτείνει κάποιος. Προσπαθώ να το πραγματοποιήσω μόνη μου και, αν στο μεταξύ προκύψει κάποια πρόταση, ακόμη καλύτερα», εξήγησε.Οι δηλώσεις της Λόπεζ προκάλεσαν συζητήσεις, καθώς η ίδια έχει διαγράψει μια μακρά και επιτυχημένη πορεία στον κινηματογράφο, έχοντας πρωταγωνιστήσει σε αρκετές δημοφιλείς παραγωγές. Στα τέλη της δεκαετίας του 1990 και στις αρχές της δεκαετίας του 2000, εξασφάλισε σημαντικούς πρωταγωνιστικούς ρόλους σε ταινίες όπως το «Ο Γάμος του Εραστή μου», το «Εκτός ελέγχου» και «Η Καμαριέρα».Ένας από τους σημαντικότερους ρόλους της ήταν εκείνος της τραγουδίστριας Σελίνα Κιντανίγια-Πέρες στη βιογραφική ταινία «Σελίνα», που κυκλοφόρησε το 1997 και συνέβαλε καθοριστικά στην καθιέρωσή της ως πρωταγωνίστριας.Τα επόμενα χρόνια συνέχισε να εμφανίζεται σε μεγάλες παραγωγές, ενώ παράλληλα κατέκτησε τη μουσική βιομηχανία. Μεταξύ των πιο πρόσφατων κινηματογραφικών της συμμετοχών συγκαταλέγονται οι ταινίες «Μια Δεύτερη Ευκαιρία» (2018), «Επικίνδυνες Κυρίες» (2019), «Γάμος Μετ’ Εμποδίων» (2022) και «Έρωτας στο Γραφείο» (2026).



Οι επικρίσεις στα social media Οι τοποθετήσεις της δεν έγιναν δεκτές από όλους με κατανόηση, καθώς αρκετοί σχολιαστές αμφισβήτησαν τον ισχυρισμό της ότι η καταγωγή της περιόρισε τις επαγγελματικές της ευκαιρίες. Η συμπαρουσιάστρια του Fox News, Τόμι Λάρεν, σχολίασε ειρωνικά τις δηλώσεις της μέσω της πλατφόρμας X, γράφοντας: «Χαχα, ναι, καλά».



Ο Influencer Όλι Λόντον στάθηκε στην οικονομική επιτυχία της Λόπεζ και στον μεγάλο αριθμό κινηματογραφικών παραγωγών στις οποίες έχει συμμετάσχει. «Η Τζένιφερ Λόπεζ έχει εμφανιστεί σε 44 ταινίες και η περιουσία της ανέρχεται στα 400 εκατομμύρια δολάρια», έγραψε στο X, αμφισβητώντας ουσιαστικά την εικόνα που παρουσίασε η σταρ για τις δυσκολίες της στο Χόλιγουντ.



Ακόμη πιο αιχμηρή ήταν η ηθοποιός και νικήτρια του «America's Next Top Model», Έιντριαν Κάρι-Ρόουντ, η οποία χαρακτήρισε τις δηλώσεις της Λόπεζ «αυταπάτη σε άλλο επίπεδο». «Τώρα πια έχεις μεγαλώσει. Ήσουν κακή ηθοποιός, αλλά πολύ σέξι... γι' αυτό σου έδιναν ρόλους», έγραψε σε ανάρτησή της στο X.



Στη συζήτηση παρενέβη και ο κριτικός κινηματογράφου Κρίστιαν Τότο, ο οποίος, μιλώντας στο Fox News Digital, αμφισβήτησε ευθέως τους ισχυρισμούς της Τζένιφερ Λόπεζ.Όπως επισήμανε, η τραγουδίστρια και ηθοποιός έχει καταφέρει να διατηρήσει σταθερή παρουσία στη βιομηχανία του θεάματος τις τελευταίες δύο δεκαετίες, συνδυάζοντας τον κινηματογράφο με τις συναυλίες και την προσωπική της μουσική καριέρα.



«Η Λόπεζ εργάζεται σταθερά τα τελευταία 20 χρόνια, περνώντας από μεγάλες κινηματογραφικές παραγωγές σε συναυλίες και στη σόλο μουσική της καριέρα. Είναι αναμφισβήτητα ταλαντούχα και έχει κερδίσει με την αξία της κάθε επαγγελματική ευκαιρία που της δόθηκε», ανέφερε.



Ωστόσο, στη συνέχεια άσκησε έντονη κριτική στην ερμηνεία που δίνει η ίδια για την πορεία της στο Χόλιγουντ. «Παρόλα αυτά, το να υποστηρίζει ότι το Χόλιγουντ την αντιμετώπισε δυσμενώς εξαιτίας του χρώματος του δέρματός της είναι παράλογο. Πόσοι άνεργοι ηθοποιοί θα έδιναν τα πάντα για να εξασφαλίσουν έστω και ένα μικρό μέρος από τις δουλειές που της έχει προσφέρει το Χόλιγουντ;», αναρωτήθηκε.