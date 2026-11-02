Αγγελική Ηλιάδη: Σέβομαι όλες τις απόψεις και εκείνοι να σεβαστούν τη δική μου ότι τα ομόφυλα ζευγάρια δεν πρέπει να γίνονται γονείς



Τι είχε δηλώσει η Αγγελική Ηλιάδη για τα ομόφυλα ζευγάρια

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Η τραγουδίστρια είχε υποστηρίξει πως με την πρόοδο του πολιτισμού έχουν προκύψει πολλά προβλήματα: «Αν ήταν έτσι, χρυσά μου παιδιά, θα είχε κάνει ο Θεός και δύο άντρες να τεκνοποιούν και δύο γυναίκες. Ξέρετε τι είπε ο Άγιος Παΐσιος; Ότι ο άνθρωπος κατόρθωσε με τον πολιτισμό να καταστρέψει τα πάντα. Παλιά ο άνθρωπος είχε να αντιμετωπίσει τον πόλεμο που έφερνε θάνατο. Αυτή την εποχή, έχει να αντιμετωπίσει τον πολιτισμό, που φέρνει αρρώστια σε πάρα πολλούς τομείς στη ζωή μας. Ναι, η πρόοδος είναι καλή, έχει φέρει πάρα πολλά καλά στη ζωή μας, αλλά τα περισσότερα είναι άσχημα. Δυστυχώς. Σε λίγο θα δούμε να φτιάχνουν παιδιά σε εργοστάσια. Τα βλέπουμε αυτά, τα ακούμε, πλησιάζουν. Μην θέλουμε λοιπόν να περάσουμε το αφύσικο. Δεν περνάει», είχε αναφέρει.



