Γιώργος Νινιός: Δεν έχω υπάρξει ποτέ ζεν πρεμιέ, όλο κάτι αρουραίους έκανα σε ρόλους

δεν έχει υπάρξει ποτέ ζεν πρεμιέ» και πως «όλο κάτι αρουραίους έκανε».





Ο Γιώργος Νινιός ανέφερε για τους χαρακτήρες που έχει υποδυθεί: «Δεν έχω υπάρξει ποτέ ζεν πρεμιέ, δεν το έχω υποστηρίξει ποτέ, όλο κάτι αρουραίους έκανα σε ρόλους».





Glomex Player(eexbs1jkdkewvzn, v-df3t1hysh1hl)