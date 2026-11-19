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Η Τουρκία απέκτησε νέο μη επανδρωμένο μαχητικό KIZILELMA - «Ιστορική μέρα, ο στρατός μας θα πηγαίνει από νίκη σε νίκη» πανηγυρίζει ο Ερντογάν
Η Τουρκία απέκτησε νέο μη επανδρωμένο μαχητικό KIZILELMA - «Ιστορική μέρα, ο στρατός μας θα πηγαίνει από νίκη σε νίκη» πανηγυρίζει ο Ερντογάν
Είναι φτιαγμένο για να απογειώνεται από διαδρόμους με μικρό μήκος, όπως αυτόν στο μίνι αεροπλανοφόρο «Anadolu» - Ιδιαίτερο χαρακτηριστικό του είναι η χαμηλή «υπογραφή» στα ραντάρ, παρά το μεγάλο μέγεθός του
Το μη επανδρωμένο μαχητικό αεροσκάφος KIZILELMA («Κόκκινο μήλο») που αναπτύσσει η Baykar πέρασε το στάδιο των δοκιμών και εντάχθηκε και επίσημα στο οπλοστάσιο της Τουρκικής Πολεμικής Αεροπορίας.
Οι τρεις πρώτες μονάδες παραδόθηκαν στην Τουρκική Πολεμική Αεροπορία, γεγονός που σχολίασε και ο πρόεδρος της Τουρκίας, Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογαν.
«Σήμερα είναι μια ιστορική ημέρα, κατά την οποία ένα μεγάλο όνειρο έγινε πραγματικότητα», είπε σε δήλωσή του.
Πρόσθεσε ότι το μη επανδρωμένο μαχητικό εντάχθηκε μετά από χρόνια εργασίας και τεράστιας προσπάθειας.
Επισήμανε ακόμη ότι «με το KIZILELNA, ο ένδοξος στρατός μας θα πηγαίνει από νίκη σε νίκη, και εύχομαι σε αυτό το περήφανο επίτευγμα κάθε επιτυχία και καλή τύχη».
Ιδιαίτερο χαρακτηριστικό του είναι η χαμηλή «υπογραφή» στα ραντάρ, παρά το μεγάλο μέγεθός του. Κατά την απογείωση θα έχει βάρος έως 6 τόνους, από τους οποίους 1,5 τόνος θα είναι το φορτίο σε οπλικά συστήματα. Τέλος, θα έχει ραντάρ τεχνολογίας AESA το οποίο θα του δίνει μια πολύ καλή εικόνα για όσα συμβαίνουν στον αέρα και στη στεριά.
Το KIZILELMA θα μπορεί να πετά σε ύψος 35.000 με 45.000 ποδών (στο ύψος των επιβατικών αεροσκαφών) με ακτίνα δράσης που θα ξεπερνά τα 800 χιλιόμετρα. Στο μέλλον σχεδιάζεται και μια παραλλαγή με υπερηχητικό κινητήρα.
Οι τρεις πρώτες μονάδες παραδόθηκαν στην Τουρκική Πολεμική Αεροπορία, γεγονός που σχολίασε και ο πρόεδρος της Τουρκίας, Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογαν.
«Σήμερα είναι μια ιστορική ημέρα, κατά την οποία ένα μεγάλο όνειρο έγινε πραγματικότητα», είπε σε δήλωσή του.
Πρόσθεσε ότι το μη επανδρωμένο μαχητικό εντάχθηκε μετά από χρόνια εργασίας και τεράστιας προσπάθειας.
Επισήμανε ακόμη ότι «με το KIZILELNA, ο ένδοξος στρατός μας θα πηγαίνει από νίκη σε νίκη, και εύχομαι σε αυτό το περήφανο επίτευγμα κάθε επιτυχία και καλή τύχη».
Τα χαρακτηριστικά του KIZILELMAΟι Τούρκοι, όπως αναφέρουν τα σχετικά δημοσιεύματα, επενδύουν πολλά το KIZILELMA, λέγοντας ότι θα φέρει επανάσταση στο πεδίο της μάχης. Είναι φτιαγμένο για να απογειώνεται από διαδρόμους με μικρό μήκος, όπως αυτόν στο μίνι αεροπλανοφόρο «Anadolu». Θέλουν ακόμη να δώσουν στο drone τη δυνατότητα να διεξάγει μάχες στον αέρα με επανδρωμένα αεροσκάφη ενώ θα εξοπλίζεται με πυραύλους και οπλικά συστήματα τουρκικής κατασκευής.
Ιδιαίτερο χαρακτηριστικό του είναι η χαμηλή «υπογραφή» στα ραντάρ, παρά το μεγάλο μέγεθός του. Κατά την απογείωση θα έχει βάρος έως 6 τόνους, από τους οποίους 1,5 τόνος θα είναι το φορτίο σε οπλικά συστήματα. Τέλος, θα έχει ραντάρ τεχνολογίας AESA το οποίο θα του δίνει μια πολύ καλή εικόνα για όσα συμβαίνουν στον αέρα και στη στεριά.
Το KIZILELMA θα μπορεί να πετά σε ύψος 35.000 με 45.000 ποδών (στο ύψος των επιβατικών αεροσκαφών) με ακτίνα δράσης που θα ξεπερνά τα 800 χιλιόμετρα. Στο μέλλον σχεδιάζεται και μια παραλλαγή με υπερηχητικό κινητήρα.
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