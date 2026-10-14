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Η Δανάη Μπάρκα πόζαρε με φουσκωμένη κοιλιά: Πολλή λιακάδα στην καρδιά, έγραψε
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Δανάη Μπάρκα Εγκυμοσύνη Φωτογραφίες

Η Δανάη Μπάρκα πόζαρε με φουσκωμένη κοιλιά: Πολλή λιακάδα στην καρδιά, έγραψε

Η ηθοποιός και παρουσιάστρια περιμένει το πρώτο παιδί με τον σύζυγό της

Η Δανάη Μπάρκα πόζαρε με φουσκωμένη κοιλιά: Πολλή λιακάδα στην καρδιά, έγραψε
38 ΣΧΟΛΙΑ
Με φουσκωμένη κοιλιά πόζαρε η Δανάη Μπάρκα, δημοσιεύοντας μερικά στιγμιότυπα στο Instagram. Η ηθοποιός και παρουσιάστρια περιμένει το πρώτο παιδί με τον σύζυγό της, Φάνη Μπότση, και τον περασμένο Σεπτέμβριο είχε ανακοινώσει το ευχάριστο νέο μέσα από τα social media.


Σε νέα ανάρτησή της, φωτογραφήθηκε με λευκό ολόσωμο μαγιό, τόσο με τον άντρα της όσο και μόνη της, ενώ μοιράστηκε μερικές σκέψεις της. «Λίγο φθινόπωρο στα ρούχα, λίγη καλοκαιρινή σκέψη στο μυαλό για να πάμε αντίθετα στις βροχές, και πολλή λιακάδα στην καρδιά», έγραψε χαρακτηριστικά στη συνοδευτική λεζάντα.

Δείτε τις φωτογραφίες που δημοσίευσε


Η Δανάη Μπάρκα πόζαρε με φουσκωμένη κοιλιά: Πολλή λιακάδα στην καρδιά, έγραψε
Η Δανάη Μπάρκα πόζαρε με φουσκωμένη κοιλιά: Πολλή λιακάδα στην καρδιά, έγραψε
Η Δανάη Μπάρκα πόζαρε με φουσκωμένη κοιλιά: Πολλή λιακάδα στην καρδιά, έγραψε
Η Δανάη Μπάρκα πόζαρε με φουσκωμένη κοιλιά: Πολλή λιακάδα στην καρδιά, έγραψε
38 ΣΧΟΛΙΑ

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