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Το Baywatch επιστρέφει: Αυτό είναι το επίσημο τρέιλερ για το reboot της εμβληματικής σειράς
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Baywatch Σειρά Τρέιλερ

Το Baywatch επιστρέφει: Αυτό είναι το επίσημο τρέιλερ για το reboot της εμβληματικής σειράς

Η νέα σειρά αναμένεται να κάνει πρεμιέρα τον Ιανουάριο του 2027

Το Baywatch επιστρέφει: Αυτό είναι το επίσημο τρέιλερ για το reboot της εμβληματικής σειράς
Το Baywatch επιστρέφει στη μικρή οθόνη με νέα σειρά από το Fox, διατηρώντας τα χαρακτηριστικά που έκαναν την αρχική παραγωγή μία από τις πιο δημοφιλείς τηλεοπτικές σειρές στον κόσμο.

Το καστ ενσαρκώνει μια ομάδα ναυαγοσωστών στο Λος Άντζελες, με την πλοκή να συνδυάζει επικίνδυνες επιχειρήσεις διάσωσης, δράση και προσωπικές ιστορίες.

Στη δημοσιότητα δόθηκε το πρώτο ολοκληρωμένο τρέιλερ της σειράς, υπό τους ήχους του «I'm Always Here», του χαρακτηριστικού τραγουδιού των τίτλων της αρχικής παραγωγής. Στα πλάνα καταγράφονται η συντριβή ενός μικρού αεροσκάφους, μια πυρκαγιά στους λόφους κοντά στην παραλία και η έκρηξη ενός πύργου ναυαγοσωστών, ενώ παρουσιάζονται και οι προσωπικές εντάσεις μεταξύ των μελών της ομάδας.

Δείτε το τρέιλερ

BAYWATCH | Official Trailer | Premieres This January on FOX

Στο επίκεντρο της ιστορίας βρίσκεται ο Χόμπι Μπιουκάναν, τον οποίο υποδύεται ο Στίβεν Αμέλ. Ο χαρακτήρας, γιος του θρυλικού Μιτς Μπιουκάναν, τον οποίο ενσάρκωνε ο Ντέιβιντ Χάσελχοφ στην αρχική σειρά, έχει πλέον αναλάβει καθήκοντα επικεφαλής των ναυαγοσωστών. Η ζωή του ανατρέπεται όταν εμφανίζεται η κόρη του, Τσάρλι Βέιλ, την οποία υποδύεται η Τζέσικα Μπέλκιν, αποφασισμένη να ακολουθήσει τα βήματα της οικογένειάς της.

Στο καστ συμμετέχουν επίσης η Χάσι Χάρισον, η Σέι Μίτσελ, ο Θάντιους ΛαΓκρόν, ο Νόα Μπεκ και η Μπρουκς Νέιντερ. Σε επαναλαμβανόμενους ρόλους θα εμφανίζονται η Λίβι Νταν και ο Ντέιβιντ Τσοκάτσι, ο οποίος είχε συμμετάσχει και στην αρχική σειρά.

Τα γυρίσματα πραγματοποιούνται στη Βένις Μπιτς και σε άλλες περιοχές του Λος Άντζελες, Τη σκηνοθεσία του πρώτου επεισοδίου έχει αναλάβει ο ΜακΤζι.

Η πρεμιέρα της νέας σειράς έχει προγραμματιστεί για τον Ιανουάριο στο Fox.

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