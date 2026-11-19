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Αυτό είναι το επίσημο τρέιλερ για την ταινία «Maserati: The Brothers»
Αυτό είναι το επίσημο τρέιλερ για την ταινία «Maserati: The Brothers»
Η ιστορία της οικογένειας Μαζεράτι ζωντανεύει στη μεγάλη οθόνη με τους Χόπκινς, Πατσίνο, Γκαρσία, Μορόνε και Άλμπα
Η ιστορία της οικογένειας Μαζεράτι, που αψήφησε τις δυσκολίες και κατάφερε να δημιουργήσει μία από τις πιο εμβληματικές ιταλικές αυτοκινητοβιομηχανίες, μεταφέρεται στη μεγάλη οθόνη με την ταινία «Maserati: The Brothers», στην οποία πρωταγωνιστούν μερικά από τα μεγαλύτερα ονόματα του Χόλιγουντ, μεταξύ των οποίων ο Αλ Πατσίνο, ο Άντονι Χόπκινς, η Τζέσικα Άλμπα και ο Άντι Γκαρσία.
Η ταινία αναμένεται να κυκλοφορήσει στους κινηματογράφους στις 29 Ιανουαρίου, με τον επίσημο τρέιλερ να δίνεται στη δημοσιότητα την Πέμπτη 19 Νοεμβρίου. Τους τρεις αδελφούς Μαζεράτι υποδύονται ο Μικέλε Μορόνε στον ρόλο του Αλφιέρι, ο Σαλβατόρε Εσπόζιτο στον ρόλο του Μπίντο και ο Λορέντσο Ντε Μουρ στον ρόλο του Κάρλο.
Σύμφωνα με την επίσημη σύνοψη, η ταινία παρακολουθεί «την πορεία της οικογένειας Μαζεράτι, από την ίδρυση της εταιρείας το 1914 έως την ανάδειξή της σε μια παγκοσμίως αναγνωρισμένη ιταλική αυτοκινητοβιομηχανία πολυτελείας, δίπλα σε ανταγωνιστές όπως η Ferrari και η Lamborghini».
Στο τρέιλερ, ο 88χρονος Άντονι Χόπκινς χαρακτηρίζει «αδύνατο» το φιλόδοξο σχέδιο των αδελφών Μαζεράτι, όταν εκείνοι αποκαλύπτουν ότι στόχος τους είναι να κατασκευάσουν «το πρώτο ιταλικό αυτοκίνητο που θα κερδίσει τον αγώνα Indianapolis 500».
Αντίθετα, ο 86χρονος Αλ Πατσίνο αντιμετωπίζει με ενθουσιασμό το τολμηρό εγχείρημά τους. «Αυτό το όνειρο της Maserati θα αλλάξει τον κόσμο των αγώνων αυτοκινήτου», δηλώνει χαρακτηριστικά. Καθώς ξεδιπλώνονται τα πλάνα, οι αδελφοί βρίσκονται αντιμέτωποι με μια σειρά από επικίνδυνες δοκιμασίες, από σοβαρά ατυχήματα και ανατροπές αγωνιστικών αυτοκινήτων μέχρι γεγονότα που φαίνεται να οδηγούν ακόμη και στον θάνατο.
Δείτε το τρέιλερ
Τη σκηνοθεσία της ταινίας υπογράφει ο Μπόμπι Μορέσκο, ο οποίος είχε κερδίσει Όσκαρ για το σενάριο της ταινίας «Crash» του 2004, ενώ το σενάριο του «Maserati: The Brothers» έγραψε η κόρη του, Αμάντα Μορέσκο. Τα γυρίσματα πραγματοποιήθηκαν στην Ιταλία, με την παραγωγή να δίνει ιδιαίτερη έμφαση στην αναπαράσταση της εποχής και των ιστορικών αυτοκινήτων της Maserati.
Σύμφωνα με τον Guardian, για τις ανάγκες της ταινίας κατασκευάστηκαν ειδικά αυτοκίνητα Maserati βασισμένα στα σχέδια των δεκαετιών του 1920 και του 1930, ώστε να αποδοθεί με μεγαλύτερη αυθεντικότητα η εμφάνιση των αγωνιστικών οχημάτων εκείνης της περιόδου. Ο παραγωγός της ταινίας, Αντρέα Ιερβολίνο, εξήρε τη συμμετοχή του Άντονι Χόπκινς, ο οποίος υποδύεται τον οικονομικό υποστηρικτή των αδελφών Μαζεράτι.
Όπως αποκάλυψε στον Guardian, ο βραβευμένος με Όσκαρ ηθοποιός δεν περιορίστηκε στην ερμηνεία του ρόλου του, αλλά συμμετείχε ενεργά και στη δημιουργική διαδικασία της ταινίας. «Έχει πραγματικά ενεργό καλλιτεχνική συμμετοχή σε αυτή την ταινία. Δούλεψε πολύ πάνω στο σενάριο», ανέφερε ο Ιερβολίνο. «Άλλαξε ακόμη και ορισμένες από τις ατάκες του, ώστε να μεταφέρει καλύτερα το μήνυμα. Επομένως, ενδιαφέρεται πραγματικά για αυτή την ταινία», πρόσθεσε.
