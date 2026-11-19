Δύσκολη μια συμφωνία για τον περιορισμό των πυρηνικών, λέει ο Τραμπ: «Θέλω όπως και ο Σι κανόνες για την τεχνητή νοημοσύνη»
Δύσκολη μια συμφωνία για τον περιορισμό των πυρηνικών, λέει ο Τραμπ: «Θέλω όπως και ο Σι κανόνες για την τεχνητή νοημοσύνη»
Θα συνεχίσω να εργάζομαι για την επίτευξη συμφωνίας για τα πυρηνικά, δήλωσε ο Αμερικανός πρόεδρος
Ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε σήμερα μετά τις συνομιλίες που είχε με τους ομολόγους του της Κίνας Σι Τζινπίνγκ και της Ρωσίας Βλαντίμιρ Πούτιν, ότι μια αμοιβαία συμφωνία για τον περιορισμό των πυρηνικών όπλων θα είναι δύσκολο να επιτευχθεί αλλά ότι ο ίδιος θα συνεχίσει να εργάζεται πάνω σε αυτό.
«Μου αρέσει η ιδέα αυτή, αλλά από την άποψη της καθαρής διαπραγμάτευσης, είναι πολύ δύσκολο για μένα, ως πρόεδρος, να το κάνω», δήλωσε ο Τραμπ τηλεφωνικά στο πρακτορείο Reuters, καθώς επέστρεφε αεροπορικώς στην Ουάσινγκτον από την τριμερή σύνοδο κορυφής στην Κίνα.
Εν τω μεταξύ, σε άλλη παρέμβασή του στο Fox News δήλωσε ότι τόσο ο ίδιος όσο και ο Σι Τζινπίνγκ θέλουν κανονισμούς για την τεχνητή νοημοσύνη για λόγους ασφαλείας.
Πρόσθεσε ότι θα συνεργαστούν για την κατάρτιση λογικών κανόνων για την τεχνητή νοημοσύνη.
Πάντως, δήλωσε ότι δεν συζήτησε εκτενώς με τον Σι για τον τεχνολογικό κολοσσό Nvidia ή για τη φερόμενη ως Κινέζα κατάσκοπο.
«Μου αρέσει η ιδέα αυτή, αλλά από την άποψη της καθαρής διαπραγμάτευσης, είναι πολύ δύσκολο για μένα, ως πρόεδρος, να το κάνω», δήλωσε ο Τραμπ τηλεφωνικά στο πρακτορείο Reuters, καθώς επέστρεφε αεροπορικώς στην Ουάσινγκτον από την τριμερή σύνοδο κορυφής στην Κίνα.
Εν τω μεταξύ, σε άλλη παρέμβασή του στο Fox News δήλωσε ότι τόσο ο ίδιος όσο και ο Σι Τζινπίνγκ θέλουν κανονισμούς για την τεχνητή νοημοσύνη για λόγους ασφαλείας.
Πρόσθεσε ότι θα συνεργαστούν για την κατάρτιση λογικών κανόνων για την τεχνητή νοημοσύνη.
Πάντως, δήλωσε ότι δεν συζήτησε εκτενώς με τον Σι για τον τεχνολογικό κολοσσό Nvidia ή για τη φερόμενη ως Κινέζα κατάσκοπο.
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