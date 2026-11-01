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«Είναι ίδια με τη γυναίκα μου»: Ο Μουζουράκης είχε υποσχεθεί γάμο στη σύζυγο διαγωνιζόμενου, η ομοιότητα με τη Μαριλού Κόζαρη
«Είναι ίδια με τη γυναίκα μου»: Ο Μουζουράκης είχε υποσχεθεί γάμο στη σύζυγο διαγωνιζόμενου, η ομοιότητα με τη Μαριλού Κόζαρη
Ο νεόνυμφος διαγωνιζόμενος του «The Voice» αποκάλυψε την παλιά υπόσχεση του τραγουδιστή, ενώ ο coach παρέδωσε και στιγμές γέλιου με μαθήματα αυτοάμυνας
Απρόσμενες αποκαλύψεις και χιουμοριστικά στιγμιότυπα επιφύλασσε το «The Voice», με τον Πάνο Μουζουράκη να βρίσκεται στο επίκεντρο όταν ένας διαγωνιζόμενος αποκάλυψε ότι ο τραγουδιστής είχε υποσχεθεί κάποτε να παντρευτεί τη σύζυγό του. Η έκπληξη έγινε ακόμη μεγαλύτερη όταν η νεαρή γυναίκα εμφανίστηκε στη σκηνή και ο coach διαπίστωσε την εντυπωσιακή ομοιότητά της με τη δική του σύζυγο, Μαριλού Κόζαρη.
Πρωταγωνιστής της ιδιαίτερης αυτής οντισιόν ήταν ο Μάριος Παναγή, ένας νεαρός τραγουδιστής από την Κύπρο, ο οποίος στο παρελθόν τραγουδούσε στους δρόμους του Λονδίνου. Ο Μάριος είχε παντρευτεί μόλις λίγες ημέρες νωρίτερα και αποφάσισε να συνδυάσει τη συμμετοχή του στο μουσικό σόου με τον μήνα του μέλιτος.
Στα παρασκήνια βρισκόταν η σύζυγός του, Θεοδοσία, η οποία, όταν ο Γιώργος Λιανός τη ρώτησε γιατί δεν επέλεξαν κάποιον ταξιδιωτικό προορισμό για τον μήνα του μέλιτος, απάντησε με χιούμορ: «Εδώ είναι το ταξίδι».
«Γύρισα γιατί ήσουν σωστός», του εξήγησε η τραγουδίστρια, αναφερόμενη στην ερμηνεία του.
Ωστόσο, η μεγαλύτερη έκπληξη δεν είχε σχέση με τις φωνητικές του ικανότητες, αλλά με μια ιστορία από το παρελθόν της συζύγου του, στην οποία πρωταγωνιστούσε ο Πάνος Μουζουράκης.
Όπως αποκάλυψε ο Μάριος, όταν η Θεοδοσία ήταν 17 ετών, είχε παρακολουθήσει μια συναυλία του Μουζουράκη και στη συνέχεια τον πλησίασε για να του ζητήσει αυτόγραφο. Τότε, σύμφωνα με την ιστορία που διηγήθηκε, ο τραγουδιστής τής είχε πει ότι όταν μεγαλώσει θα της κάνει πρόταση γάμου.
«Κύριε Πάνο, σας πρόλαβα εγώ και της έκανα πρόταση γάμου», είπε χαμογελώντας ο νεόνυμφος διαγωνιζόμενος, προκαλώντας γέλια στο πλατό.
Μάλιστα, ο Μάριος είχε φροντίσει να φέρει και κεράσματα από τον γάμο του, τα οποία πρόσφερε στους coaches.
Η στιγμή που η Θεοδοσία εμφανίστηκε στη σκηνή επιφύλασσε ακόμη μία έκπληξη. Μόλις την αντίκρισε, ο Πάνος Μουζουράκης εντυπωσιάστηκε από την ομοιότητά της με τη σύζυγό του, Μαριλού Κόζαρη.
Πρωταγωνιστής της ιδιαίτερης αυτής οντισιόν ήταν ο Μάριος Παναγή, ένας νεαρός τραγουδιστής από την Κύπρο, ο οποίος στο παρελθόν τραγουδούσε στους δρόμους του Λονδίνου. Ο Μάριος είχε παντρευτεί μόλις λίγες ημέρες νωρίτερα και αποφάσισε να συνδυάσει τη συμμετοχή του στο μουσικό σόου με τον μήνα του μέλιτος.
Στα παρασκήνια βρισκόταν η σύζυγός του, Θεοδοσία, η οποία, όταν ο Γιώργος Λιανός τη ρώτησε γιατί δεν επέλεξαν κάποιον ταξιδιωτικό προορισμό για τον μήνα του μέλιτος, απάντησε με χιούμορ: «Εδώ είναι το ταξίδι».
Οι τρεις καρέκλες και η απίστευτη ιστορία με τον ΜουζουράκηΓια την εμφάνισή του στη σκηνή, ο Κύπριος διαγωνιζόμενος επέλεξε το «The Best», γνωστό και ως «Simply the Best», της Τίνα Τέρνερ, καταφέρνοντας να κερδίσει την προσοχή τριών coaches. Ανάμεσά τους ήταν και η Πάολα, η οποία γύρισε την καρέκλα της την τελευταία στιγμή.
«Γύρισα γιατί ήσουν σωστός», του εξήγησε η τραγουδίστρια, αναφερόμενη στην ερμηνεία του.
Ωστόσο, η μεγαλύτερη έκπληξη δεν είχε σχέση με τις φωνητικές του ικανότητες, αλλά με μια ιστορία από το παρελθόν της συζύγου του, στην οποία πρωταγωνιστούσε ο Πάνος Μουζουράκης.
