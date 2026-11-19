Τη σκηνοθεσία της ταινίας υπογράφει ο Μπόμπι Μορέσκο, ο οποίος είχε κερδίσει Όσκαρ για το σενάριο της ταινίας «Crash» του 2004, ενώ το σενάριο του «Maserati: The Brothers» έγραψε η κόρη του, Αμάντα Μορέσκο.

Τα γυρίσματα πραγματοποιήθηκαν στην Ιταλία, με την παραγωγή να δίνει ιδιαίτερη έμφαση στην αναπαράσταση της εποχής και των ιστορικών αυτοκινήτων της Maserati.

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