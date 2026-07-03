Baywatch: Κυκλοφόρησε νέο teaser για το reboot της εμβληματικής σειράς
Baywatch: Κυκλοφόρησε νέο teaser για το reboot της εμβληματικής σειράς
Περιλαμβάνει 12 επεισόδια και αναμένεται να κάνει πρεμιέρα τον Ιανουάριο του 2027
Δόθηκε στη δημοσιότητα από το Fox, το νέο teaser για το reboot της εμβληματικής σειράς «Baywatch» το οποίο αναμένεται να κάνει πρεμιέρα τον Ιανουάριο του 2027.
Πρωταγωνιστεί ο Στίβεν 'Αμελ ως ο νέος αρχηγός της ομάδας ναυαγοσωστών, έτοιμος να συνεχίσει τη βαριά κληρονομιά που άφησε ο θρυλικός πατέρας του, Mitch Buchannon τον οποίο υποδύθηκε ο Ντέιβιντ Χάσελχοφ στην αρχική σειρά.
Το teaser παρουσιάζει τους νέους ναυαγοσώστες ενώ η Nat (Χάσι Χάρισον) και ο Hobie ('Αμελ) επιβεβαιώνουν ότι είναι «η καλύτερη δουλειά στον κόσμο», προτού η ομάδα του «Baywatch» βρεθεί να διασκεδάζει σε ένα μπαρ.
Δείτε το βίντεο
Σύμφωνα με την επίσημη σύνοψη, «ο κόσμος του Hobie ανατρέπεται όταν η Charlie (Τζέσικα Μπέλκιν), η κόρη που δεν γνώρισε ποτέ, εμφανίζεται αποφασισμένη να συνεχίσει την οικογενειακή παράδοση των Buchannon και να γίνει ναυαγοσώστρια στο πλευρό του».
Το καστ συμπληρώνουν οι Νόα Μπεκ, Σέι Μίτσελ, Θαντέους ΛαΓκρόν, Μπρουκς Νέιντερ, Λίβι Νταν και Ντέιβιντ Τσοκάτσι.
Το reboot το οποίο περιλαμβάνει 12 επεισόδια, αποτελεί μια συμπαραγωγή της Fox Entertainment και της Fremantle με τον Ματ Νιξ να έχει ρόλο εκτελεστικού παραγωγού και showrunner, σύμφωνα με το Variety.
Στην ομάδα των εκτελεστικών παραγωγών συμμετέχουν οι δημιουργοί της αρχικής σειράς Μάικλ Μπερκ, Γκρεγκ Μπονάν και Νταγκ Σβαρτς καθώς και ο McG που υπογράφει και τη σκηνοθεσία του πρώτου επεισοδίου.
Πρωταγωνιστεί ο Στίβεν 'Αμελ ως ο νέος αρχηγός της ομάδας ναυαγοσωστών, έτοιμος να συνεχίσει τη βαριά κληρονομιά που άφησε ο θρυλικός πατέρας του, Mitch Buchannon τον οποίο υποδύθηκε ο Ντέιβιντ Χάσελχοφ στην αρχική σειρά.
Το teaser παρουσιάζει τους νέους ναυαγοσώστες ενώ η Nat (Χάσι Χάρισον) και ο Hobie ('Αμελ) επιβεβαιώνουν ότι είναι «η καλύτερη δουλειά στον κόσμο», προτού η ομάδα του «Baywatch» βρεθεί να διασκεδάζει σε ένα μπαρ.
Δείτε το βίντεο
Σύμφωνα με την επίσημη σύνοψη, «ο κόσμος του Hobie ανατρέπεται όταν η Charlie (Τζέσικα Μπέλκιν), η κόρη που δεν γνώρισε ποτέ, εμφανίζεται αποφασισμένη να συνεχίσει την οικογενειακή παράδοση των Buchannon και να γίνει ναυαγοσώστρια στο πλευρό του».
Το καστ συμπληρώνουν οι Νόα Μπεκ, Σέι Μίτσελ, Θαντέους ΛαΓκρόν, Μπρουκς Νέιντερ, Λίβι Νταν και Ντέιβιντ Τσοκάτσι.
Το reboot το οποίο περιλαμβάνει 12 επεισόδια, αποτελεί μια συμπαραγωγή της Fox Entertainment και της Fremantle με τον Ματ Νιξ να έχει ρόλο εκτελεστικού παραγωγού και showrunner, σύμφωνα με το Variety.
Στην ομάδα των εκτελεστικών παραγωγών συμμετέχουν οι δημιουργοί της αρχικής σειράς Μάικλ Μπερκ, Γκρεγκ Μπονάν και Νταγκ Σβαρτς καθώς και ο McG που υπογράφει και τη σκηνοθεσία του πρώτου επεισοδίου.
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