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Άρης Σερβετάλης: Η μεγάλη αλλαγή στην εμφάνισή του για τον ρόλο του Αγίου Ιωσήφ, δείτε το βίντεο
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Άρης Σερβετάλης εμφάνιση

Άρης Σερβετάλης: Η μεγάλη αλλαγή στην εμφάνισή του για τον ρόλο του Αγίου Ιωσήφ, δείτε το βίντεο

Ο ηθοποιός βρέθηκε στον Ιερό Ναό Αγίου Δημητρίου και συμμετείχε σε μια συζήτηση με θέμα: «Πνευματικό ήθος και η τέχνη του ηθοποιού»

Άρης Σερβετάλης: Η μεγάλη αλλαγή στην εμφάνισή του για τον ρόλο του Αγίου Ιωσήφ, δείτε το βίντεο
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Με μία μεγάλη αλλαγή στην εμφάνισή του έδωσε το «παρών» σε εκδήλωση ο Άρης Σερβετάλης. Ο ηθοποιός βρέθηκε, το απόγευμα της Τρίτης 13 Οκτωβρίου, στον Ιερό Ναό Αγίου Δημητρίου στον Δήμο Αγίου Δημητρίου και συμμετείχε σε μια συζήτηση με θέμα: «Πνευματικό ήθος και η τέχνη του ηθοποιού», στο πλασίο των εορταστικών εκδηλώσεων «ΔΗΜΗΤΡΙΑ 2026».

Ο Άρης Σερβετάλης εμφανίστηκε με μακριά μαλλιά και πυκνά γένια, με τη νέα του εικόνα να συνδέεται και με την προετοιμασία του για τον ρόλο του Αγίου Ιωσήφ του Ησυχαστή σε νέα τηλεοπτική σειρά. Μάλιστα, τον περασμένο Μάιο είχε επισκεφθεί το Άγιο Όρος, όπου ακολούθησε τη μοναστική καθημερινότητα προκειμένου να προσεγγίσει τον χαρακτήρα που θα υποδυθεί.

Δείτε το βίντεο

@sirkoniordos

Αρης Σερβεταλης στα Δημητρια 2026

♬ πρωτότυπος ήχος - leo
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