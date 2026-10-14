Υπάρχουν ερωτήσεις που πολλοί γονείς κάνουν ψιθυριστά. Και άλλες που δεν κάνουν ποτέ. Όχι γιατί δεν τους απασχολούν. Αλλά γιατί φοβούνται ότι η απάντηση μπορεί να τους γεμίσει ενοχές.
Κατερίνα Παπουτσάκη: Δεν είμαι καθόλου ερωτευμένη και δεν το έχω στα άμεσα σχέδιά μου
Κατερίνα Παπουτσάκη: Δεν είμαι καθόλου ερωτευμένη και δεν το έχω στα άμεσα σχέδιά μου
Ο έρωτας παίζει ρόλο στο να νιώθεις ωραία, παραδέχτηκε η ηθοποιός
Στην προσωπική της ζωή αναφέρθηκε η Κατερίνα Παπουτσάκη, ξεκαθαρίζοντας πως αυτή την περίοδο δεν είναι ερωτευμένη και ότι δεν έχει στα άμεσα σχέδιά της να μπει σε μια τέτοια συνθήκη.
Η ηθοποιός μίλησε για το κομμάτι των σχέσεων και της συντροφικότητας, δηλώνοντας στην κάμερα του «Happy Day» πως αν και ο έρωτας έχει την ιδιότητα της ανανέωσης, δεν ανήκει στις προτεραιότητές της.
Πιο αναλυτικά, η Κατερίνα Παπουτσάκη σχολίασε στην εκπομπή που προβλήθηκε την Τετάρτη 14 Οκτωβρίου: «Ο έρωτας παίζει ρόλο στο να νιώθεις ωραία, αλλά δεν είμαι ερωτευμένη, αν θες να ρωτήσεις αυτό. Καθόλου. Και δεν το έχω και στα άμεσα σχέδιά μου».
Δείτε το βίντεο
Η τελευταία γνωστή σχέση της ηθοποιού ήταν με τον επιχειρηματία Θάνο Χατζόπουλο, με τον οποίο ήταν μαζί για 16 μήνες. Ο χωρισμός τους δημοσιοποιήθηκε τον Ιανουάριο. Όπως είχε αναφερθεί στην εκπομπή «Το Πρωινό», το πρώην ζευγάρι έχει τραβήξει χωριστούς δρόμους περίπου δύο μήνες πριν κυκλοφορήσει η είδηση.
Η ηθοποιός μίλησε για το κομμάτι των σχέσεων και της συντροφικότητας, δηλώνοντας στην κάμερα του «Happy Day» πως αν και ο έρωτας έχει την ιδιότητα της ανανέωσης, δεν ανήκει στις προτεραιότητές της.
Πιο αναλυτικά, η Κατερίνα Παπουτσάκη σχολίασε στην εκπομπή που προβλήθηκε την Τετάρτη 14 Οκτωβρίου: «Ο έρωτας παίζει ρόλο στο να νιώθεις ωραία, αλλά δεν είμαι ερωτευμένη, αν θες να ρωτήσεις αυτό. Καθόλου. Και δεν το έχω και στα άμεσα σχέδιά μου».
Δείτε το βίντεο
Η τελευταία γνωστή σχέση της ηθοποιού ήταν με τον επιχειρηματία Θάνο Χατζόπουλο, με τον οποίο ήταν μαζί για 16 μήνες. Ο χωρισμός τους δημοσιοποιήθηκε τον Ιανουάριο. Όπως είχε αναφερθεί στην εκπομπή «Το Πρωινό», το πρώην ζευγάρι έχει τραβήξει χωριστούς δρόμους περίπου δύο μήνες πριν κυκλοφορήσει η είδηση.
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