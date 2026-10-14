ΣΥΜΒΑΙΝΕΙ ΤΩΡΑ

Ύποπτη βαλίτσα κοντά στην Αστυνομική Διεύθυνση Πειραιά, στο σημείο το ΤΕΕΜ

Κατερίνα Παπουτσάκη: Δεν είμαι καθόλου ερωτευμένη και δεν το έχω στα άμεσα σχέδιά μου
GALA
Κατερίνα Παπουτσάκη Έρωτας

Κατερίνα Παπουτσάκη: Δεν είμαι καθόλου ερωτευμένη και δεν το έχω στα άμεσα σχέδιά μου

Ο έρωτας παίζει ρόλο στο να νιώθεις ωραία, παραδέχτηκε η ηθοποιός

Κατερίνα Παπουτσάκη: Δεν είμαι καθόλου ερωτευμένη και δεν το έχω στα άμεσα σχέδιά μου
Ιωάννα Μαρίνου
26 ΣΧΟΛΙΑ
Στην προσωπική της ζωή αναφέρθηκε η Κατερίνα Παπουτσάκη, ξεκαθαρίζοντας πως αυτή την περίοδο δεν είναι ερωτευμένη και ότι δεν έχει στα άμεσα σχέδιά της να μπει σε μια τέτοια συνθήκη.

Η ηθοποιός μίλησε για το κομμάτι των σχέσεων και της συντροφικότητας, δηλώνοντας στην κάμερα του  «Happy Day» πως αν και ο έρωτας έχει την ιδιότητα της ανανέωσης, δεν ανήκει στις προτεραιότητές της.

Πιο αναλυτικά, η Κατερίνα Παπουτσάκη σχολίασε στην εκπομπή που προβλήθηκε την Τετάρτη 14 Οκτωβρίου: «Ο έρωτας παίζει ρόλο στο να νιώθεις ωραία, αλλά δεν είμαι ερωτευμένη, αν θες να ρωτήσεις αυτό. Καθόλου. Και δεν το έχω και στα άμεσα σχέδιά μου».

Δείτε το βίντεο



Η τελευταία γνωστή σχέση της ηθοποιού ήταν με τον επιχειρηματία Θάνο Χατζόπουλο, με τον οποίο ήταν μαζί για 16 μήνες. Ο χωρισμός τους δημοσιοποιήθηκε τον Ιανουάριο. Όπως είχε αναφερθεί στην εκπομπή «Το Πρωινό», το πρώην ζευγάρι έχει τραβήξει χωριστούς δρόμους περίπου δύο μήνες πριν κυκλοφορήσει η είδηση.
Ιωάννα Μαρίνου
26 ΣΧΟΛΙΑ

Thema Insights

Αλήθεια ή Μύθος;

Αλήθεια ή Μύθος;

Υπάρχουν ερωτήσεις που πολλοί γονείς κάνουν ψιθυριστά. Και άλλες που δεν κάνουν ποτέ. Όχι γιατί δεν τους απασχολούν. Αλλά γιατί φοβούνται ότι η απάντηση μπορεί να τους γεμίσει ενοχές.

Η καρδιά της ποδηλασίας χτυπά ξανά στο Λουτράκι την Κυριακή 1η Νοεμβρίου

Το διήμερο της διοργάνωσης περιλαμβάνει τον 2ο διεθνή αγώνα ποδηλασίας UCI Gran Fondo Loutraki Greece, ποδηλατική Expo, pasta party, τεχνικές παρουσιάσεις και μια μεγάλη γιορτή στην τελετή απονομής των μεταλλίων, με την υπογραφή του Kyvernitis Sports & Events

Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα
δειτε ολες τις ειδησεις

ΤΑ ΠΙΟ ΔΗΜΟΦΙΛΗ

Games

Cut The Rope

Cut The Rope

Northern Heights

Northern Heights

Candy Bubbles

Candy Bubbles

Billiards Classic

Billiards Classic

Sudoku

Sudoku

Free Kick Football

Free Kick Football

Bubble Tower

Bubble Tower

Find 500 Differences

Find 500 Differences

Pocket Champions

Pocket Champions

Solitaire Classic

Solitaire Classic

ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΤΑ GAMES

Best of Network

Δείτε Επίσης