Η Λίλι Άλεν ακύρωσε συναυλία της στη Νέα Ζηλανδία για λόγους υγείας
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Λίλι Άλεν Συναυλία Ιογενής Λοίμωξη

Η Λίλι Άλεν ακύρωσε συναυλία της στη Νέα Ζηλανδία για λόγους υγείας

Η τραγουδίστρια ζήτησε συγγνώμη από τους θαυμαστές της με μία ανάρτηση στα social media

Η Λίλι Άλεν ακύρωσε συναυλία της στη Νέα Ζηλανδία για λόγους υγείας
Ιωάννα Μαρίνου
Τη συναυλία της στη Νέα Ζηλανδία ακύρωσε αιφνιδιαστικά η Λίλι Άλεν λόγω ιογενούς λοίμωξης.

Η Βρετανίδα τραγουδίστρια επρόκειτο να κάνει μία ζωντανή εμφάνιση την Τρίτη 20 Οκτωβρίου στο Όκλαντ, η οποία ωστόσο δεν πραγματοποιήθηκε καθώς, όπως ανακοίνωσε η ίδια μέσω Instagram stories, δεν ήταν σε θέση να εμφανιστεί στη σκηνή.

Η Άλεν εξέφρασε τη λύπη της για την ακύρωση, ζητώντας συγγνώμη από όσους είχαν προγραμματίσει να παρακολουθήσουν τη συναυλία και ιδιαίτερα από εκείνους που ταξίδεψαν για τον συγκεκριμένο σκοπό. Παράλληλα, διευκρίνισε ότι θα επιστραφεί το αντίτιμο όλων των εισιτηρίων.

«Έχω προσβληθεί από ιογενή λοίμωξη και δεν είμαι σε θέση να εμφανιστώ» έγραψε η Λίλι Άλεν, προσθέτοντας: «Περίμενα πραγματικά με ανυπομονησία να σας δω όλους και είμαι πολύ στενοχωρημένη που σας απογοητεύω. Σε όσους ταξίδεψαν μέχρι εδώ, παρακαλώ δεχτείτε τη συγγνώμη μου».

Δείτε την ανάρτησή της

Η Λίλι Άλεν ακύρωσε συναυλία της στη Νέα Ζηλανδία για λόγους υγείας

Την ακύρωση επιβεβαίωσε και η διοργανώτρια εταιρεία Frontier Touring, η οποία αναδημοσίευσε την ανακοίνωση της τραγουδίστριας στον λογαριασμό της στο Instagram, ευχόμενη στην ίδια ταχεία ανάρρωση. Σύμφωνα με το Rolling Stone Australia, η συγκεκριμένη εμφάνιση θα ήταν η πρώτη συναυλία της Άλεν στη Νέα Ζηλανδία από το 2019.

Η τραγουδίστρια βρίσκεται αυτή την περίοδο σε περιοδεία για την προώθηση του άλμπουμ της «West End Girl», που κυκλοφόρησε το 2025. Οι στίχοι του δίσκου, με προσωπικές αναφορές και αιχμηρή γραφή, συνδέονται με τον χωρισμό της από τον Ντέιβιντ Χάρμπουρ.

Φωτογραφία άρθρου: Shutterstock
Ιωάννα Μαρίνου

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