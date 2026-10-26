Κατερίνα Παπουτσάκη: Δεν έχει συμβεί ποτέ να είμαι τόσο καιρό μόνη μου, είναι πολύ ωραίο
Κατερίνα Παπουτσάκη: Δεν έχει συμβεί ποτέ να είμαι τόσο καιρό μόνη μου, είναι πολύ ωραίο
Δεν έχω καμία διάθεση για προσωπική ζωή, είπε η ηθοποιός
Στην προσωπική της ζωή και στο γεγονός ότι για πρώτη φορά είναι μόνη της για τόσο μεγάλο χρονικό διάστημα αναφέρθηκε η Κατερίνα Παπουτσάκη, παραδεχόμενη πως απολαμβάνει ιδιαίτερα αυτή τη φάση της ζωής της.
Η ηθοποιός ήταν καλεσμένη τη Δευτέρα 26 Οκτωβρίου στην εκπομπή «Το Πρωινό» όπου μεταξύ άλλων περιέγραψε πώς είναι η καθημερινότητά της μετά τον χωρισμό της από τον επιχειρηματία, Θάνο Χατζόπουλο.
Η Κατερίνα Παπουτσάκη εξήγησε ότι αυτή την περίοδο απολαμβάνει να είναι μόνη της και δεν αναζητά σύντροφο, καθώς όπως είπε, έχει πολλά ενδιαφέροντα και δραστηριότητες που τη γεμίζουν.
Πιο αναλυτικά, σχολίασε αναφερόμενη στην προσωπική της ζωή: «Το να έχω παιδιά δεν αποτελούν τροχοπέδη για την προσωπική ζωή, γιατί δεν έχω καμία διάθεση για καμία προσωπική ζωή. Επομένως είναι μια χαρά όπως είναι τα πράγματα. Δεν με προβληματίζει. Δεν ξέρω, δεν έχω καμία διάθεση. Είμαι πάρα πολύ καλά όπως είμαι τώρα. Είμαι πολύ καλά μόνη μου, ναι. Είμαι τέλεια. Βασικά έχω πάρα πολλά ενδιαφέροντα, πάρα πολλά πράγματα που κάνω σε αυτή τη φάση. Δεν μου λείπει κάποιος σύντροφος. Κάπως το συνήθισα νομίζω τώρα λίγο και μ’ αρέσει. Δεν έχει συμβεί ποτέ να είμαι τόσο καιρό μόνη μου, είναι πολύ ωραίο, είναι φανταστικό. Καλό είναι και το φλερτ. Είμαι πάρα πολύ καλά σε αυτή τη φάση έτσι».
Δείτε το βίντεο
Η πιο πρόσφατη γνωστή σχέση της Κατερίνας Παπουτσάκη ήταν με τον επιχειρηματία Θάνο Χατζόπουλο, η οποία διήρκεσε 16 μήνες. Η είδηση του χωρισμού τους έγινε γνωστή τον Ιανουάριο, ενώ σύμφωνα με όσα είχαν ειπωθεί στην εκπομπή «Το Πρωινό», οι δυο τους είχαν αποφασίσει να ακολουθήσουν χωριστούς δρόμους περίπου δύο μήνες νωρίτερα.
Η ηθοποιός ήταν καλεσμένη τη Δευτέρα 26 Οκτωβρίου στην εκπομπή «Το Πρωινό» όπου μεταξύ άλλων περιέγραψε πώς είναι η καθημερινότητά της μετά τον χωρισμό της από τον επιχειρηματία, Θάνο Χατζόπουλο.
Η Κατερίνα Παπουτσάκη εξήγησε ότι αυτή την περίοδο απολαμβάνει να είναι μόνη της και δεν αναζητά σύντροφο, καθώς όπως είπε, έχει πολλά ενδιαφέροντα και δραστηριότητες που τη γεμίζουν.
Πιο αναλυτικά, σχολίασε αναφερόμενη στην προσωπική της ζωή: «Το να έχω παιδιά δεν αποτελούν τροχοπέδη για την προσωπική ζωή, γιατί δεν έχω καμία διάθεση για καμία προσωπική ζωή. Επομένως είναι μια χαρά όπως είναι τα πράγματα. Δεν με προβληματίζει. Δεν ξέρω, δεν έχω καμία διάθεση. Είμαι πάρα πολύ καλά όπως είμαι τώρα. Είμαι πολύ καλά μόνη μου, ναι. Είμαι τέλεια. Βασικά έχω πάρα πολλά ενδιαφέροντα, πάρα πολλά πράγματα που κάνω σε αυτή τη φάση. Δεν μου λείπει κάποιος σύντροφος. Κάπως το συνήθισα νομίζω τώρα λίγο και μ’ αρέσει. Δεν έχει συμβεί ποτέ να είμαι τόσο καιρό μόνη μου, είναι πολύ ωραίο, είναι φανταστικό. Καλό είναι και το φλερτ. Είμαι πάρα πολύ καλά σε αυτή τη φάση έτσι».
Δείτε το βίντεο
Η πιο πρόσφατη γνωστή σχέση της Κατερίνας Παπουτσάκη ήταν με τον επιχειρηματία Θάνο Χατζόπουλο, η οποία διήρκεσε 16 μήνες. Η είδηση του χωρισμού τους έγινε γνωστή τον Ιανουάριο, ενώ σύμφωνα με όσα είχαν ειπωθεί στην εκπομπή «Το Πρωινό», οι δυο τους είχαν αποφασίσει να ακολουθήσουν χωριστούς δρόμους περίπου δύο μήνες νωρίτερα.
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