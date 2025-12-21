Γιώργος Νινιός: Δεν έχω υπάρξει ποτέ ζεν πρεμιέ, όλο κάτι αρουραίους έκανα σε ρόλους
Ο ηθοποιός μίλησε για τους χαρακτήρες που έχει υποδυθεί ενώ απάντησε και για τις άσχημες συνεργασίες του
Για τους ρόλους που έχει παίξει μίλησε ο Γιώργος Νινιός, επισημαίνοντας πως «δεν έχει υπάρξει ποτέ ζεν πρεμιέ» και πως «όλο κάτι αρουραίους έκανε».
Ο ηθοποιός παραχώρησε συνέντευξη στην εκπομπή «Καλημέρα είπαμε;» την Κυριακή 21 Δεκεμβρίου κατά την οποία αναφέρθηκε και στις άσχημες συνεργασίες που έχει αντιμετωπίσει στην πορεία της καριέρας του, αλλά και στη συνεργασία του με τον Γιάννη Μπέζο. Ο Γιώργος Νινιός ανέφερε για τους χαρακτήρες που έχει υποδυθεί: «Δεν έχω υπάρξει ποτέ ζεν πρεμιέ, δεν το έχω υποστηρίξει ποτέ, όλο κάτι αρουραίους έκανα σε ρόλους».
Όσον αφορά στη συνεργασία του με τον Γιάννη Μπέζο, δήλωσε σε άλλο σημείο: «Ο Γιάννης Μπέζος είναι άνθρωπος που σε αφήνει να κυκλοφορείς τις ιδέες σου, ξέρει πολύ καλά να καταλαβαίνει τα άγχη και τις αγωνίες που έχουμε εμείς οι ηθοποιοί. Ο Γιάννης δουλεύει πολύ, αλλά μαζί του η δουλειά δεν είναι δουλεία».
Ο Γιώργος Νινιός είπε στη συνέχεια για τις δύσκολες συνθήκες εργασίας με τις οποίες έχει έρθει αντιμέτωπος: «Όλοι έχουμε περάσει άσχημα σε δουλειές, είναι άγριο πράγμα και το βάρος το απίστευτο είναι πως δεν ξέρεις πώς να το αντιμετωπίσεις και να ξεφύγεις από όλο αυτό. Όταν δεν περνάω καλά, περιμένω να περάσει. Εάν σε μια δουλειά υπάρξουν προσβλητικές συμπεριφορές, άσχημες και ζόρικες και έχω την αίσθηση ότι ένα χέρι μου σφίγγει το λαιμό, το κόβω επί τόπου, δεν επιτρέπω σε κανέναν να περάσει τη γραμμή που έχω μέσα μου σε θέμα αξιοπρέπειας».
Τέλος, για την επιτυχία της σειράς "Βαμμένα κόκκινα μαλλιά" και τον τρόπο που τον επηρέασε, δήλωσε: «Το μόνο που χάρηκα από την επιτυχία της σειράς “Βαμμένα κόκκινα μαλλιά” ήταν ότι κατάφερα να είμαι παρών στον ρόλο. Η αναγνωρισιμότητα που ήρθε στη ζωή μου δεν με απασχόλησε ποτέ. Με απασχόλησε παρακάτω τι θα γίνει, να μάθω, να δουλέψω, να προχωρήσω. Είμαι αυστηρός με τον εαυτό μου».
