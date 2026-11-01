Λύγισε η Πάολα στο The Voice με το «Εγώ σ' αγάπησα εδώ»: Με στενοχωρεί αυτό το τραγούδι αλλά μου θυμίζει πόσο δυνατή είμαι
Λύγισε η Πάολα στο The Voice με το «Εγώ σ' αγάπησα εδώ»: Με στενοχωρεί αυτό το τραγούδι αλλά μου θυμίζει πόσο δυνατή είμαι
Ο Χρήστος Μάστορας σηκώθηκε να τραγουδήσει με τη διαγωνιζόμενη που ερμήνευσε το τραγούδι
Μία συγκινητική στιγμή έζησε η Πάολα στο The Voice το βράδυ του Σαββάτου 31 Οκτωβρίου, καθώς ακούγοντας το τραγούδι «Εγώ σ' αγάπησα εδώ» λύγισε και δεν κατάφερε να συγκρατήσει τα δάκρυά της.
Η διαγωνιζόμενη Σοφία Κωστίδου ερμήνευσε το κομμάτι μαζί και έκανε και τους τέσσερις coaches να γυρίσουν τις καρέκλες τους, με τον Χρήστο Μάστορα να σηκώνεται όρθιος και να τη συνοδεύει στη συνέχεια.
Η Πάολα καθ' όλη τη διάρκεια παρακολουθούσε τη 18χρονη από τις Σέρρες κλαίγοντας και μόλις της δόθηκε η ευκαιρία να μιλήσει εξομολογήθηκε πως το τραγούδι που επέλεξε η νεαρή κοπέλα τη στενοχωρεί, ωστόσο τη συντροφεύει στις δύσκολες στιγμές της: «Με στενοχωρεί αυτό το τραγούδι, όπως και μου θυμίζει σε πολλές στιγμές πόσο δυνατή είμαι. Σε ευχαριστώ που το είπες απόψε», είπε χαρακτηριστικά.
Δείτε το βίντεο
Η διαγωνιζόμενη Σοφία Κωστίδου ερμήνευσε το κομμάτι μαζί και έκανε και τους τέσσερις coaches να γυρίσουν τις καρέκλες τους, με τον Χρήστο Μάστορα να σηκώνεται όρθιος και να τη συνοδεύει στη συνέχεια.
Η Πάολα καθ' όλη τη διάρκεια παρακολουθούσε τη 18χρονη από τις Σέρρες κλαίγοντας και μόλις της δόθηκε η ευκαιρία να μιλήσει εξομολογήθηκε πως το τραγούδι που επέλεξε η νεαρή κοπέλα τη στενοχωρεί, ωστόσο τη συντροφεύει στις δύσκολες στιγμές της: «Με στενοχωρεί αυτό το τραγούδι, όπως και μου θυμίζει σε πολλές στιγμές πόσο δυνατή είμαι. Σε ευχαριστώ που το είπες απόψε», είπε χαρακτηριστικά.
Δείτε το βίντεο
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