Όπως αποκάλυψε ο Μάριος, όταν η Θεοδοσία ήταν 17 ετών, είχε παρακολουθήσει μια συναυλία του Μουζουράκη και στη συνέχεια τον πλησίασε για να του ζητήσει αυτόγραφο. Τότε, σύμφωνα με την ιστορία που διηγήθηκε, ο τραγουδιστής τής είχε πει ότι όταν μεγαλώσει θα της κάνει πρόταση γάμου.
«Κύριε Πάνο, σας πρόλαβα εγώ και της έκανα πρόταση γάμου», είπε χαμογελώντας ο νεόνυμφος διαγωνιζόμενος, προκαλώντας γέλια στο πλατό.
Μάλιστα, ο Μάριος είχε φροντίσει να φέρει και κεράσματα από τον γάμο του, τα οποία πρόσφερε στους coaches.
Η στιγμή που η Θεοδοσία εμφανίστηκε στη σκηνή επιφύλασσε ακόμη μία έκπληξη. Μόλις την αντίκρισε, ο Πάνος Μουζουράκης εντυπωσιάστηκε από την ομοιότητά της με τη σύζυγό του, Μαριλού Κόζαρη.
«Είναι ίδια η γυναίκα μου», αναφώνησε ο coach, καθώς η νεαρή κοπέλα θύμιζε έντονα τη Μαριλού Κόζαρη.
Το σκηνικό έγινε ακόμη πιο διασκεδαστικό όταν ο τραγουδιστής θέλησε να ανέβει στη σκηνή για να χαιρετήσει το ζευγάρι. Ο Μάριος μπήκε αστειευόμενος μπροστά από τη Θεοδοσία, σαν να προσπαθούσε να την προστατεύσει από τον άνθρωπο που κάποτε αποτελούσε το εφηβικό της crush.
Η χιουμοριστική αντίδρασή του προκάλεσε νέα γέλια, με τον Μουζουράκη να συμμετέχει στο παιχνίδι των αστεϊσμών.
Παρά το ενδιαφέρον που συγκέντρωσε η ιστορία με τον Πάνο Μουζουράκη, ο Μάριος Παναγή αποφάσισε τελικά να συνεχίσει την πορεία του στο «The Voice» με την ομάδα της Έλενας Παπαρίζου.
Ο γνωστός τραγουδιστής άφησε προσωρινά στην άκρη τον ρόλο του coach και βρέθηκε να μαθαίνει ασκήσεις και κινήσεις αυτοάμυνας μπροστά στις κάμερες.
Με τον χαρακτηριστικό αυθορμητισμό του και τη διάθεσή του για αυτοσχεδιασμό, συμμετείχε στο απρόσμενο μάθημα, δημιουργώντας μια ακόμη χιουμοριστική στιγμή στο πλατό.
Ο Μουζουράκης, ο οποίος συχνά ξεχωρίζει για τις εκκεντρικές παρεμβάσεις του και τον τρόπο με τον οποίο αλληλεπιδρά με τους διαγωνιζόμενους, βρέθηκε έτσι πρωταγωνιστής σε δύο από τις πιο ιδιαίτερες στιγμές του μουσικού σόου, αποδεικνύοντας ότι οι εκπλήξεις στο «The Voice» δεν περιορίζονται μόνο στις ερμηνείες των διαγωνιζομένων.
Το σκηνικό έγινε ακόμη πιο διασκεδαστικό όταν ο τραγουδιστής θέλησε να ανέβει στη σκηνή για να χαιρετήσει το ζευγάρι. Ο Μάριος μπήκε αστειευόμενος μπροστά από τη Θεοδοσία, σαν να προσπαθούσε να την προστατεύσει από τον άνθρωπο που κάποτε αποτελούσε το εφηβικό της crush.
Η χιουμοριστική αντίδρασή του προκάλεσε νέα γέλια, με τον Μουζουράκη να συμμετέχει στο παιχνίδι των αστεϊσμών.
Παρά το ενδιαφέρον που συγκέντρωσε η ιστορία με τον Πάνο Μουζουράκη, ο Μάριος Παναγή αποφάσισε τελικά να συνεχίσει την πορεία του στο «The Voice» με την ομάδα της Έλενας Παπαρίζου.
Από το τραγούδι στις ασκήσεις αυτοάμυναςΟι εκπλήξεις για τον Πάνο Μουζουράκη δεν περιορίστηκαν στην ιστορία του νεόνυμφου διαγωνιζόμενου. Σε ένα ακόμη διασκεδαστικό στιγμιότυπο του μουσικού διαγωνισμού, η σκηνή του «The Voice» μετατράπηκε για λίγο σε αυτοσχέδια σχολή καράτε.
Ο γνωστός τραγουδιστής άφησε προσωρινά στην άκρη τον ρόλο του coach και βρέθηκε να μαθαίνει ασκήσεις και κινήσεις αυτοάμυνας μπροστά στις κάμερες.
Με τον χαρακτηριστικό αυθορμητισμό του και τη διάθεσή του για αυτοσχεδιασμό, συμμετείχε στο απρόσμενο μάθημα, δημιουργώντας μια ακόμη χιουμοριστική στιγμή στο πλατό.
Ο Μουζουράκης, ο οποίος συχνά ξεχωρίζει για τις εκκεντρικές παρεμβάσεις του και τον τρόπο με τον οποίο αλληλεπιδρά με τους διαγωνιζόμενους, βρέθηκε έτσι πρωταγωνιστής σε δύο από τις πιο ιδιαίτερες στιγμές του μουσικού σόου, αποδεικνύοντας ότι οι εκπλήξεις στο «The Voice» δεν περιορίζονται μόνο στις ερμηνείες των διαγωνιζομένων.
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