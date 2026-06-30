Γυμναστής έγινε viral στο TikTok ως σωσίας του Νότη Σφακιανάκη: Οι μαθητές μου μου ζητούν βίντεο για να βγάλουν χρήματα για εκδρομές
Γυμναστής έγινε viral στο TikTok ως σωσίας του Νότη Σφακιανάκη: Οι μαθητές μου μου ζητούν βίντεο για να βγάλουν χρήματα για εκδρομές
Πιστεύω ότι ο Νότης ούτε αντιγράφεται ούτε εμφανισιακά ούτε φωνητικά, ανέφερε ο Αβραάμ Γιαννακίδης
Δηλώσεις έκανε ο γυμναστής που έγινε viral στο TikTok ως ο σωσίας του Νότη Σφακιανάκη, σημειώνοντας με χιούμορ πως οι μαθητές του τον παρακαλούν να κάνουν βίντεο για τα social media ώστε να συγκεντρώσουν χρήματα για τις σχολικές τους εκδρομές.
Ο Αβραάμ Γιαννακίδης, ο οποίος είναι καθηγητής Φυσικής Αγωγής σε γυμνάσιο και λύκειο του Περιστερίου, μίλησε στην εκπομπή «Πρωινό» την Τρίτη 30 Ιουνίου, με αφορμή ένα βίντεο που είχε ανέβασει στην πλατφόρμα και τον έδειχνε να τρώει σούσι, σχολιάζοντας για πλάκα πως ήταν ο Νότης Σφακιανάκης.
Όπως ανέφερε, ο ίδιος δεν έχει καλή φωνή όπως ο τραγουδιστής, αλλά είναι μεγάλος θαυμαστής του: «Δεν τραγουδάω, ούτε έχω καλή φωνή. Ακούω 30 χρόνια Νότη Σφακιανάκη, αλλά δεν ξέρω ούτε ένα τραγούδι. Η εμφάνιση είναι εντελώς τυχαία. Με παρότρυνση των παιδιών μου και των μαθητών μου, βάλαμε κάποια ψεγάδια και λίγο μοιάζω φαντάζομαι. Με παρακαλάνε να κάνουμε playback χορούς για να μπορέσουμε να μαζέψουμε χρήματα για τις σχολικές τους εκδρομές. Δεν το έχω κάνει φυσικά», είπε.
Δείτε το βίντεο
Στη συνέχεια ο Αβραάμ Γιαννακίδης τόνισε πως κανείς δεν μπορεί να αντιγράψει τον Νότη Σφακιανάκη: «Με τον Νότη έχω μεγαλώσει κι εγώ και τα παιδιά μου. Πιστεύω ότι ο Νότης ούτε αντιγράφεται ούτε εμφανισιακά ούτε φωνητικά», ανέφερε, παρόλα αυτά πολλές φορές τον έχουν περάσει για εκείνον στον δρόμο: «Με έχουν μπερδέψει και σε μαγαζί και στον δρόμο. Δεν το έχω παίξει ποτέ Νότης Σφακιανάκης».
Ο ίδιος εξήγησε πως υιοθέτησε το συγκεκριμένο look πριν από μερικά χρόνια, όταν ο τραγουδιστής σταμάτησε να πραγματοποιεί εμφανίσεις: «Το look έγινε μετά τον κορωνοϊό και αφού ο Νότης σταμάτησε το τραγούδι», είπε.
Κλείνοντας, ο γυμναστής δήλωσε: «Δεν έχω χάσει πρεμιέρα του Νότη, είμαι φαν του και εγώ και τα παιδιά μου. Πίστευα ότι θα τραγουδούσε πάλι, γι' αυτό και τα τελευταία δύο χρόνια ήρθα στην Αθήνα», ενώ η κόρη του εμφανίστηκε στην κάμερα και έκανε έκκληση στον Νότη Σφακιανάκη να γυρίσει έστω για μία συναυλία.
Το βίντεο με τον Αβραάμ Γιαννακίδη που έγινε viral
Ο Αβραάμ Γιαννακίδης, ο οποίος είναι καθηγητής Φυσικής Αγωγής σε γυμνάσιο και λύκειο του Περιστερίου, μίλησε στην εκπομπή «Πρωινό» την Τρίτη 30 Ιουνίου, με αφορμή ένα βίντεο που είχε ανέβασει στην πλατφόρμα και τον έδειχνε να τρώει σούσι, σχολιάζοντας για πλάκα πως ήταν ο Νότης Σφακιανάκης.
Όπως ανέφερε, ο ίδιος δεν έχει καλή φωνή όπως ο τραγουδιστής, αλλά είναι μεγάλος θαυμαστής του: «Δεν τραγουδάω, ούτε έχω καλή φωνή. Ακούω 30 χρόνια Νότη Σφακιανάκη, αλλά δεν ξέρω ούτε ένα τραγούδι. Η εμφάνιση είναι εντελώς τυχαία. Με παρότρυνση των παιδιών μου και των μαθητών μου, βάλαμε κάποια ψεγάδια και λίγο μοιάζω φαντάζομαι. Με παρακαλάνε να κάνουμε playback χορούς για να μπορέσουμε να μαζέψουμε χρήματα για τις σχολικές τους εκδρομές. Δεν το έχω κάνει φυσικά», είπε.
Δείτε το βίντεο
Στη συνέχεια ο Αβραάμ Γιαννακίδης τόνισε πως κανείς δεν μπορεί να αντιγράψει τον Νότη Σφακιανάκη: «Με τον Νότη έχω μεγαλώσει κι εγώ και τα παιδιά μου. Πιστεύω ότι ο Νότης ούτε αντιγράφεται ούτε εμφανισιακά ούτε φωνητικά», ανέφερε, παρόλα αυτά πολλές φορές τον έχουν περάσει για εκείνον στον δρόμο: «Με έχουν μπερδέψει και σε μαγαζί και στον δρόμο. Δεν το έχω παίξει ποτέ Νότης Σφακιανάκης».
Ο ίδιος εξήγησε πως υιοθέτησε το συγκεκριμένο look πριν από μερικά χρόνια, όταν ο τραγουδιστής σταμάτησε να πραγματοποιεί εμφανίσεις: «Το look έγινε μετά τον κορωνοϊό και αφού ο Νότης σταμάτησε το τραγούδι», είπε.
Κλείνοντας, ο γυμναστής δήλωσε: «Δεν έχω χάσει πρεμιέρα του Νότη, είμαι φαν του και εγώ και τα παιδιά μου. Πίστευα ότι θα τραγουδούσε πάλι, γι' αυτό και τα τελευταία δύο χρόνια ήρθα στην Αθήνα», ενώ η κόρη του εμφανίστηκε στην κάμερα και έκανε έκκληση στον Νότη Σφακιανάκη να γυρίσει έστω για μία συναυλία.
Το βίντεο με τον Αβραάμ Γιαννακίδη που έγινε viral
@evign__ #νοτησσσς #φυπ ♬ πρωτότυπος ήχος - sonymusicgr
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