«Είναι ίδια με τη γυναίκα μου»: Ο Μουζουράκης είχε υποσχεθεί γάμο στη σύζυγο διαγωνιζόμενου, η ομοιότητα με τη Μαριλού Κόζαρη

Από το τραγούδι στις ασκήσεις αυτοάμυνας

«Είναι ίδια η γυναίκα μου», αναφώνησε ο coach, καθώς η νεαρή κοπέλα θύμιζε έντονα τη Μαριλού Κόζαρη.Το σκηνικό έγινε ακόμη πιο διασκεδαστικό όταν ο τραγουδιστής θέλησε να ανέβει στη σκηνή για να χαιρετήσει το ζευγάρι. Ο Μάριος μπήκε αστειευόμενος μπροστά από τη Θεοδοσία, σαν να προσπαθούσε να την προστατεύσει από τον άνθρωπο που κάποτε αποτελούσε το εφηβικό της crush.Η χιουμοριστική αντίδρασή του προκάλεσε νέα γέλια, με τον Μουζουράκη να συμμετέχει στο παιχνίδι των αστεϊσμών.Παρά το ενδιαφέρον που συγκέντρωσε η ιστορία με τον Πάνο Μουζουράκη, ο Μάριος Παναγή αποφάσισε τελικά να συνεχίσει την πορεία του στο «The Voice» με την ομάδα της Έλενας Παπαρίζου.Οι εκπλήξεις για τον Πάνο Μουζουράκη δεν περιορίστηκαν στην ιστορία του νεόνυμφου διαγωνιζόμενου. Σε ένα ακόμη διασκεδαστικό στιγμιότυπο του μουσικού διαγωνισμού, η σκηνή του «The Voice» μετατράπηκε για λίγο σε αυτοσχέδια σχολή καράτε.Ο γνωστός τραγουδιστής άφησε προσωρινά στην άκρη τον ρόλο του coach και βρέθηκε να μαθαίνει ασκήσεις και κινήσεις αυτοάμυνας μπροστά στις κάμερες.Με τον χαρακτηριστικό αυθορμητισμό του και τη διάθεσή του για αυτοσχεδιασμό, συμμετείχε στο απρόσμενο μάθημα, δημιουργώντας μια ακόμη χιουμοριστική στιγμή στο πλατό.Ο Μουζουράκης, ο οποίος συχνά ξεχωρίζει για τις εκκεντρικές παρεμβάσεις του και τον τρόπο με τον οποίο αλληλεπιδρά με τους διαγωνιζόμενους, βρέθηκε έτσι πρωταγωνιστής σε δύο από τις πιο ιδιαίτερες στιγμές του μουσικού σόου, αποδεικνύοντας ότι οι εκπλήξεις στο «The Voice» δεν περιορίζονται μόνο στις ερμηνείες των διαγωνιζομένων.