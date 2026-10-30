Δανάη Μπάρκα: Το χιουμοριστικό βίντεο με σκηνή από το «Ντόλτσε Βίτα» για το ταξίδι του μέλιτος που αναβλήθηκε λόγω της εγκυμοσύνης
Δανάη Μπάρκα: Το χιουμοριστικό βίντεο με σκηνή από το «Ντόλτσε Βίτα» για το ταξίδι του μέλιτος που αναβλήθηκε λόγω της εγκυμοσύνης
Η ηθοποιός και παρουσιάστρια παντρεύτηκε τον σύζυγό της, Φάνη Μπότση, τον Ιούνιο και τον Σεπτέμβριο ανακοίνωσε ότι είναι έγκυος
Με χιούμορ αντιμετωπίζει η Δανάη Μπάρκα το γεγονός ότι δεν κατάφερε να πάει ταξίδι του μέλιτος λόγω της εγκυμοσύνης της, με την ίδια να δημοσιεύει μάλιστα ένα βίντεο στα social media.
Η ηθοποιός και παρουσιάστρια παντρεύτηκε τον σύζυγό της, Φάνη Μπότση, τον Ιούνιο και τρεις μήνες αργότερα ανακοίνωσε μέσω των social media ότι είναι έγκυος. Με την εξέλιξη στην προσωπική της ζωή να έχει φέρει αλλαγές στην καθημερινότητά της, η Δανάη Μπάρκα επέλεξε να αναβιώσει μέσα από το TikTok μια χιουμοριστική σκηνή από την τηλεοπτική σειρά «Ντόλτσε Βίτα».
Στο συγκεκριμένο απόσπασμα, η Ασπασία, την οποία υποδύθηκε η Μαρία Καβογιάννη, συζητά με τη Χριστίνα Μαρκάτου, την οποία ενσάρκωσε της Άννας Παναγιωτοπούλου, και τη ρωτά πού είχε περάσει τον μήνα του μέλιτος με τον σύζυγό της. «Όταν όλοι ρωτάνε πού θα πάτε ταξίδι του μέλιτος, αλλά έμεινες έγκυος», έγραψε πάνω στο κλιπ, αναφερόμενη στη δική της περίπτωση.
Δείτε το βίντεο
Η ηθοποιός και παρουσιάστρια παντρεύτηκε τον σύζυγό της, Φάνη Μπότση, τον Ιούνιο και τρεις μήνες αργότερα ανακοίνωσε μέσω των social media ότι είναι έγκυος. Με την εξέλιξη στην προσωπική της ζωή να έχει φέρει αλλαγές στην καθημερινότητά της, η Δανάη Μπάρκα επέλεξε να αναβιώσει μέσα από το TikTok μια χιουμοριστική σκηνή από την τηλεοπτική σειρά «Ντόλτσε Βίτα».
Στο συγκεκριμένο απόσπασμα, η Ασπασία, την οποία υποδύθηκε η Μαρία Καβογιάννη, συζητά με τη Χριστίνα Μαρκάτου, την οποία ενσάρκωσε της Άννας Παναγιωτοπούλου, και τη ρωτά πού είχε περάσει τον μήνα του μέλιτος με τον σύζυγό της. «Όταν όλοι ρωτάνε πού θα πάτε ταξίδι του μέλιτος, αλλά έμεινες έγκυος», έγραψε πάνω στο κλιπ, αναφερόμενη στη δική της περίπτωση.
Δείτε το βίντεο
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