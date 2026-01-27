Χώρισε η Κατερίνα Παπουτσάκη
Η ηθοποιός και ο επιχειρηματίας Θάνος Χατζόπουλος ήταν μαζί για 16 μήνες
Χώρισε η Κατερίνα Παπουτσάκη μετά από δεκαέξι μήνες κοινής πορείας με τον επιχειρηματία Θάνο Χατζόπουλο.
Η ηθοποιός και ο πρώην σύντροφός της, που δραστηριοποιείται στον χώρο της εστίασης, το πρώτο διάστημα της σχέσης τους κρατούσαν τον δεσμό τους μακριά από τα «φώτα» της δημοσιότητας, αργότερα όμως ήταν πιο εξωστρεφείς, καθώς τον Οκτώβριο έκαναν την πρώτη τους κοινή, δημόσια εμφάνιση.
Η είδηση του χωρισμού τους κυκλοφόρησε την Τρίτη 26 Ιανουαρίου, και όπως αναφέρθηκε στην εκπομπή «Το Πρωινό», το πρώην ζευγάρι έχει τραβήξει χωριστούς δρόμους εδώ και περίπου δύο μήνες.
Η Κατερίνα Παπουτσάκη έκανε την πρώτη της δημόσια έξοδο με Θάνο Χατζόπουλο το βράδυ της Πέμπτης 30 Οκτωβρίου στο Θέατρο Τέχνης, όπου παρακολούθησαν μαζί την επίσημη πρεμιέρα της παράστασης «VANYA». Αναφερόμενη στην κοινή τους εμφάνιση, η ηθοποιός είχε δηλώσει στην κάμερα της εκπομπής «Happy Day»: «Συνοδεύομαι από καλή παρέα, καλή, όλα καλά, όλα καλά», ενώ στη συνέχεια είχε μιλήσει γενικότερα για τον ρόλο του έρωτα στη ζωή της, λέγοντας: «Είναι υπέροχο να υπάρχει ο έρωτας στη ζωή, είμαστε ερωτευμένοι με κάθε τι, με τα παιδιά μου είμαι ερωτευμένη και με τη ζωή».
Η πρώτη κοινή φωτογραφία του πρώην ζευγαριού δημοσιεύτηκε, όταν ο Θάνος Χατζόπουλος έκανε Instagram story στις 26 Ιανουαρίου του 2025 για να ευχηθεί στην ηθοποιό για τα γενέθλιά της, γράφοντας: «Χαρούμενα γενέθλια ηλιαχτίδα μου».
