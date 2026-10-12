Ρόμπερτ Πάτινσον για τον ρόλο του στο Primetime: Δεν αποτελεί καταδίκη του Κρις Χάνσεν ως ανθρώπου
Ρόμπερτ Πάτινσον για τον ρόλο του στο Primetime: Δεν αποτελεί καταδίκη του Κρις Χάνσεν ως ανθρώπου
O ηθοποιός υποδύεται τον δημοσιογράφο Κρις Χάνσεν που με την εκπομπή του «To Catch a Predator» αποκάλυπτε μέσω επιχειρήσεων - παγίδων, άτομα που φέρονταν να επεδίωκαν σεξουαλικές επαφές με ανηλίκους
Στον πρωταγωνιστικό του ρόλο στο νέο ψυχολογικό θρίλερ «Primetime», αναφέρθηκε ο Ρόμπερτ Πάτινσον, εξηγώντας πως δεν έχει στόχο να καταδικάσει τον δημοσιογράφο και παρουσιαστή Κρις Χάνσεν, τον οποίο υποδύεται στην ταινία.
Η παραγωγή, σε σκηνοθεσία του Λανς Όπενχαϊμ και σενάριο του Ατζόν Σινγκ, αναπαριστά τον τρόπο με τον οποίο γυριζόταν η αμερικανική εκπομπή «To Catch a Predator», που προβλήθηκε από το 2004 έως το 2007. Στο επίκεντρο βρίσκεται ο Χάνσεν, δημοσιογράφος του NBC, ο οποίος συνεργάστηκε με ομάδα πολιτών που αναλάμβαναν να αποκαλύπτουν, μέσω επιχειρήσεων-παγίδων, άτομα που φέρονταν να εμπλέκονται σε σεξουαλική κακοποίηση παιδιών.
Η εκπομπή ακυρώθηκε επίσημα το 2008, μετά από επιχείρηση που είχε πραγματοποιηθεί δύο χρόνια νωρίτερα με στόχο τον Μπιλ Κόνραντ, βοηθό εισαγγελέα στο Τέξας. Ο Κόνραντ αυτοπυροβολήθηκε αφού, σύμφωνα με τις αναφορές, αστυνομικοί και τηλεοπτικό συνεργείο εισέβαλαν στο σπίτι του. Το συγκεκριμένο επεισόδιο δεν προβλήθηκε ποτέ.
Μιλώντας στο PA κατά την προβολή της ταινίας στο Φεστιβάλ Κινηματογράφου του Λονδίνου (BFI), ο Πάτινσον εξήγησε ότι η πρόθεσή του δεν ήταν να παρουσιάσει μια καταδικαστική εκδοχή του υπαρκτού προσώπου, αλλά να αποδώσει την πολυπλοκότητα της ιστορίας.
Δείτε το τρέιλερ του «Primetime»
«Πρόκειται για ένα πορτρέτο και σε καμία περίπτωση δεν αποτελεί καταδίκη του Κρις ως ανθρώπου, ούτε είχε ποτέ σκοπό να πει "να ποιος είναι αυτός"» δήλωσε. Όπως εξήγησε ο ηθοποιός, η προσέγγισή του συνδέεται με το συναίσθημα που δημιουργείται όταν παρακολουθεί κανείς μια σειρά τοποθετημένη σε μια συγκεκριμένη χρονική περίοδο και επιχειρεί να συνδυάσει πολλά διαφορετικά στοιχεία σε μία ιστορία.
Ο Ρόμπερτ Πάτινσον αποκάλυψε επίσης, ότι αρχικά σκόπευε να συμμετάσχει στο φιλμ μόνο ως παραγωγός, ωστόσο τελικά αποφάσισε να αναλάβει και τον πρωταγωνιστικό ρόλο. Καθοριστικό στην απόφασή του ήταν το σενάριο, αλλά και το γεγονός ότι γνώριζε ήδη την εκπομπή.
Ο ηθοποιός ανέφερε ακόμη, ότι έκανε εκτενή έρευνα για όσα συνέβησαν γύρω από το «To Catch a Predator», επισημαίνοντας ότι η εμπειρία του Χάνσεν ως δημόσιου προσώπου ήταν μοναδική: «Πολλοί άλλοι κάλυψαν τις ίδιες ειδήσεις, αλλά κανείς τους δεν βίωσε αυτό που συνέβη στον Κρις».
Φωτογραφία άρθρου: Shutterstock
Η παραγωγή, σε σκηνοθεσία του Λανς Όπενχαϊμ και σενάριο του Ατζόν Σινγκ, αναπαριστά τον τρόπο με τον οποίο γυριζόταν η αμερικανική εκπομπή «To Catch a Predator», που προβλήθηκε από το 2004 έως το 2007. Στο επίκεντρο βρίσκεται ο Χάνσεν, δημοσιογράφος του NBC, ο οποίος συνεργάστηκε με ομάδα πολιτών που αναλάμβαναν να αποκαλύπτουν, μέσω επιχειρήσεων-παγίδων, άτομα που φέρονταν να εμπλέκονται σε σεξουαλική κακοποίηση παιδιών.
Η εκπομπή ακυρώθηκε επίσημα το 2008, μετά από επιχείρηση που είχε πραγματοποιηθεί δύο χρόνια νωρίτερα με στόχο τον Μπιλ Κόνραντ, βοηθό εισαγγελέα στο Τέξας. Ο Κόνραντ αυτοπυροβολήθηκε αφού, σύμφωνα με τις αναφορές, αστυνομικοί και τηλεοπτικό συνεργείο εισέβαλαν στο σπίτι του. Το συγκεκριμένο επεισόδιο δεν προβλήθηκε ποτέ.
Robert Pattinson Approached Chris Hansen Portrayal In 'Primetime' As "A Fan": "I Was Trying To Make Him Cool" https://t.co/aXiyKgjopJ— Deadline (@DEADLINE) October 11, 2026
Δείτε το τρέιλερ του «Primetime»
«Πρόκειται για ένα πορτρέτο και σε καμία περίπτωση δεν αποτελεί καταδίκη του Κρις ως ανθρώπου, ούτε είχε ποτέ σκοπό να πει "να ποιος είναι αυτός"» δήλωσε. Όπως εξήγησε ο ηθοποιός, η προσέγγισή του συνδέεται με το συναίσθημα που δημιουργείται όταν παρακολουθεί κανείς μια σειρά τοποθετημένη σε μια συγκεκριμένη χρονική περίοδο και επιχειρεί να συνδυάσει πολλά διαφορετικά στοιχεία σε μία ιστορία.
Ο Ρόμπερτ Πάτινσον αποκάλυψε επίσης, ότι αρχικά σκόπευε να συμμετάσχει στο φιλμ μόνο ως παραγωγός, ωστόσο τελικά αποφάσισε να αναλάβει και τον πρωταγωνιστικό ρόλο. Καθοριστικό στην απόφασή του ήταν το σενάριο, αλλά και το γεγονός ότι γνώριζε ήδη την εκπομπή.
Ο ηθοποιός ανέφερε ακόμη, ότι έκανε εκτενή έρευνα για όσα συνέβησαν γύρω από το «To Catch a Predator», επισημαίνοντας ότι η εμπειρία του Χάνσεν ως δημόσιου προσώπου ήταν μοναδική: «Πολλοί άλλοι κάλυψαν τις ίδιες ειδήσεις, αλλά κανείς τους δεν βίωσε αυτό που συνέβη στον Κρις».
Φωτογραφία άρθρου: Shutterstock
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