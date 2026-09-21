Βίκυ Σταυροπούλου για την εγκυμοσύνη της Δανάης Μπάρκα: Δεν το έχω συνειδητοποιήσει, είμαι πολύ χαρούμενη γιατί είναι κι εκείνη
Βίκυ Σταυροπούλου για την εγκυμοσύνη της Δανάης Μπάρκα: Δεν το έχω συνειδητοποιήσει, είμαι πολύ χαρούμενη γιατί είναι κι εκείνη
«Δεν θα μάθετε ποτέ πως έμαθα για την εγκυμοσύνη, είναι μια τόσο δική μας στιγμή, που δεν είναι για να τη μοιραστούμε», εξήγησε η ηθοποιός
Πολύ χαρούμενη δήλωσε πως είναι η Βίκυ Σταυροπούλου για την εγκυμοσύνη της κόρης της Δανάης Μπάρκα, καθώς, παρόλο που ακόμα δεν έχει καταφέρει να συνειδητοποιήσει τι έχει συμβεί, παρατηρεί πως είναι και η ίδια πολύ ευτυχισμένη.
Η ηθοποιός αναφέρθηκε στο χαρμόσυνο γεγονός κατά τη διάρκεια της συνέντευξής της στην εκπομπή «Χαμογέλα και Πάλι» τη Δευτέρα 21 Σεπτεμβρίου, με την παρουσιάστρια να τη ρωτά εάν έχει συμβουλεύσει τη Δανάη Μπάρκα για το παιδί που περιμένει: «Αρχικά δεν είμαι άνθρωπος που δίνω συμβουλές. Θεωρώ ότι οι συμβουλές δεν μετράνε. Θεωρώ ότι τα παιδιά, σε όλες τις ηλικίες, κάνουν αυτό που βλέπουν και καταλαβαίνουν πολύ περισσότερο από τον καθένα. Οι συμβουλές είναι άχρηστες νομίζω», απάντησε.
Στη συνέχεια, περιγράφοντας τα συναισθήματά της, η Βίκυ Σταυροπούλου εξομολογήθηκε: «Νιώθω πολύ χαρούμενη γιατί είναι η Δανάη χαρούμενη. Δεν το έχω συνειδητοποιήσει».
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Η ηθοποιός συμπλήρωσε με χιούμορ πως δεν μπορεί να συνηθίσει πως θα είναι πλέον γιαγιά: «Γελάω που με λες γιαγιά. Έχει πει ατακάρα η Δανάη. Λέει “σε έχω ικανή να μου ζητήσεις να το βαφτίσεις"», είπε χαρακτηριστικά, εξηγώντας πως θα βάφτιζε το παιδί της κόρης της για να τη φωνάζει νονά.
Όταν ρωτήθηκε πώς έμαθε για την εγκυμοσύνη της Δανάης Μπάρκα, απάντησε: «Δεν θα το μάθεις ποτέ. Ζητώ συγγνώμη ταπεινά, διότι αυτό είναι μια τόσο δική μας στιγμή, που δεν είναι για να τη μοιραστούμε».
Της επισήμαναν, ωστόσο, πως ο Χρήστος Χατζηπαναγιώτης, λίγο νωρίτερα, είχε δηλώσει στο «Happy Day» πως δεν ήταν καθόλου ψύχραιμη. «Βγήκε ο χαζός ο Χρήστος και είπε τέτοιο πράγμα; Θα με κάψει αυτός. Τα εν οίκω μη εν δήμω», είπε αστειευόμενη.
«Όταν η Δανάη μας είπε ότι περιμένει παιδί η μαμά της δεν ήταν πολύ ψύχραιμη, συγκινήθηκε», είπε ο Χρήστος Χατζηπαναγιώτης
Ο Χρήστος Χατζηπαναγιώτης έκανε δηλώσεις για την εγκυμοσύνη της Δανάης Μπάρκα την οποία έχει σαν κόρη του, το πρωί της Δευτέρας στην εκπομπή «Happy Day».
