Ο Ρόμπερτ Πάτινσον πρωταγωνιστεί στο «Primetime» και αναβιώνει μια σκοτεινή σελίδα της αμερικανικής τηλεόρασης
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Ρόμπερτ Πάτινσον Τρέιλερ Ταινία

Ο Ρόμπερτ Πάτινσον πρωταγωνιστεί στο «Primetime» και αναβιώνει μια σκοτεινή σελίδα της αμερικανικής τηλεόρασης

O ηθοποιός υποδύεται τον δημοσιογράφο Κρις Χάνσεν που με την εκπομπή του έστηνε παγίδες σε παιδόφιλους - Δείτε το τρέιλερ

Ο Ρόμπερτ Πάτινσον πρωταγωνιστεί στο «Primetime» και αναβιώνει μια σκοτεινή σελίδα της αμερικανικής τηλεόρασης
Στη δημοσιότητα δόθηκε το πρώτο τρέιλερ της ταινίας «Primetime», με τον Ρόμπερτ Πάτινσον στον ρόλο του δημοσιογράφου Κρις Χάνσεν που έγινε γνωστός μέσα από τη δημοφιλή και ταυτόχρονα αμφιλεγόμενη εκπομπή «To Catch a Predator».

Το τηλεοπτικό πρόγραμμα προβλήθηκε από το 2004 έως το 2007 ως ειδική ερευνητική ενότητα της ενημερωτικής εκπομπής «Dateline NBC». Η παραγωγή, σε συνεργασία με τις αστυνομικές αρχές, οργάνωνε επιχειρήσεις-παγίδες. Ενήλικες πίστευαν ότι συνομιλούσαν διαδικτυακά με ανήλικους και στη συνέχεια οδηγούνταν σε σπίτια, όπου τους περίμενε ο Χάνσεν με τηλεοπτικό συνεργείο για να ακολουθήσει η επέμβαση της αστυνομίας.

Δείτε το τρέιλερ

Primetime | Official Trailer HD | A24

Η εκπομπή γνώρισε τεράστια τηλεοπτική επιτυχία, σημειώνοντας υψηλά νούμερα τηλεθέασης. Την ίδια στιγμή όμως προκάλεσε έντονες αντιδράσεις λόγω των αμφιλεγόμενων μεθόδων που χρησιμοποιούνταν.

Τον Νοέμβριο του 2006, ο Χάνσεν και οι παραγωγοί προσπάθησαν να παρασύρουν έναν ύποπτο σε μια κατοικία στο Μέρφι του Τέξας, μέσω ενός άνδρα που παρίστανε ένα 13χρονο αγόρι. Το άτομο που ήθελαν να παγιδεύσουν, δεν εμφανίστηκε ποτέ, αλλά αργότερα αποκαλύφθηκε ότι ήταν βοηθός εισαγγελέα σε μια γειτονική κομητεία. Οι κάμερες τραβούσαν, όταν οι παραγωγοί και οι αρχές έφτασαν χωρίς προειδοποίηση στο σπίτι του Μπιλ Κόνραντ, και εκείνος αυτοκτόνησε.

Τη σκηνοθεσία υπογράφει ο Λανς Όπενχαϊμ, γνωστός για τα ντοκιμαντέρ «Some Kind of Heaven» και «Spermworld», Με το «Primetime» κάνει το ντεμπούτο του στη μυθοπλασία. Στο πλευρό του Πάτινσον εμφανίζονται οι Μέριτ Γουίβερ, Σκάιλερ Γκιζόντο και η τραγουδοποιός Φίμπι Μπρίτζερς.

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