Δανάη Μπάρκα: Το χιουμοριστικό βίντεο με τη Βίκυ Σταυροπούλου και το «Όταν Γίνεις Γιαγιά»

«Όταν Γίνεις Γιαγιά».





Ας μείνει μεταξύ μας αυτό κι ας μην μάθει ότι το ανέβασα» σημείωσε μεταξύ άλλων η Δανάη Μπάρκα στη λεζάντα.

νέα ιδιότητα που πρόκειται να αποκτήσει σύντομα η

κι ας το παίζει γκόμενα στο camping» έγραψε η κόρη της ηθοποιού κάνοντας παράλληλα και ένα σχόλιο για τη σειρά που συμμετέχει η μητέρα της.

@danaibarka__ ας μείνει μεταξύ μας αυτό κι ας μη μάθει ότι το ανέβασα λαλαλαλα 😂😂😂 ——- Καλή αρχή στο θέατρο γιαγι..ΜΑΝΟΥΛΑ 🤎 Μπαμπάδες με ρούμι 5η χρονιά 🍁 ♬ πρωτότυπος ήχος - ChrisMars