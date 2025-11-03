Νότης Σφακιανάκης: Πέθανε η σύζυγός του, Κίλι ανήμερα των γενεθλίων του
Νότης Σφακιανάκης: Πέθανε η σύζυγός του, Κίλι ανήμερα των γενεθλίων του
Το τελευταίο διάστημα αντιμετώπιζε προβλήματα υγείας και έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 62 ετών - Το ζευγάρι παντρεύτηκε το 1991 και απέκτησε τα δίδυμα παιδιά του, τον Απόλλωνα και την Αφροδίτη
Πέθανε σε ηλικία 62 ετών η σύζυγος του Νότη Σφακιανάκη, Κίλι, ανήμερα των γενεθλίων του, την Κυριακή 2 Νοεμβρίου.
Η δυσάρεστη είδηση έγινε γνωστή μέσα από μια ανάρτηση της δημοσιογράφου, Ρούλας Χάμου στο Instagram. Συγκεκριμένα κοινοποίησε τα ξημερώματα της Δευτέρας ένα story, μέσα από το οποίο αποχαιρέτησε τη σύζυγο του τραγουδιστή, η οποία το τελευταίο διάστημα αντιμετώπιζε προβλήματα υγείας.
«Η όμορφη, ευγενής, καλοψυχή Keeley Σφακιανάκη δεν είναι από εχθές μαζί μας. Έφυγε το βράδυ γενεθλίων του Νότη. Ήμασταν τυχεροί όσοι τη γνωρίσαμε και τη συναναστραφήκαμε. Keeley, σε αγαπώ» έγραψε.
Δείτε την ανάρτησή της
Σύμφωνα με ρεπορτάζ της εκπομπής «Το Πρωινό», η Κίλι Σφακιανάκη μεταφέρθηκε το βράδυ της Κυριακής με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ στο Ασκληπιείο Βούλας. Οι ίδιες πληροφορίες αναφέρουν ότι κατά τη μεταφορά της δεν είχε σφυγμό και επιχειρήθηκε καρδιοπνευμονική αναζωογόνηση (ΚΑΡΠΑ) για περίπου 40 λεπτά.
Πρόσφατα, στις 17 Σεπτεμβρίου ο ανιψιός του καλλιτέχνη είχε μιλήσει στην ίδια εκπομπή και μεταξύ άλλων είχε αναφέρει για τη σύζυγο του Νότη Σφακιανάκη σε ερώτηση για το «εάν είναι καλά» πως: «Ελπίζουμε κάθε μέρα για το καλύτερο».
Λίγο μετά την είδηση του θανάτου της Κίλι Σφακιανάκη, ο ανιψιός του τραγουδιστή, Κωνσταντίνος μίλησε στην εκπομπή «Super Κατερίνα», δηλώνοντας για τις δύσκολες στιγμές που βιώνει η οικογένεια: «Θα με συγχωρέσετε, αλλά δεν είναι κατάλληλη στιγμή για να μπορέσουμε να συζητήσουμε κάτι τέτοιο. Δύναμη χρειαζόμαστε όλοι μας, πόσω μάλλον εκείνος και τα παιδιά».
Η δυσάρεστη είδηση έγινε γνωστή μέσα από μια ανάρτηση της δημοσιογράφου, Ρούλας Χάμου στο Instagram. Συγκεκριμένα κοινοποίησε τα ξημερώματα της Δευτέρας ένα story, μέσα από το οποίο αποχαιρέτησε τη σύζυγο του τραγουδιστή, η οποία το τελευταίο διάστημα αντιμετώπιζε προβλήματα υγείας.
«Η όμορφη, ευγενής, καλοψυχή Keeley Σφακιανάκη δεν είναι από εχθές μαζί μας. Έφυγε το βράδυ γενεθλίων του Νότη. Ήμασταν τυχεροί όσοι τη γνωρίσαμε και τη συναναστραφήκαμε. Keeley, σε αγαπώ» έγραψε.
