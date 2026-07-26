Πάμελα Άντερσον: Δεν σκοπεύω να επιστρέψω στο Baywatch, δεν επικοινώνησε κανείς μαζί μου



Στο ενδεχόμενο να επιστρέψει στο « Baywatch » αναφέρθηκε η Πάμελα Άντερσον , ξεκαθαρίζοντας πως δεν είναι στα σχέδιά της το reboot, ενώ αποκάλυψε ότι κανείς από τη νέα παραγωγή δεν έχει επικοινωνήσει μαζί της.

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παρά το γεγονός ότι αρκετοί από τους παλιούς συμπρωταγωνιστές της θα συμμετάσχουν στη νέα τηλεοπτική εκδοχή της σειράς.



Μιλώντας για τις επαγγελματικές της επιλογές, τόνισε: «Θέλω να κάνω πραγματικά τολμηρές επιλογές. Θέλω να εκπλήσσω τον κόσμο. Θέλω να εκπλήσσω και τον εαυτό μου», ενώ ήταν κατηγορηματική σχετικά με το ενδεχόμενο επιστροφής της στη σειρά, δηλώνοντας: «Δεν έχω κανένα σχέδιο να επιστρέψω στο Baywatch».

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Η ηθοποιός, που έγινεγνωστή μέσα από τον ρόλο της C.J. Parker παραχώρησε συνέντευξή στο Deadline, με αφορμή την προώθηση της νέας της ταινίας «Rosebush Pruning» και δήλωσε ότι κανείς από την παραγωγή δεν επικοινώνησε μαζί της για ενδεχόμενη συμμετοχή,Αναφερόμενη στο νέο εγχείρημα, η Άντερσον είπε: «Κανείς δεν επικοινώνησε μαζί μου. Δεν γνωρίζω πολλά γι' αυτό. Ξέρω ότι κάποια στιγμή συζητούσαν με τους γιους μου για την παραγωγή, αλλά δεν κατάφεραν να συμφωνήσουν. Δεν είμαι σίγουρη τι συνέβη, πάντως τους εύχομαι τα καλύτερα».Στη συνέχεια, εξήγησε πως θα είχε εξετάσει διαφορετικά την πρόταση, εάν συμμετείχαν οι γιοι της: «Αν συμμετείχαν τα παιδιά μου, πιθανότατα θα τους έβλεπα. Νομίζω όμως ότι πρέπει να συνεχίσω να βλέπω τι άλλο υπάρχει εκεί έξω».Το νέο «Baywatch» αποτελεί συμπαραγωγή των Fox Entertainment και Fremantle, με τον Ματ Νιξ να έχει τον ρόλο του showrunner και εκτελεστικού παραγωγού. Τον κεντρικό ρόλο στη νέα παραγωγή του Fox αναλαμβάνει ο Στίβεν Άμελ, ο οποίος υποδύεται τον Hobie Buchannon, ενώ συμμετέχουν και οι Μπρουκς Νέιντερ, Τζέσικα Μπέλκιν και Λίβι Νταν.Σύμφωνα με την υπόθεση της νέας σειράς, «ο κόσμος του Hobie ανατρέπεται όταν η Charlie (Μπέλκιν), η κόρη που ποτέ δεν γνώρισε, εμφανίζεται πρόθυμη να συνεχίσει την παράδοση της οικογένειας Buchannon και να γίνει ναυαγοσώστρια στο Baywatch, στο πλευρό του πατέρα της».Στην ομάδα των executive producers συμμετέχουν επίσης οι δημιουργοί της αρχικής σειράς Μάικλ Μπερκ, Γκρεγκ Μπονάν και Νταγκ Σβαρτς, καθώς και οι Μάικ Χόροβιτς και Ντάντε Ντι Λορέτο. Τη σκηνοθεσία του πρώτου επεισοδίου υπογράφει ο McG, ο οποίος συμμετέχει και στην παραγωγή. Τα γυρίσματα αναμένεται να ολοκληρωθούν τον Ιούλιο, ενώ η πρεμιέρα της σειράς έχει προγραμματιστεί για τον Ιανουάριο του 2027.: Shutterstock