Γιώργος Νινιός: Δεν θέλω να νιώσω ότι γερνάω, θέλω να έχω δυνάμεις να διαχειριστώ τα χρόνια που πέφτουν πάνω στην πλάτη μου
Γιώργος Νινιός: Δεν θέλω να νιώσω ότι γερνάω, θέλω να έχω δυνάμεις να διαχειριστώ τα χρόνια που πέφτουν πάνω στην πλάτη μου
Το να μεγαλώνεις είναι ένα τικ τακ που δεν έχει πισωγύρισμα, πρόσθεσε ο ηθοποιός
Τη σχέση του με το πέρασμα του χρόνου περιέγραψε ο Γιώργος Νινιός, ξεκαθαρίζοντας πως δεν θέλει να αισθάνεται ότι γερνά. Όπως εξήγησε ο ηθοποιός, αυτό που έχει σημασία είναι να διατηρεί τις δυνάμεις του, ώστε να μπορεί να ανταποκρίνεται στις απαιτήσεις και τις δυσκολίες που φέρνουν τα χρόνια. Παρόλα αυτά, αναγνώρισε ότι η ηλικία προχωρά χωρίς επιστροφή.
Σε συνέντευξή του στην εκπομπή «Studio στις 3», την Παρασκευή 30 Οκτωβρίου, ο Γιώργος Νινιός είπε σχετικά με το πώς βιώνει τα χρόνια που περνούν: «Το να μεγαλώνεις είναι ένα τικ τακ που δεν έχει πισωγύρισμα. Το να νιώσω όμως ότι γερνάω, δεν το θέλω. Θέλω να πω πως θέλω να ‘χω δυνάμεις στα χρόνια που πέφτουν πάνω στην πλάτη μου για να μπορώ να τα διαχειριστώ».
Δείτε το βίντεο με τη συνέντευξή του
Στην ίδια συνέντευξη, ο ηθοποιός τόνισε ότι δεν τον ευχαριστεί να μιλάει δημόσια για τον εαυτό του. Αυτός είναι ο λόγος που ένιωθε άβολα κάθε φορά που το όνομά του βρισκόταν στο επίκεντρο. «Δεν μου αρέσει να μιλάω για τον εαυτό μου, ποτέ δεν μου άρεσε. Και όσες φορές έγιναν κάποιες κουβέντες γύρω από μένα, ένιωσα πολύ άβολα, μετά που το σκεφτόμουν. Την ώρα δηλαδή που μιλάω για μένα δεν νιώθω καθόλου καλά», πρόσθεσε.
Μιλώντας για την αναγνωρισιμότητα που απέκτησε μέσα από τη σειρά «Βαμμένα κόκκινα μαλλιά», o Γιώργος Νινιός εξήγησε ότι η δημοσιότητα δεν τον τρόμαξε, καθώς είχε ήδη διαγράψει μια σταδιακά ανοδική πορεία στον χώρο της υποκριτικής. Συγκεκριμένα, ανέφερε: «Η αναγνωρισιμότητα δεν ήταν τρομακτική, όχι. Κάποιοι που δεν με ήξεραν, επειδή δηλώθηκε η ταυτότητα με τα “Βαμμένα κόκκινα μαλλιά”, ένιωσαν ότι ήταν και η εκκίνηση. Είχα συνηθίσει όμως σε μια πορεία… λίγο και παραπέρα και παραπάνω κι άλλο κι άλλο. Δεν με πετυχαίνουν ιδιαίτερα για να μου πουν σχόλια και αντιδράσεις, άλλωστε με ενδιαφέρει περισσότερο να ακούσω το αρνητικό».
Σε συνέντευξή του στην εκπομπή «Studio στις 3», την Παρασκευή 30 Οκτωβρίου, ο Γιώργος Νινιός είπε σχετικά με το πώς βιώνει τα χρόνια που περνούν: «Το να μεγαλώνεις είναι ένα τικ τακ που δεν έχει πισωγύρισμα. Το να νιώσω όμως ότι γερνάω, δεν το θέλω. Θέλω να πω πως θέλω να ‘χω δυνάμεις στα χρόνια που πέφτουν πάνω στην πλάτη μου για να μπορώ να τα διαχειριστώ».
Δείτε το βίντεο με τη συνέντευξή του
Στην ίδια συνέντευξη, ο ηθοποιός τόνισε ότι δεν τον ευχαριστεί να μιλάει δημόσια για τον εαυτό του. Αυτός είναι ο λόγος που ένιωθε άβολα κάθε φορά που το όνομά του βρισκόταν στο επίκεντρο. «Δεν μου αρέσει να μιλάω για τον εαυτό μου, ποτέ δεν μου άρεσε. Και όσες φορές έγιναν κάποιες κουβέντες γύρω από μένα, ένιωσα πολύ άβολα, μετά που το σκεφτόμουν. Την ώρα δηλαδή που μιλάω για μένα δεν νιώθω καθόλου καλά», πρόσθεσε.
Μιλώντας για την αναγνωρισιμότητα που απέκτησε μέσα από τη σειρά «Βαμμένα κόκκινα μαλλιά», o Γιώργος Νινιός εξήγησε ότι η δημοσιότητα δεν τον τρόμαξε, καθώς είχε ήδη διαγράψει μια σταδιακά ανοδική πορεία στον χώρο της υποκριτικής. Συγκεκριμένα, ανέφερε: «Η αναγνωρισιμότητα δεν ήταν τρομακτική, όχι. Κάποιοι που δεν με ήξεραν, επειδή δηλώθηκε η ταυτότητα με τα “Βαμμένα κόκκινα μαλλιά”, ένιωσαν ότι ήταν και η εκκίνηση. Είχα συνηθίσει όμως σε μια πορεία… λίγο και παραπέρα και παραπάνω κι άλλο κι άλλο. Δεν με πετυχαίνουν ιδιαίτερα για να μου πουν σχόλια και αντιδράσεις, άλλωστε με ενδιαφέρει περισσότερο να ακούσω το αρνητικό».
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