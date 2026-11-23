Κατερίνα Πεφτίτση: Όταν έμαθα ότι είμαι έγκυος, τρόμαξα, σκέφτηκα αν θα μπορώ να αντεπεξέλθω
Κατερίνα Πεφτίτση: Όταν έμαθα ότι είμαι έγκυος, τρόμαξα, σκέφτηκα αν θα μπορώ να αντεπεξέλθω
Κοινωνικά δεν ξέρω αν είμαι έτοιμη να το διαχειριστώ όλο αυτό, εξομολογήθηκε η πρώην παίκτρια του GNTM
Τις πρώτες της σκέψεις μόλις έμαθε ότι είναι έγκυος μοιράστηκε η Κατερίνα Πεφτίτση. Η πρώην παίκτρια του GNTM που περιμένει το πρώτο της παιδί εκμυστηρεύτηκε ότι στην αρχή ένιωσε τρόμο. Όπως είπε, αναρωτήθηκε αν είναι έτοιμη να ανταποκριθεί στις ευθύνες της μητρότητας και αν θα μπορέσει να προσφέρει στο παιδί της όσα χρειάζεται.
«Στην αρχή τρόμαξα όταν κατάλαβα ότι είμαι έγκυος, γιατί κοινωνικά δεν ξέρω αν είμαι έτοιμη να το διαχειριστώ όλο αυτό. Είναι ο πρώτος ο τρόμος του μπορώ να αντεπεξέλθω; Θα του λείψει κάτι; Μπορώ να παρέχω; Θα είμαι σωστή σε αυτά που θα πω; Θα το πνίξω; Όλα αυτά περνάνε από το κεφάλι σου εκείνη τη στιγμή και λίγο τρομάζεις», ανέφερε αρχικά η Κατερίνα Πεφτίτση σε συνέντευξή της στην εκπομπή «Happy Day», τη Δευτέρα 23 Νοεμβρίου.
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Συνεχίζοντας, εξήγησε πως έμαθε πως είναι έγκυος κατά τη διάρκεια των καλοκαιρινών διακοπών με τον σύντροφό της, όταν αποφάσισε να κάνει τεστ εγκυμοσύνης επειδή είχε δει ένα όνειρο, παρότι δεν είχε καθυστέρηση. «Με το σύντροφό μου ήμασταν καλοκαίρι μαζί διακοπές οπότε του λέω θα πάμε να πάρουμε ένα τεστ, γιατί είχα δει ένα όνειρο. Δεν είχα κάποια καθυστέρηση ή κάτι. Οπότε του λέω σήκω, πάμε να πάρω να κάνω ένα τεστ. Πάμε, κάνω το τεστ και βλέπω ότι είμαι έγκυος, οπότε το μάθαμε μαζί», περιέγραψε.
Τέλος, τόνισε πως δεν θέλει να μοιραστεί ακόμα το φύλο του μωρού, αφού θα το κάνει κάποια στιγμή με ένα πάρτι αποκάλυψης. «Είμαι πέντε μηνών. Το φύλο θα το μάθετε όταν κάνουμε gender reveal», συμπλήρωσε ολοκληρώνοντας.
«Στην αρχή τρόμαξα όταν κατάλαβα ότι είμαι έγκυος, γιατί κοινωνικά δεν ξέρω αν είμαι έτοιμη να το διαχειριστώ όλο αυτό. Είναι ο πρώτος ο τρόμος του μπορώ να αντεπεξέλθω; Θα του λείψει κάτι; Μπορώ να παρέχω; Θα είμαι σωστή σε αυτά που θα πω; Θα το πνίξω; Όλα αυτά περνάνε από το κεφάλι σου εκείνη τη στιγμή και λίγο τρομάζεις», ανέφερε αρχικά η Κατερίνα Πεφτίτση σε συνέντευξή της στην εκπομπή «Happy Day», τη Δευτέρα 23 Νοεμβρίου.
Δείτε το βίντεο
Συνεχίζοντας, εξήγησε πως έμαθε πως είναι έγκυος κατά τη διάρκεια των καλοκαιρινών διακοπών με τον σύντροφό της, όταν αποφάσισε να κάνει τεστ εγκυμοσύνης επειδή είχε δει ένα όνειρο, παρότι δεν είχε καθυστέρηση. «Με το σύντροφό μου ήμασταν καλοκαίρι μαζί διακοπές οπότε του λέω θα πάμε να πάρουμε ένα τεστ, γιατί είχα δει ένα όνειρο. Δεν είχα κάποια καθυστέρηση ή κάτι. Οπότε του λέω σήκω, πάμε να πάρω να κάνω ένα τεστ. Πάμε, κάνω το τεστ και βλέπω ότι είμαι έγκυος, οπότε το μάθαμε μαζί», περιέγραψε.
Τέλος, τόνισε πως δεν θέλει να μοιραστεί ακόμα το φύλο του μωρού, αφού θα το κάνει κάποια στιγμή με ένα πάρτι αποκάλυψης. «Είμαι πέντε μηνών. Το φύλο θα το μάθετε όταν κάνουμε gender reveal», συμπλήρωσε ολοκληρώνοντας.
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