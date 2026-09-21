Βίκυ Σταυροπούλου για την εγκυμοσύνη της Δανάης Μπάρκα: Δεν το έχω συνειδητοποιήσει, είμαι πολύ χαρούμενη γιατί είναι κι εκείνη

», είπε χαρακτηριστικά, εξηγώντας πως θα βάφτιζε το παιδί της κόρης της για να τη φωνάζει νονά.

Όταν ρωτήθηκε πώς έμαθε για την εγκυμοσύνη της Δανάης Μπάρκα, απάντησε: «Δεν θα το μάθεις ποτέ. Ζητώ συγγνώμη ταπεινά, διότι αυτό είναι μια τόσο δική μας στιγμή, που δεν είναι για να τη μοιραστούμε».

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Η ηθοποιός συμπλήρωσε με χιούμορ πως δεν μπορεί να συνηθίσει πως θα είναι πλέον γιαγιά: «Γελάω που με λες γιαγιά. Έχει πει ατακάρα η Δανάη. Λέει “σε έχω ικανή να μου ζητήσεις να το βαφτίσεις"Της επισήμαναν, ωστόσο, πως ο Χρήστος Χατζηπαναγιώτης, λίγο νωρίτερα, είχε δηλώσει στο «Happy Day» πως δεν ήταν καθόλου ψύχραιμη. «Βγήκε ο χαζός ο Χρήστος και είπε τέτοιο πράγμα; Θα με κάψει αυτός. Τα εν οίκω μη εν δήμω», είπε αστειευόμενη.Ο Χρήστος Χατζηπαναγιώτης έκανε δηλώσεις για την εγκυμοσύνη της Δανάης Μπάρκα την οποία έχει σαν κόρη του, το πρωί της Δευτέρας στην εκπομπή «Happy Day».«Νιώθω χαρούμενος που είναι η Δανάη τόσο χαρούμενη και τόσο ευτυχισμένη. Μας είπε ότι "περιμένω παιδί". Εγώ ήμουν ο πιο ψύχραιμος απ' όλους. Η μαμά της δεν ήταν πολύ ψύχραιμη. Εγώ ήμουν ψύχραιμος, της είπα "παιδί μου, με το καλό, προχώρα". Η Βίκυ έκανε σαματά. Συγκινήθηκε», ανέφερε μεταξύ άλλων.