Τα χαρακτηριστικά του KIZILELMA

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Το μη επανδρωμένο μαχητικό αεροσκάφος KIZILELMA («Κόκκινο μήλο») που αναπτύσσει η Baykar πέρασε το στάδιο των δοκιμών και εντάχθηκε και επίσημα στο οπλοστάσιο της Τουρκικής Πολεμικής Αεροπορίας.Οι τρεις πρώτες μονάδες παραδόθηκαν στην Τουρκική Πολεμική Αεροπορία, γεγονός που σχολίασε και ο πρόεδρος της Τουρκίας, Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογαν.«Σήμερα είναι μια ιστορική ημέρα, κατά την οποία ένα μεγάλο όνειρο έγινε πραγματικότητα», είπε σε δήλωσή του.Πρόσθεσε ότι το μη επανδρωμένο μαχητικό εντάχθηκε μετά από χρόνια εργασίας και τεράστιας προσπάθειας.Επισήμανε ακόμη ότι «με το KIZILELNA, ο ένδοξος στρατός μας θα πηγαίνει από νίκη σε νίκη, και εύχομαι σε αυτό το περήφανο επίτευγμα κάθε επιτυχία και καλή τύχη».Οι Τούρκοι, όπως αναφέρουν τα σχετικά δημοσιεύματα, επενδύουν πολλά το KIZILELMA, λέγοντας ότι θα φέρει επανάσταση στο πεδίο της μάχης. Είναι φτιαγμένο για να απογειώνεται από διαδρόμους με μικρό μήκος, όπως αυτόν στο μίνι αεροπλανοφόρο «Anadolu». Θέλουν ακόμη να δώσουν στο drone τη δυνατότητα να διεξάγει μάχες στον αέρα με επανδρωμένα αεροσκάφη ενώ θα εξοπλίζεται με πυραύλους και οπλικά συστήματα τουρκικής κατασκευής.Ιδιαίτερο χαρακτηριστικό του είναι η. Κατά την απογείωση θα έχει βάρος έως 6 τόνους, από τους οποίους 1,5 τόνος θα είναι το φορτίο σε οπλικά συστήματα. Τέλος, θα έχειτο οποίο θα του δίνει μια πολύ καλή εικόνα για όσα συμβαίνουν στον αέρα και στη στεριά.Το KIZILELMA θα μπορεί να πετά σε(στο ύψος των επιβατικών αεροσκαφών) με ακτίνα δράσης που θα ξεπερνά τα 800 χιλιόμετρα. Στο μέλλον σχεδιάζεται και μια παραλλαγή με υπερηχητικό κινητήρα.