Ο παραγωγός στάθηκε ιδιαίτερα στον επαγγελματισμό του 88χρονου ηθοποιού, επισημαίνοντας ότι η στάση του δεν είναι αυτονόητη για έναν σταρ τέτοιου μεγέθους. «Μερικές φορές, όταν συνεργάζεσαι με έναν τόσο μεγάλο σταρ, το μόνο που τον ενδιαφέρει είναι η αμοιβή του. Εδώ όμως δεν ισχύει κάτι τέτοιο. Ο Άντονι είναι πραγματικά ένας εκπληκτικός καλλιτέχνης», δήλωσε.
Η ταινία αναμένεται να κυκλοφορήσει στους κινηματογράφους στις 29 Ιανουαρίου, με τον επίσημο τρέιλερ να δίνεται στη δημοσιότητα την Πέμπτη 19 Νοεμβρίου. Τους τρεις αδελφούς Μαζεράτι υποδύονται ο Μικέλε Μορόνε στον ρόλο του Αλφιέρι, ο Σαλβατόρε Εσπόζιτο στον ρόλο του Μπίντο και ο Λορέντσο Ντε Μουρ στον ρόλο του Κάρλο.
Σύμφωνα με την επίσημη σύνοψη, η ταινία παρακολουθεί «την πορεία της οικογένειας Μαζεράτι, από την ίδρυση της εταιρείας το 1914 έως την ανάδειξή της σε μια παγκοσμίως αναγνωρισμένη ιταλική αυτοκινητοβιομηχανία πολυτελείας, δίπλα σε ανταγωνιστές όπως η Ferrari και η Lamborghini».
Στο τρέιλερ, ο 88χρονος Άντονι Χόπκινς χαρακτηρίζει «αδύνατο» το φιλόδοξο σχέδιο των αδελφών Μαζεράτι, όταν εκείνοι αποκαλύπτουν ότι στόχος τους είναι να κατασκευάσουν «το πρώτο ιταλικό αυτοκίνητο που θα κερδίσει τον αγώνα Indianapolis 500».
Αντίθετα, ο 86χρονος Αλ Πατσίνο αντιμετωπίζει με ενθουσιασμό το τολμηρό εγχείρημά τους. «Αυτό το όνειρο της Maserati θα αλλάξει τον κόσμο των αγώνων αυτοκινήτου», δηλώνει χαρακτηριστικά. Καθώς ξεδιπλώνονται τα πλάνα, οι αδελφοί βρίσκονται αντιμέτωποι με μια σειρά από επικίνδυνες δοκιμασίες, από σοβαρά ατυχήματα και ανατροπές αγωνιστικών αυτοκινήτων μέχρι γεγονότα που φαίνεται να οδηγούν ακόμη και στον θάνατο.
Δείτε το τρέιλερ
Τη σκηνοθεσία της ταινίας υπογράφει ο Μπόμπι Μορέσκο, ο οποίος είχε κερδίσει Όσκαρ για το σενάριο της ταινίας «Crash» του 2004, ενώ το σενάριο του «Maserati: The Brothers» έγραψε η κόρη του, Αμάντα Μορέσκο. Τα γυρίσματα πραγματοποιήθηκαν στην Ιταλία, με την παραγωγή να δίνει ιδιαίτερη έμφαση στην αναπαράσταση της εποχής και των ιστορικών αυτοκινήτων της Maserati.
Σύμφωνα με τον Guardian, για τις ανάγκες της ταινίας κατασκευάστηκαν ειδικά αυτοκίνητα Maserati βασισμένα στα σχέδια των δεκαετιών του 1920 και του 1930, ώστε να αποδοθεί με μεγαλύτερη αυθεντικότητα η εμφάνιση των αγωνιστικών οχημάτων εκείνης της περιόδου. Ο παραγωγός της ταινίας, Αντρέα Ιερβολίνο, εξήρε τη συμμετοχή του Άντονι Χόπκινς, ο οποίος υποδύεται τον οικονομικό υποστηρικτή των αδελφών Μαζεράτι.
Όπως αποκάλυψε στον Guardian, ο βραβευμένος με Όσκαρ ηθοποιός δεν περιορίστηκε στην ερμηνεία του ρόλου του, αλλά συμμετείχε ενεργά και στη δημιουργική διαδικασία της ταινίας. «Έχει πραγματικά ενεργό καλλιτεχνική συμμετοχή σε αυτή την ταινία. Δούλεψε πολύ πάνω στο σενάριο», ανέφερε ο Ιερβολίνο. «Άλλαξε ακόμη και ορισμένες από τις ατάκες του, ώστε να μεταφέρει καλύτερα το μήνυμα. Επομένως, ενδιαφέρεται πραγματικά για αυτή την ταινία», πρόσθεσε.
Ο παραγωγός στάθηκε ιδιαίτερα στον επαγγελματισμό του 88χρονου ηθοποιού, επισημαίνοντας ότι η στάση του δεν είναι αυτονόητη για έναν σταρ τέτοιου μεγέθους. «Μερικές φορές, όταν συνεργάζεσαι με έναν τόσο μεγάλο σταρ, το μόνο που τον ενδιαφέρει είναι η αμοιβή του. Εδώ όμως δεν ισχύει κάτι τέτοιο. Ο Άντονι είναι πραγματικά ένας εκπληκτικός καλλιτέχνης», δήλωσε.
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