Ο 36χρονος Αρνό Αρισκάλντ Λόγκαν, γαλλικής καταγωγής, υποστήριξε ότι είχε «εκ γενετής δικαίωμα» να καθίσει πάνω στην Πέτρα του Πεππρωμένου, την οποία θεωρούσε ότι είχαν στερήσει από την οικογένειά του





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Το βίντεο της επίθεσης και ο πανικός στο μουσείο Στο βίντεο από το κλειστό κύκλωμα παρακολούθησης του μουσείου, ο Λόγκαν εμφανίζεται αρχικά να σκύβει σε μια γωνία της αίθουσας. Στη συνέχεια πλησιάζει την προθήκη όπου φυλάσσεται η ιστορική πέτρα και αρχίζει να χτυπά επανειλημμένα το ενισχυμένο γυαλί με ένα σφυρί.



WATCH: CCTV footage reveals the moment a man using a hammer to smash the glass case containing the Stone of Destiny told onlookers it was 'his birth right to sit on the stone' https://t.co/YSazFYUSAY — GB News (@GBNEWS) November 19, 2026

Σύμφωνα με τα στοιχεία που παρουσιάστηκαν στο δικαστήριο, ο 36χρονος κατάφερε περίπου 24 χτυπήματα, προκαλώντας εκτεταμένες ζημιές στην προστατευτική κατασκευή.



Επισκέπτες άκουσαν δυνατούς θορύβους και κραυγές από την αίθουσα, ενώ επικράτησε αναστάτωση. Το προσωπικό ξεκίνησε την εκκένωση του μουσείου, την ώρα που δύο άτομα προσπάθησαν να σταματήσουν τον δράστη.



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Ο Λόγκαν, ο οποίος φορούσε παραδοσιακό σκωτσέζικο κιλτ και μαύρο μπερέ, υποστήριξε ότι η φατρία Λόγκαν είχε προδοθεί και ότι η Πέτρα του Πεπρωμένου είχε κλαπεί από τους προγόνους του.



«Είναι εκ γενετής δικαίωμά μου να καθίσω πάνω στην πέτρα», φέρεται να είπε στους παρευρισκόμενους.



Παράλληλα, εξέφρασε την επιθυμία του για ανεξαρτησία της Σκωτίας και αποκατάσταση της μοναρχίας στη Γαλλία.

Ένα πρωτοφανές περιστατικό σε μουσείο της Σκωτίας ήρθε ξανά στο προσκήνιο, μετά τη δημοσιοποίηση βίντεο από κάμερα ασφαλείας που καταγράφει έναν άνδρα να χτυπάει με σφυρί στη γυάλινη προθήκη της περίφημης «Πέτρας του Πεπρωμένου» (Stone of Destiny), ενός από τα σημαντικότερα ιστορικά σύμβολα της σκωτσέζικης και βρετανικής μοναρχίας.Σύμφωνα με το gbnews.com , ο 36χρονος Αρνό Αρισκάλντ Λόγκαν, γαλλικής καταγωγής, υποστήριξε ότι είχε «εκ γενετής δικαίωμα» να καθίσει πάνω στην πέτρα, την οποία θεωρούσε ότι είχαν στερήσει από την οικογένειά του.Το περιστατικό σημειώθηκε στις 12 Ιουλίου 2025 στο Μουσείο του Περθ, ωστόσο οι εικόνες από την επίθεση παρουσιάστηκαν την Πέμπτη (19/11/2026) ενώπιον δικαστηρίου της Σκωτίας, όπου ο κατηγορούμενος παραδέχθηκε την ενοχή του για την πρόκληση κακόβουλων φθορών.Στο βίντεο από το κλειστό κύκλωμα παρακολούθησης του μουσείου, ο Λόγκαν εμφανίζεται αρχικά να σκύβει σε μια γωνία της αίθουσας. Στη συνέχεια πλησιάζει την προθήκη όπου φυλάσσεται η ιστορική πέτρα και αρχίζει να χτυπά επανειλημμένα το ενισχυμένο γυαλί με ένα σφυρί.Σύμφωνα με τα στοιχεία που παρουσιάστηκαν στο δικαστήριο, ο 36χρονος κατάφερε περίπου 24 χτυπήματα, προκαλώντας εκτεταμένες ζημιές στην προστατευτική κατασκευή.Επισκέπτες άκουσαν δυνατούς θορύβους και κραυγές από την αίθουσα, ενώ επικράτησε αναστάτωση. Το προσωπικό ξεκίνησε την εκκένωση του μουσείου, την ώρα που δύο άτομα προσπάθησαν να σταματήσουν τον δράστη.Ένας από τους παρευρισκόμενους κατάφερε τελικά να του πάρει το σφυρί.Ο Λόγκαν, ο οποίος φορούσε παραδοσιακό σκωτσέζικο κιλτ και μαύρο μπερέ, υποστήριξε ότι η φατρία Λόγκαν είχε προδοθεί και ότι η Πέτρα του Πεπρωμένου είχε κλαπεί από τους προγόνους του.«Είναι εκ γενετής δικαίωμά μου να καθίσω πάνω στην πέτρα», φέρεται να είπε στους παρευρισκόμενους.Παράλληλα, εξέφρασε την επιθυμία του για ανεξαρτησία της Σκωτίας και αποκατάσταση της μοναρχίας στη Γαλλία.



