Wall Street: Από τον πανικό στην ευφορία με ιστορικό ράλι - Εκρηκτικός Nasdaq, +1.450 μονάδες για τον Dow Jones

Η επιστροφή Χουάνγκ στην Nvidia πυροδότησε το μεγαλύτερο ράλι στους δείκτες από τον Απρίλιο του 2025 – Άλμα 6,5% στον Nasdaq με κέρδη 930 δισ. δολαρίων για τη Nvidia και απογείωση των ημιαγωγών