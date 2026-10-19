Πολλές από τις αλλαγές που συνοδεύουν την εμμηνόπαυση υποτιμώνται ή μένουν χωρίς φροντίδα, παρότι μπορούν να επηρεάσουν την ποιότητα ζωής, τις σχέσεις και την καθημερινότητα.
«Λύκοι»: Πέντε άνδρες ηθοποιοί ενώνουν τις δυνάμεις τους στη σκηνή του Μικρού Παλλάς
«Λύκοι»: Πέντε άνδρες ηθοποιοί ενώνουν τις δυνάμεις τους στη σκηνή του Μικρού Παλλάς
Πότε θα γίνει η πρεμιέρα της παράστασης
Ένα έργο «αντικανονικό», παράνομο και χιουμοριστικά «επικίνδυνο» είναι οι «Λύκοι» του Ντίνου Σπυρόπουλου που ανεβαίνει στις 24 Οκτωβρίου στο Θέατρο Μικρό Παλλάς, σε σκηνοθεσία Νικορέστη Χανιωτάκη.
Ο Κώστας Αποστολάκης, ο Απόστολος Γκλέτσος, ο Σωτήρης Μανίκας, ο Γιάννης Νταλιάνης και ο Γιώργος Χρανιώτης ενώνουν τις υποκριτικές δυνάμεις τους επί σκηνής δημιουργώντας μια ανομοιογενή ανδρική παρέα.
Πέντε μούρες, συνεργάτες, εχθροί, φίλοι, λύκοι και πρόβατα... όλα μαζί. Ανάμεσά τους ένας αρχηγός. Ασφαλώς. Σε ένα σπίτι μακριά από την πόλη. Όχι τόσο σπίτι. Μια στάνη. Ένας και ο μπάτσος. Αδικαίωτος που θέλει να δοξαστεί, αλλά δεν μπορεί. Καταραμένη επαρχία! Ένας κόμπος που πρέπει να λυθεί. Ένα κορίτσι - θήραμα που πρέπει να δικαιωθεί.
Μία ιστορία για λύκους σε μια στάνη με ανθρώπους που ξέρουν να φυλάγονται. Όμως, για πόσο ακόμα;
Ημέρες & Ώρες παραστάσεων:
Δευτέρα-Τρίτη: 20:00,
Σάββατο: 18:00
Κυριακή: 21:00
Προπώληση εισιτηρίων ΕΔΩ
Ο Κώστας Αποστολάκης, ο Απόστολος Γκλέτσος, ο Σωτήρης Μανίκας, ο Γιάννης Νταλιάνης και ο Γιώργος Χρανιώτης ενώνουν τις υποκριτικές δυνάμεις τους επί σκηνής δημιουργώντας μια ανομοιογενή ανδρική παρέα.
Πέντε μούρες, συνεργάτες, εχθροί, φίλοι, λύκοι και πρόβατα... όλα μαζί. Ανάμεσά τους ένας αρχηγός. Ασφαλώς. Σε ένα σπίτι μακριά από την πόλη. Όχι τόσο σπίτι. Μια στάνη. Ένας και ο μπάτσος. Αδικαίωτος που θέλει να δοξαστεί, αλλά δεν μπορεί. Καταραμένη επαρχία! Ένας κόμπος που πρέπει να λυθεί. Ένα κορίτσι - θήραμα που πρέπει να δικαιωθεί.
Μία ιστορία για λύκους σε μια στάνη με ανθρώπους που ξέρουν να φυλάγονται. Όμως, για πόσο ακόμα;
Ημέρες & Ώρες παραστάσεων:
Δευτέρα-Τρίτη: 20:00,
Σάββατο: 18:00
Κυριακή: 21:00
Προπώληση εισιτηρίων ΕΔΩ
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