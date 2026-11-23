Κλείσιμο

Η πρόσφατη πρόταση για τον προϋπολογισμό τηςγια την περίοδο 2028-2034, την οποία παρουσίασε το Σάββατο ο πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Συμβουλίουείναι «απολύτως απαράδεκτη», δήλωσε σήμερα ο Τσέχος πρωθυπουργός, συντασσόμενος με την ουγγρική πλευρά στην αντίθεσή της προς το σχέδιο προϋπολογισμού της ΕΕ.Ο Μπάμπις, μιλώντας πριν αναχωρήσει για μια συνάντηση της Ομάδας Βίζεγκραντ, μιας ομάδας χωρών της Κεντρικής Ευρώπης που λαμβάνουν από την ΕΕ περισσότερα κονδύλια από όσα συνεισφέρουν, δήλωσε ότι διαφωνεί με το ανεπαρκές μερίδιο του προϋπολογισμού που κατανέμεται στα κράτη-μέλη σε σύγκριση με τα κεντρικά προγράμματα.Ο Μπάμπις, ο οποίος είχε αρνηθεί τη συμμετοχή της Τσεχίας σε προηγούμενο δάνειο προς την Ουκρανία, υποστήριξε ότι η χρηματοδότηση για την Ουκρανία θα πρέπει να διαχωρίζεται από τον προϋπολογισμό.Οι ηγέτες της ΕΕ θα συζητήσουν τις προτάσεις του Κόστα στην έκτακτη σύνοδο κορυφής στις 26-27 Νοεμβρίου, με στόχο να γεφυρώσουν τις διαφορές μεταξύ των κρατών-μελών που είναι καθαρά συνεισφέροντα στον προϋπολογισμό και εκείνων που είναι καθαροί αποδέκτες, ώστε να επιτευχθεί συμφωνία τον Δεκέμβριο.Η πρόταση έχει δεχθεί κριτική και από τις δύο πλευρές. Η Γερμανία, ο μεγαλύτερος καθαρός συνεισφέρων, υποστηρίζει ότι το ύψος του προϋπολογισμού παραμένει υπερβολικά υψηλό, ενώ αντιρρήσεις έχουν εκφράσει επίσης η Γαλλία και ο επικεφαλής διαπραγματευτής του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου για τον προϋπολογισμό.Μέσω του προϋπολογισμού της ΕΕ, η Ένωση των 27 κρατών-μελών χρηματοδοτεί το σύνολο των πολιτικών του — από τη στήριξη των αγροτών έως την ανάπτυξη νέων τεχνολογιών και την ενίσχυση της βιομηχανίας και της έρευνας, απέναντι στον ανταγωνισμό από την Κίνα και τις ΗΠΑ.«Ο προϋπολογισμός είναι απολύτως απαράδεκτος• οι θέσεις μας απέχουν τόσο πολύ, που δεν μπορώ καν να φανταστώ πώς θα μπορέσουμε να καταλήξουμε σε συμφωνία», δήλωσε ο Μπάμπις σε συνέντευξη Τύπου που μεταδόθηκε ζωντανά.Σημείωσε ότι οι χώρες της Δυτικής Ευρώπης, οι οποίες είναι καθαροί συνεισφέροντες, χρησιμοποίησαν στο παρελθόν ευρωπαϊκά κονδύλια για την κατασκευή υποδομών, ενώ τώρα δεν επιθυμούν να διατεθούν πόροι για τα νεότερα κράτη-μέλη της ΕΕ, τα οποία βρίσκονται ακόμη στη διαδικασία κατασκευής αυτοκινητοδρόμων και σιδηροδρομικών δικτύων ταχείας σύνδεση.Η κριτική του ευθυγραμμίζεται με τις θέσεις του Ούγγρου πρωθυπουργού Πέτερ Μάγιαρ, ο οποίος δήλωσε νωρίτερα σήμερα ότι η πρόταση του Κόστα δεν φέρνει τα κράτη-μέλη πιο κοντά σε συμφωνία, προσθέτοντας ότι το ζήτημα της Ουκρανίας θα πρέπει να αντιμετωπιστεί ξεχωριστά.Ο Σλοβάκος πρωθυπουργός Ρόμπερτ Φίτσο κατηγόρησε τον Γερμανό καγκελάριο Φρίντριχ Μερτς για «εκβιασμό», επειδή συνέδεσε τον προϋπολογισμό με τη βοήθεια προς την Ουκρανία.Το Σάββατο, ο Κόστα πρότεινε περικοπές στο προσχέδιο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Οι περικοπές αυτές θα μείωναν τον συνολικό επταετή προϋπολογισμό κατά 40 δισεκ. ευρώ, φέρνοντάς τον στα 1,582 τρισεκ. ευρώ, σε σύγκριση με την πρόταση που παρουσίασε η ιρλανδική προεδρία της ΕΕ τον Οκτώβριο, και κατά 180,6 δισεκ. ευρώ σε σύγκριση με την αρχική πρόταση της Επιτροπής.Η Γαλλία άσκησε κριτική στη νέα πρόταση για τον προϋπολογισμό, υποστηρίζοντας ότι δεν παρέχει επαρκή προστασία στους αγρότες, ενώ ο επικεφαλής διαπραγματευτής του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου για τον προϋπολογισμό, Ζίγκφριντ Μουρεσάν, δήλωσε ότι τα μεγέθη αυτά αποτελούν ένα βήμα προς τα πίσω.