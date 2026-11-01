The Voice: Η αδελφή του νικητή του X Factor εμφανίστηκε μπροστά στον Χρήστο Μάστορα και εκείνος μετάνιωσε που δεν γύρισε
The Voice: Η αδελφή του νικητή του X Factor εμφανίστηκε μπροστά στον Χρήστο Μάστορα και εκείνος μετάνιωσε που δεν γύρισε
Η 25χρονη Νένα Γρόση από το Κιλκίς δοκίμασε την τύχη της στο μουσικό talent show, ακολουθώντας τα βήματα του αδελφού της, Γιάννη Γρόση, που είχε κερδίσει το X Factor το 2019 με μέντορα τον Χρήστο Μάστορα
Μια έκπληξη περίμενε τον Χρήστο Μάστορα στο The Voice, όταν ανάμεσα στους διαγωνιζόμενους που ανέβηκαν στη σκηνή βρέθηκε η αδελφή ενός παλιού του γνώριμου, με τον οποίο μάλιστα είχε πανηγυρίσει τη νίκη στο X Factor το 2019.
Πρόκειται για την 25χρονη Νένα Γρόση από το Κιλκίς, αδελφή του Γιάννη Γρόση, ο οποίος είχε αναδειχθεί μεγάλος νικητής του X Factor, έχοντας στο πλευρό του ως μέντορα τον Χρήστο Μάστορα.
Η νεαρή κοπέλα, που ασχολείται με τον στίβο, αποφάσισε να δοκιμάσει τις δυνατότητές της και στο τραγούδι, διεκδικώντας μια θέση στο μουσικό talent show του ΣΚΑΪ.
Η Νένα Γρόση ανέβηκε στη σκηνή και ερμήνευσε το τραγούδι που είχε επιλέξει, καταφέρνοντας να πείσει δύο από τους τέσσερις coaches να γυρίσουν τις καρέκλες τους. Ο Πάνος Μουζουράκης και η Πάολα πάτησαν το κουμπί, εξασφαλίζοντάς της την πρόκριση στην επόμενη φάση.
Αντίθετα, ο Χρήστος Μάστορας δεν γύρισε την καρέκλα του, χωρίς να γνωρίζει ποια βρισκόταν στη σκηνή. Όταν, όμως, αποκαλύφθηκε η ταυτότητα της διαγωνιζόμενης και η συγγένειά της με τον Γιάννη Γρόση, ο τραγουδιστής δεν έκρυψε τη μεταμέλειά του για την απόφασή του.
Μάλιστα, η αντίδρασή του προκάλεσε γέλια στο πλατό, με τον ίδιο να σχολιάζει χαρακτηριστικά: «Ρε, τι βγάζει το Κιλκίς!».
Η παρουσία της 25χρονης είχε ιδιαίτερη σημασία για τον Χρήστο Μάστορα, καθώς ο αδελφός της είχε καταφέρει να φτάσει μέχρι την κορυφή του X Factor το 2019 υπό την καθοδήγησή του.
Από την πλευρά της, η Πάολα μίλησε με ιδιαίτερα θετικά λόγια για τη φωνή της Νένας Γρόση, ενώ ακολούθησε μια απολαυστική διεκδίκηση ανάμεσα στην ίδια και τον Πάνο Μουζουράκη, με τους δύο coaches να προσπαθούν να την πείσουν να ενταχθεί στην ομάδα τους.
Η διαγωνιζόμενη κλήθηκε τελικά να επιλέξει με ποιον από τους δύο θα συνεχίσει στο παιχνίδι και αποφάσισε να εμπιστευτεί την Πάολα.
Έτσι, η Νένα Γρόση εξασφάλισε το εισιτήριο για την επόμενη φάση του The Voice, επιχειρώντας να χαράξει τη δική της διαδρομή στη μουσική, επτά χρόνια μετά τη νίκη του αδελφού της στο X Factor.
Δείτε το βίντεο με την εμφάνιση της Νένας Γρόση και την αντίδραση του Χρήστου Μάστορα.
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Πρόκειται για την 25χρονη Νένα Γρόση από το Κιλκίς, αδελφή του Γιάννη Γρόση, ο οποίος είχε αναδειχθεί μεγάλος νικητής του X Factor, έχοντας στο πλευρό του ως μέντορα τον Χρήστο Μάστορα.
Η νεαρή κοπέλα, που ασχολείται με τον στίβο, αποφάσισε να δοκιμάσει τις δυνατότητές της και στο τραγούδι, διεκδικώντας μια θέση στο μουσικό talent show του ΣΚΑΪ.
Η Νένα Γρόση ανέβηκε στη σκηνή και ερμήνευσε το τραγούδι που είχε επιλέξει, καταφέρνοντας να πείσει δύο από τους τέσσερις coaches να γυρίσουν τις καρέκλες τους. Ο Πάνος Μουζουράκης και η Πάολα πάτησαν το κουμπί, εξασφαλίζοντάς της την πρόκριση στην επόμενη φάση.
Αντίθετα, ο Χρήστος Μάστορας δεν γύρισε την καρέκλα του, χωρίς να γνωρίζει ποια βρισκόταν στη σκηνή. Όταν, όμως, αποκαλύφθηκε η ταυτότητα της διαγωνιζόμενης και η συγγένειά της με τον Γιάννη Γρόση, ο τραγουδιστής δεν έκρυψε τη μεταμέλειά του για την απόφασή του.
Μάλιστα, η αντίδρασή του προκάλεσε γέλια στο πλατό, με τον ίδιο να σχολιάζει χαρακτηριστικά: «Ρε, τι βγάζει το Κιλκίς!».
Η παρουσία της 25χρονης είχε ιδιαίτερη σημασία για τον Χρήστο Μάστορα, καθώς ο αδελφός της είχε καταφέρει να φτάσει μέχρι την κορυφή του X Factor το 2019 υπό την καθοδήγησή του.
Από την πλευρά της, η Πάολα μίλησε με ιδιαίτερα θετικά λόγια για τη φωνή της Νένας Γρόση, ενώ ακολούθησε μια απολαυστική διεκδίκηση ανάμεσα στην ίδια και τον Πάνο Μουζουράκη, με τους δύο coaches να προσπαθούν να την πείσουν να ενταχθεί στην ομάδα τους.
Η διαγωνιζόμενη κλήθηκε τελικά να επιλέξει με ποιον από τους δύο θα συνεχίσει στο παιχνίδι και αποφάσισε να εμπιστευτεί την Πάολα.
Έτσι, η Νένα Γρόση εξασφάλισε το εισιτήριο για την επόμενη φάση του The Voice, επιχειρώντας να χαράξει τη δική της διαδρομή στη μουσική, επτά χρόνια μετά τη νίκη του αδελφού της στο X Factor.
Δείτε το βίντεο με την εμφάνιση της Νένας Γρόση και την αντίδραση του Χρήστου Μάστορα.
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