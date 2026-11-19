Ο Γκλεν Πάουελ μεταμορφώνεται σε σταρ της κάντρι στην ταινία «The Comeback King», δείτε το τρέιλερ
Ο Γκλεν Πάουελ μεταμορφώνεται σε σταρ της κάντρι στην ταινία «The Comeback King», δείτε το τρέιλερ
Ο ηθοποιός υποδύεται έναν καλλιτέχνη ο οποίος επιχειρεί να επιστρέψει στη σκηνή μετά από σκάνδαλο απιστίας στο οποίο εμπλέκεται η σύντροφός του
Έναν αστέρα της κάντρι μουσικής που επιδιώκει να κάνει δυναμική επιστροφή υποδύεται ο Γκλεν Πάουελ στη νέα ταινία της Universal Pictures «The Comeback King».
Το σενάριο της δραματικής κωμωδίας υπογράφουν ο Πάουελ και ο Τζαντ Άπατοου, με τον δεύτερο να αναλαμβάνει και τη σκηνοθεσία.
Ο Πάουελ υποδύεται τον Όμπρεϊ Κινγκ, ο οποίος επιχειρεί να επιστρέψει στη σκηνή μετά από σκάνδαλο απιστίας στο οποίο εμπλέκεται η σύντροφός του, διάσημη ποπ σταρ (την οποία υποδύεται η Μάντελιν Κλάιν).
Δείτε το τρέιλερ
«Αναγκασμένος να κάνει ένα διάλειμμα, ο Όμπρεϊ απομακρύνεται από τα φώτα της δημοσιότητας και επιστρέφει στο κολέγιο για να ολοκληρώσει επιτέλους τις σπουδές του και να ανακαλύψει τι θέλει να εκφράσει μέσα από τη μουσική του. Σε αυτό τον βοηθά η Σαμ (Κριστίν Μιλιότι), αυστηρή και προσγειωμένη καθηγήτρια, η οποία αρχικά δεν εντυπωσιάζεται καθόλου από τον διάσημο καλλιτέχνη που εισβάλλει στην αίθουσα διδασκαλίας της» αναφέρεται στην επίσημη σύνοψη.
Στην ταινία, το τρέιλερ της οποίας δημοσιεύθηκε από το κινηματογραφικό στούντιο πρόσφατα εμφανίζονται αληθινοί μουσικοί της κάντρι, μεταξύ άλλων, οι Τζέλι Ρολ, Μιράντα Λάμπερτ, Κρις Στέιπλετον, Μπράντι Καρλάιλ, Ρίμπα ΜακΕντάιρ, Λουκ Μπράιαν.
Το σενάριο της δραματικής κωμωδίας υπογράφουν ο Πάουελ και ο Τζαντ Άπατοου, με τον δεύτερο να αναλαμβάνει και τη σκηνοθεσία.
Ο Πάουελ υποδύεται τον Όμπρεϊ Κινγκ, ο οποίος επιχειρεί να επιστρέψει στη σκηνή μετά από σκάνδαλο απιστίας στο οποίο εμπλέκεται η σύντροφός του, διάσημη ποπ σταρ (την οποία υποδύεται η Μάντελιν Κλάιν).
Δείτε το τρέιλερ
«Αναγκασμένος να κάνει ένα διάλειμμα, ο Όμπρεϊ απομακρύνεται από τα φώτα της δημοσιότητας και επιστρέφει στο κολέγιο για να ολοκληρώσει επιτέλους τις σπουδές του και να ανακαλύψει τι θέλει να εκφράσει μέσα από τη μουσική του. Σε αυτό τον βοηθά η Σαμ (Κριστίν Μιλιότι), αυστηρή και προσγειωμένη καθηγήτρια, η οποία αρχικά δεν εντυπωσιάζεται καθόλου από τον διάσημο καλλιτέχνη που εισβάλλει στην αίθουσα διδασκαλίας της» αναφέρεται στην επίσημη σύνοψη.
Στην ταινία, το τρέιλερ της οποίας δημοσιεύθηκε από το κινηματογραφικό στούντιο πρόσφατα εμφανίζονται αληθινοί μουσικοί της κάντρι, μεταξύ άλλων, οι Τζέλι Ρολ, Μιράντα Λάμπερτ, Κρις Στέιπλετον, Μπράντι Καρλάιλ, Ρίμπα ΜακΕντάιρ, Λουκ Μπράιαν.
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα