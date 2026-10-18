Δανάη Μπάρκα: Το χιουμοριστικό βίντεο με τη Βίκυ Σταυροπούλου και το «Όταν Γίνεις Γιαγιά»
Δανάη Μπάρκα: Το χιουμοριστικό βίντεο με τη Βίκυ Σταυροπούλου και το «Όταν Γίνεις Γιαγιά»
Ας μείνει μεταξύ μας αυτό κι ας μην μάθει ότι το ανέβασα, έγραψε η ηθοποιός και παρουσιάστρια για το βίντεο που δημοσίευσε
Ένα χιουμοριστικό βίντεο με τη μητέρα της, Βίκυ Σταυροπούλου δημοσίευσε η Δανάη Μπάρκα, απαθανατίζοντάς τη να χορεύει το «Όταν Γίνεις Γιαγιά».
Η ηθοποιός και παρουσιάστρια που περιμένει το πρώτο της παιδί, μοιράστηκε το Σάββατο 17 Οκτωβρίου με τους διαδικτυακούς της φίλους στο TikTok μία στιγμή με τη μητέρα της, η οποία από ότι φαίνεται δεν γνώριζε πώς θα κοινοποιηθεί. «Ας μείνει μεταξύ μας αυτό κι ας μην μάθει ότι το ανέβασα» σημείωσε μεταξύ άλλων η Δανάη Μπάρκα στη λεζάντα.
Στο κλιπ ακούγεται το τραγούδι που έχει τραγουδήσει ο Σώτης Βολάνης και αναφέρεται στον ρόλο της γιαγιάς, τη νέα ιδιότητα που πρόκειται να αποκτήσει σύντομα η Βίκυ Σταυροπούλου. «Έρχεται σύντομα κι ας το παίζει γκόμενα στο camping» έγραψε η κόρη της ηθοποιού κάνοντας παράλληλα και ένα σχόλιο για τη σειρά που συμμετέχει η μητέρα της.
Δείτε το βίντεο
Η Δανάη Μπάρκα και ο σύζυγός της, Φάνης Μπότσης ετοιμάζονται να γίνουν γονείς. Η ηθοποιός και παρουσιάστρια ανακοίνωσε την 1η Σεπτεμβρίου την ευχάριστη είδηση μέσα από μία ανάρτηση που έκανε στο Instagram. «Από αγάπη, γεννιέται αγάπη κι έτσι ο κόσμος γίνεται μεγαλύτερος και καλύτερος. Καλό μήνα και από τους τρεις μας» έγραψε στη λεζάντα.
Η ηθοποιός και παρουσιάστρια που περιμένει το πρώτο της παιδί, μοιράστηκε το Σάββατο 17 Οκτωβρίου με τους διαδικτυακούς της φίλους στο TikTok μία στιγμή με τη μητέρα της, η οποία από ότι φαίνεται δεν γνώριζε πώς θα κοινοποιηθεί. «Ας μείνει μεταξύ μας αυτό κι ας μην μάθει ότι το ανέβασα» σημείωσε μεταξύ άλλων η Δανάη Μπάρκα στη λεζάντα.
Στο κλιπ ακούγεται το τραγούδι που έχει τραγουδήσει ο Σώτης Βολάνης και αναφέρεται στον ρόλο της γιαγιάς, τη νέα ιδιότητα που πρόκειται να αποκτήσει σύντομα η Βίκυ Σταυροπούλου. «Έρχεται σύντομα κι ας το παίζει γκόμενα στο camping» έγραψε η κόρη της ηθοποιού κάνοντας παράλληλα και ένα σχόλιο για τη σειρά που συμμετέχει η μητέρα της.
Δείτε το βίντεο
@danaibarka__
ας μείνει μεταξύ μας αυτό κι ας μη μάθει ότι το ανέβασα λαλαλαλα 😂😂😂 ——- Καλή αρχή στο θέατρο γιαγι..ΜΑΝΟΥΛΑ 🤎 Μπαμπάδες με ρούμι 5η χρονιά 🍁♬ πρωτότυπος ήχος - ChrisMars
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