«Η πέτρα επέλεξε εμένα, όχι εγώ εκείνη» Η επίθεση φαίνεται ότι είχε προαναγγελθεί από τον ίδιο τον δράστη.



Μία ημέρα πριν από το περιστατικό, ο Λόγκαν είχε αναρτήσει βίντεο στο οποίο δήλωνε ότι σκόπευε να μεταβεί στο Μουσείο του Περθ, να σπάσει τη γυάλινη προθήκη και να καθίσει πάνω στην πέτρα.



«Θα πάω αύριο στο Περθ, θα σπάσω το γυαλί και θα καθίσω πάνω στην πέτρα, επειδή η πέτρα επέλεξε εμένα, δεν την επέλεξα εγώ», ανέφερε.



Σε μεταγενέστερη ανάρτησή του, τον Ιούνιο του 2026, υποστήριξε ότι η πράξη του ήταν γεμάτη συμβολισμούς και ότι στόχος του δεν ήταν η καταστροφή αλλά η αποκατάσταση.



Ο ίδιος είχε ισχυριστεί ότι ήθελε να προκαλέσει όσο το δυνατόν μεγαλύτερη δημοσιότητα χωρίς να τραυματίσει κανέναν.

Ζημιές άνω των 9.000 λιρών – Δεν καταστράφηκε η ιστορική πέτρα Η επίθεση προκάλεσε ζημιές ύψους 9.071 λιρών στην προστατευτική προθήκη, η αξία της οποίας υπολογίζεται σε περίπου 35.000 λίρες.



Η ίδια η Πέτρα του Πεπρωμένου δεν υπέστη ζημιές. Ωστόσο, η αίθουσα που τη φιλοξενούσε παρέμεινε κλειστή για περίπου τρεις μήνες, προκειμένου να πραγματοποιηθούν οι απαραίτητες επισκευές.



Μετά το περιστατικό εγκατέλειψε τη Σκωτία και μετέβη στην Αυστραλία Μετά το περιστατικό, ο Λόγκαν εγκατέλειψε τη Σκωτία και μετέβη στην Αυστραλία. Τον Μάρτιο του 2026 εκδόθηκε διεθνές ένταλμα σύλληψης, καθώς δεν εμφανίστηκε στις προγραμματισμένες δικαστικές ακροάσεις.



Στις 7 Σεπτεμβρίου συνελήφθη στο αεροδρόμιο του Εδιμβούργου, κατά την επιστροφή του στη Σκωτία.



Κατά την ακροαματική διαδικασία της 19ης Νοεμβρίου, εκπροσώπησε ο ίδιος τον εαυτό του, έχοντας προηγουμένως αρνηθεί τη νομική εκπροσώπηση.



Η δικαστής Τζένιφερ Μπέιν χαρακτήρισε την υπόθεση ιδιαίτερα ανησυχητική, επισημαίνοντας ότι το βίντεο αποδεικνύει την αποφασιστικότητα με την οποία ο κατηγορούμενος επιχείρησε να φτάσει στο ιστορικό κειμήλιο.



Το δικαστήριο απέρριψε το αίτημά του να αφεθεί ελεύθερος με εγγύηση και όρισε την 6η Ιανουαρίου 2027 ως ημερομηνία ανακοίνωσης της ποινής του.



Τι είναι η Πέτρα του Πεπρωμένου και γιατί θεωρείται εθνικό σύμβολο Η Πέτρα του Πεπρωμένου, γνωστή και ως «Πέτρα του Σκουν» (Stone of Scone), είναι ένας ορθογώνιος όγκος ψαμμίτη βάρους περίπου 152 κιλών, ο οποίος συνδέεται επί αιώνες με τη στέψη των μοναρχών της Σκωτίας και αργότερα της Βρετανίας.



Το 1296, ο βασιλιάς Εδουάρδος Α΄ της Αγγλίας τη μετέφερε στο Αβαείο του Ουεστμίνστερ, όπου ενσωματώθηκε στον θρόνο της στέψης των Άγγλων και, στη συνέχεια, των Βρετανών μοναρχών.



Το 1950, τέσσερις Σκωτσέζοι φοιτητές την αφαίρεσαν από το Αβαείο του Ουεστμίνστερ και τη μετέφεραν στη Σκωτία, σε μια ενέργεια που απέκτησε έντονο πολιτικό και συμβολικό χαρακτήρα.



Η πέτρα επέστρεψε επίσημα στη Σκωτία το 1996, μετά από περίπου 700 χρόνια παραμονής στην Αγγλία, με εξαίρεση το διάστημα μετά την αφαίρεσή της το 1950.



Χρησιμοποιήθηκε στη στέψη της βασίλισσας Ελισάβετ Β΄ το 1953 και στη στέψη του βασιλιά Καρόλου Γ΄ το 2023.



Από το 2024 φιλοξενείται στο Μουσείο του Περθ, αποτελώντας το κεντρικό έκθεμα της ανακαινισμένης εγκατάστασης, για την οποία δαπανήθηκαν περίπου 27 εκατομμύρια λίρες.



Η διοίκηση του μουσείου, μετά την απόφαση του δικαστηρίου, επανέλαβε τη δέσμευσή της να προστατεύει το ιστορικό κειμήλιο, διασφαλίζοντας παράλληλα την πρόσβαση των επισκεπτών σε ένα από τα σημαντικότερα σύμβολα της πολιτιστικής κληρονομιάς της Σκωτίας.