Δείτε την ανάρτησή της
Σύμφωνα με ρεπορτάζ της εκπομπής «Το Πρωινό», η Κίλι Σφακιανάκη μεταφέρθηκε το βράδυ της Κυριακής με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ στο Ασκληπιείο Βούλας. Οι ίδιες πληροφορίες αναφέρουν ότι κατά τη μεταφορά της δεν είχε σφυγμό και επιχειρήθηκε καρδιοπνευμονική αναζωογόνηση (ΚΑΡΠΑ) για περίπου 40 λεπτά.
Πρόσφατα, στις 17 Σεπτεμβρίου ο ανιψιός του καλλιτέχνη είχε μιλήσει στην ίδια εκπομπή και μεταξύ άλλων είχε αναφέρει για τη σύζυγο του Νότη Σφακιανάκη σε ερώτηση για το «εάν είναι καλά» πως: «Ελπίζουμε κάθε μέρα για το καλύτερο».
Λίγο μετά την είδηση του θανάτου της Κίλι Σφακιανάκη, ο ανιψιός του τραγουδιστή, Κωνσταντίνος μίλησε στην εκπομπή «Super Κατερίνα», δηλώνοντας για τις δύσκολες στιγμές που βιώνει η οικογένεια: «Θα με συγχωρέσετε, αλλά δεν είναι κατάλληλη στιγμή για να μπορέσουμε να συζητήσουμε κάτι τέτοιο. Δύναμη χρειαζόμαστε όλοι μας, πόσω μάλλον εκείνος και τα παιδιά».
Ο Νότης Σφακιανάκης και η Κίλι γνωρίστηκαν στην Κω το 1984. Ο τραγουδιστής γοητεύτηκε αμέσως από τη Βρετανίδα που εργαζόταν ως ξεναγός στο νησί και δεν άργησαν να γίνουν ζευγάρι. Το 1991 ανέβηκαν τα σκαλιά της εκκλησίας, ενώ απέκτησαν μαζί δύο παιδιά, τα δίδυμα, Απόλλωνα και Αφροδίτη.
Ο γάμος και τα δίδυμα παιδιά τους
Στο παρελθόν, ο τραγουδιστής, που σήμερα έχει αποτραβηχτεί από τα «φώτα» της δημοσιότητας είχε παραχωρήσει συνέντευξη στην εκπομπή «Happy Day» και είχε μιλήσει για την οικογένειά του, κάνοντας μία σπάνια εξομολόγηση. «Η μάνα είναι ο πιο σημαντικός άνθρωπος στον πλανήτη. Η μάνα, η μητέρα, η γυναίκα. Η γυναίκα μου είναι ένα μεγάλο στήριγμα σε ό,τι έχω κάνει. Είμαι ένας φυσιολογικός γονιός», είχε πει.
Ειδήσεις σήμερα:
Το πρώτο μήνυμα και το συρτάκι της Γκιλφόιλ στην Ελλάδα - Δείτε ποιους πολιτικούς και επιχειρηματίες κάλεσε στον Αργυρό
Συναγερμός για την κηδεία σε ανοιχτό κύκλο του 39χρονου στα Βορίζια που χτυπήθηκε από δύο όπλα - Φρούριο το χωριό, αναζητούνται 3 άτομα
Επίθεση ροτβάιλερ σε 76χρονο στην Καλαμάτα: Εκπαιδευτής σκύλων εξηγεί τι πήγε λάθος - Δεν είναι πάντα ο σκύλος το πρόβλημα
Το πρώτο μήνυμα και το συρτάκι της Γκιλφόιλ στην Ελλάδα - Δείτε ποιους πολιτικούς και επιχειρηματίες κάλεσε στον Αργυρό
Συναγερμός για την κηδεία σε ανοιχτό κύκλο του 39χρονου στα Βορίζια που χτυπήθηκε από δύο όπλα - Φρούριο το χωριό, αναζητούνται 3 άτομα
Επίθεση ροτβάιλερ σε 76χρονο στην Καλαμάτα: Εκπαιδευτής σκύλων εξηγεί τι πήγε λάθος - Δεν είναι πάντα ο σκύλος το πρόβλημα
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα