ΣΥΜΒΑΙΝΕΙ ΤΩΡΑ

Ισχυρότατος σεισμός στον Παναμά μεγέθους 7,7 Ρίχτερ, προειδοποίηση για τσουνάμι από το Μεξικό μέχρι το Περού

ΣΥΜΒΑΙΝΕΙ ΤΩΡΑ

Αναφορές για εκρήξεις και πυρά αντιαεροπορικής άμυνας στην Τεχεράνη, δείτε βίντεο

Απόστολος Γκλέτσος: Η κοινή εμφάνιση με τη σύντροφό του σε έκθεση φωτογραφίας
GALA
Απόστολος Γκλέτσος σύντροφος

Απόστολος Γκλέτσος: Η κοινή εμφάνιση με τη σύντροφό του σε έκθεση φωτογραφίας

Ο ηθοποιός και η  Ιζαμπέλα Αρβανίτη έδωσαν το «παρών» στην έκθεση φωτογραφίας του Γρηγόρη Αρναούτογλου

Απόστολος Γκλέτσος: Η κοινή εμφάνιση με τη σύντροφό του σε έκθεση φωτογραφίας
Ιωάννα Μαρίνου
19 ΣΧΟΛΙΑ
Μία κοινή εμφάνιση με τη σύντροφό του έκανε ο Απόστολος Γκλέτσος, με το ζευγάρι να δίνει το «παρών» σε έκθεση φωτογραφίας.

Το βράδυ της Πέμπτης 8 Οκτωβρίου, ο ηθοποιός και η Ιζαμπέλα Αρβανίτη βρέθηκαν στο κέντρο της Αθήνας, στο The Art Foundation, όπου πραγματοποιήθηκε η έκθεση φωτογραφίας του Γρηγόρη Αρναούτογλου με τίτλο «ΦΩΣ». Το ζευγάρι φωτογραφήθηκε ανάμεσα στον κόσμο που βρέθηκε στην εκδήλωση. 

Δείτε τις φωτογραφίες

Απόστολος Γκλέτσος: Η κοινή εμφάνιση με τη σύντροφό του σε έκθεση φωτογραφίας
Απόστολος Γκλέτσος: Η κοινή εμφάνιση με τη σύντροφό του σε έκθεση φωτογραφίας

«Δηλώνω ερωτευμένος, είναι μία καλή περίοδος για εμένα»

Ο ηθοποιός έχει μιλήσει δημόσια για τη σχέση και την προσωπική του ζωή, δηλώνοντας πριν από λίγους μήνες ότι είναι ερωτευμένος. Όπως είχε πει στην εκπομπή «Happy Day» στις 12 Μαΐου: «Είναι αλήθεια ότι είναι μία καλή περίοδος για εμένα. Βέβαια, δηλώνω ερωτευμένος. Το έχω πει αυτό. Μετ’ επιτάσεως».

Φωτογραφίες: NDP PHOTO / Ανδρέας Νικολαρέας
Ιωάννα Μαρίνου
19 ΣΧΟΛΙΑ

Σχετικά Άρθρα

Thema Insights

Η πρώτη φορά ξεκινά από την προηγούμενη νύχτα

Η πρώτη φορά ξεκινά από την προηγούμενη νύχτα

Υπάρχουν μέρες που μοιάζουν μικρές στα μάτια των μεγάλων αλλά είναι τεράστιες για ένα παιδί. Η πρώτη μέρα στο σχολείο μετά τις διακοπές. Η σχολική εκδρομή που περιμένει εδώ και εβδομάδες. Η απαγγελία ενός ποιήματος μπροστά στην τάξη. Η πρώτη προπόνηση, ένας αγώνας, μια νέα γνωριμία.

NOMOS AI Partner: Πιο γρήγορη, τεκμηριωμένη και αποτελεσματική νομική εργασία με τη δύναμη του Agentic AI

Η NOMOS, η πιο αξιόπιστη και πλήρης βάση νομικής πληροφόρησης στην Ελλάδα, παρουσίασε τον NOMOS AI Partner, έναν ψηφιακό συνεργάτη που υποστηρίζει τον σύγχρονο νομικό για ταχύτερη έρευνα, βαθύτερη ανάλυση και πιο αποτελεσματική καθημερινή εργασία.

Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα
δειτε ολες τις ειδησεις

ΤΑ ΠΙΟ ΔΗΜΟΦΙΛΗ

Games

Cut The Rope

Cut The Rope

Northern Heights

Northern Heights

Candy Bubbles

Candy Bubbles

Billiards Classic

Billiards Classic

Sudoku

Sudoku

Free Kick Football

Free Kick Football

Bubble Tower

Bubble Tower

Find 500 Differences

Find 500 Differences

Pocket Champions

Pocket Champions

Solitaire Classic

Solitaire Classic

ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΤΑ GAMES

Best of Network

Δείτε Επίσης