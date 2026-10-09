Απόστολος Γκλέτσος: Η κοινή εμφάνιση με τη σύντροφό του σε έκθεση φωτογραφίας
Απόστολος Γκλέτσος: Η κοινή εμφάνιση με τη σύντροφό του σε έκθεση φωτογραφίας
Ο ηθοποιός και η Ιζαμπέλα Αρβανίτη έδωσαν το «παρών» στην έκθεση φωτογραφίας του Γρηγόρη Αρναούτογλου
Μία κοινή εμφάνιση με τη σύντροφό του έκανε ο Απόστολος Γκλέτσος, με το ζευγάρι να δίνει το «παρών» σε έκθεση φωτογραφίας.
Το βράδυ της Πέμπτης 8 Οκτωβρίου, ο ηθοποιός και η Ιζαμπέλα Αρβανίτη βρέθηκαν στο κέντρο της Αθήνας, στο The Art Foundation, όπου πραγματοποιήθηκε η έκθεση φωτογραφίας του Γρηγόρη Αρναούτογλου με τίτλο «ΦΩΣ». Το ζευγάρι φωτογραφήθηκε ανάμεσα στον κόσμο που βρέθηκε στην εκδήλωση.
Δείτε τις φωτογραφίες
«Δηλώνω ερωτευμένος, είναι μία καλή περίοδος για εμένα»
Ο ηθοποιός έχει μιλήσει δημόσια για τη σχέση και την προσωπική του ζωή, δηλώνοντας πριν από λίγους μήνες ότι είναι ερωτευμένος. Όπως είχε πει στην εκπομπή «Happy Day» στις 12 Μαΐου: «Είναι αλήθεια ότι είναι μία καλή περίοδος για εμένα. Βέβαια, δηλώνω ερωτευμένος. Το έχω πει αυτό. Μετ’ επιτάσεως».
Φωτογραφίες: NDP PHOTO / Ανδρέας Νικολαρέας
Το βράδυ της Πέμπτης 8 Οκτωβρίου, ο ηθοποιός και η Ιζαμπέλα Αρβανίτη βρέθηκαν στο κέντρο της Αθήνας, στο The Art Foundation, όπου πραγματοποιήθηκε η έκθεση φωτογραφίας του Γρηγόρη Αρναούτογλου με τίτλο «ΦΩΣ». Το ζευγάρι φωτογραφήθηκε ανάμεσα στον κόσμο που βρέθηκε στην εκδήλωση.
Δείτε τις φωτογραφίες
«Δηλώνω ερωτευμένος, είναι μία καλή περίοδος για εμένα»
Ο ηθοποιός έχει μιλήσει δημόσια για τη σχέση και την προσωπική του ζωή, δηλώνοντας πριν από λίγους μήνες ότι είναι ερωτευμένος. Όπως είχε πει στην εκπομπή «Happy Day» στις 12 Μαΐου: «Είναι αλήθεια ότι είναι μία καλή περίοδος για εμένα. Βέβαια, δηλώνω ερωτευμένος. Το έχω πει αυτό. Μετ’ επιτάσεως».
Φωτογραφίες: NDP PHOTO / Ανδρέας Νικολαρέας
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