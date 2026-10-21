Η Λίλι Άλεν ακύρωσε συναυλία της στη Νέα Ζηλανδία για λόγους υγείας

αιφνιδιαστικά η Λίλι Άλεν λόγω ιογενούς λοίμωξης.

Βρετανίδα τραγουδίστρια

Άλεν

Τη συναυλία της στη Νέα Ζηλανδία ακύρωσεεπρόκειτο να κάνει μία ζωντανή εμφάνιση την Τρίτη 20 Οκτωβρίου στο Όκλαντ, η οποία ωστόσο δεν πραγματοποιήθηκε καθώς, όπως ανακοίνωσε η ίδια μέσω Instagram stories, δεν ήταν σε θέση να εμφανιστεί στη σκηνή.εξέφρασε τη λύπη της για την ακύρωση, ζητώντας συγγνώμη από όσους είχαν προγραμματίσει να παρακολουθήσουν τη συναυλία και ιδιαίτερα από εκείνους που ταξίδεψαν για τον συγκεκριμένο σκοπό. Παράλληλα, διευκρίνισε ότι θα επιστραφεί το αντίτιμο όλων των εισιτηρίων.«Έχω προσβληθεί από ιογενή λοίμωξη και δεν είμαι σε θέση να εμφανιστώ» έγραψε η Λίλι Άλεν, προσθέτοντας: «Περίμενα πραγματικά με ανυπομονησία να σας δω όλους και είμαι πολύ στενοχωρημένη που σας απογοητεύω. Σε όσους ταξίδεψαν μέχρι εδώ, παρακαλώ δεχτείτε τη συγγνώμη μου».Την ακύρωση επιβεβαίωσε και η διοργανώτρια εταιρεία Frontier Touring, η οποία αναδημοσίευσε την ανακοίνωση της τραγουδίστριας στον λογαριασμό της στο Instagram, ευχόμενη στην ίδια ταχεία ανάρρωση. Σύμφωνα με το Rolling Stone Australia, η συγκεκριμένη εμφάνιση θα ήταν η πρώτη συναυλία της Άλεν στη Νέα Ζηλανδία από το 2019.Η τραγουδίστρια βρίσκεται αυτή την περίοδο σε περιοδεία για την προώθηση του άλμπουμ της «West End Girl», που κυκλοφόρησε το 2025. Οι στίχοι του δίσκου, με προσωπικές αναφορές και αιχμηρή γραφή, συνδέονται με τον χωρισμό της από τον Ντέιβιντ Χάρμπουρ.: Shutterstock