«Νιώθω χαρούμενος που είναι η Δανάη τόσο χαρούμενη και τόσο ευτυχισμένη. Μας είπε ότι "περιμένω παιδί". Εγώ ήμουν ο πιο ψύχραιμος απ' όλους. Η μαμά της δεν ήταν πολύ ψύχραιμη. Εγώ ήμουν ψύχραιμος, της είπα "παιδί μου, με το καλό, προχώρα". Η Βίκυ έκανε σαματά. Συγκινήθηκε», ανέφερε μεταξύ άλλων.
Η ηθοποιός αναφέρθηκε στο χαρμόσυνο γεγονός κατά τη διάρκεια της συνέντευξής της στην εκπομπή «Χαμογέλα και Πάλι» τη Δευτέρα 21 Σεπτεμβρίου, με την παρουσιάστρια να τη ρωτά εάν έχει συμβουλεύσει τη Δανάη Μπάρκα για το παιδί που περιμένει: «Αρχικά δεν είμαι άνθρωπος που δίνω συμβουλές. Θεωρώ ότι οι συμβουλές δεν μετράνε. Θεωρώ ότι τα παιδιά, σε όλες τις ηλικίες, κάνουν αυτό που βλέπουν και καταλαβαίνουν πολύ περισσότερο από τον καθένα. Οι συμβουλές είναι άχρηστες νομίζω», απάντησε.
Στη συνέχεια, περιγράφοντας τα συναισθήματά της, η Βίκυ Σταυροπούλου εξομολογήθηκε: «Νιώθω πολύ χαρούμενη γιατί είναι η Δανάη χαρούμενη. Δεν το έχω συνειδητοποιήσει».
Δείτε το βίντεο
Η ηθοποιός συμπλήρωσε με χιούμορ πως δεν μπορεί να συνηθίσει πως θα είναι πλέον γιαγιά: «Γελάω που με λες γιαγιά. Έχει πει ατακάρα η Δανάη. Λέει “σε έχω ικανή να μου ζητήσεις να το βαφτίσεις"», είπε χαρακτηριστικά, εξηγώντας πως θα βάφτιζε το παιδί της κόρης της για να τη φωνάζει νονά.
Όταν ρωτήθηκε πώς έμαθε για την εγκυμοσύνη της Δανάης Μπάρκα, απάντησε: «Δεν θα το μάθεις ποτέ. Ζητώ συγγνώμη ταπεινά, διότι αυτό είναι μια τόσο δική μας στιγμή, που δεν είναι για να τη μοιραστούμε».
Της επισήμαναν, ωστόσο, πως ο Χρήστος Χατζηπαναγιώτης, λίγο νωρίτερα, είχε δηλώσει στο «Happy Day» πως δεν ήταν καθόλου ψύχραιμη. «Βγήκε ο χαζός ο Χρήστος και είπε τέτοιο πράγμα; Θα με κάψει αυτός. Τα εν οίκω μη εν δήμω», είπε αστειευόμενη.
«Όταν η Δανάη μας είπε ότι περιμένει παιδί η μαμά της δεν ήταν πολύ ψύχραιμη, συγκινήθηκε», είπε ο Χρήστος Χατζηπαναγιώτης
Ο Χρήστος Χατζηπαναγιώτης έκανε δηλώσεις για την εγκυμοσύνη της Δανάης Μπάρκα την οποία έχει σαν κόρη του, το πρωί της Δευτέρας στην εκπομπή «Happy Day».
«Νιώθω χαρούμενος που είναι η Δανάη τόσο χαρούμενη και τόσο ευτυχισμένη. Μας είπε ότι "περιμένω παιδί". Εγώ ήμουν ο πιο ψύχραιμος απ' όλους. Η μαμά της δεν ήταν πολύ ψύχραιμη. Εγώ ήμουν ψύχραιμος, της είπα "παιδί μου, με το καλό, προχώρα". Η Βίκυ έκανε σαματά. Συγκινήθηκε», ανέφερε μεταξύ άλλων.
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