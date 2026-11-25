Το χρονικό: Από το σχολικό λεωφορείο στους δρόμους, 10 χιλιόμετρα μακριά από το νηπιαγωγείο

«Έχασα τη γη κάτω από τα πόδια μου»

Η καταγγελία της μητέρας: «Το παιδί μου γύριζε τρεις ώρες στο πουθενά»

Διαφορετική εκδοχή του σχολείου για τον χρόνο εντοπισμού του παιδιού

«Είμαστε σοκαρισμένοι ακόμα. Δηλαδή δεν έχω κοιμηθεί, δεν έχω φάει. Πήγαμε στην παιδοψυχολόγο, η οποία μας, ευτυχώς μας είπε ότι διαχειριστήκαμε πάρα πολύ καλά τα πρώτα βήματα. Ίσως από ένστικτο και εγώ και η μητέρα του. Δε δείξαμε πάρα πολύ ας πούμε ότι έγινε κάτι πάρα πολύ σοβαρό. Εκείνη ρωτάει, γιατί δεν πήγα σχολείο; Γιατί ήμουν μόνη μου μπαμπά. Το περιγράφει. Είναι καλό. Μας είπε ότι είναι πάρα πολύ καλό σημάδι. Κατά τα άλλα θέλει χρόνο», ανέφερε.Η επιστροφή της μικρής στο σχολικό περιβάλλον αναμένεται να γίνει σταδιακά, καθώς οι γονείς της προσανατολίζονται στη μεταγραφή της σε άλλο εκπαιδευτήριο, ακολουθώντας τις συμβουλές της ειδικού.«Μας είπαν ότι για να το πάμε στο επόμενο σχολείο θα πρέπει να περνάμε πρώτα απ’ έξω, να της το δείχνουμε ότι είναι αυτό το άλλο σχολείο που θα πας, να μας αφήσουν να μπαίνουμε μέσα για λίγες ώρες και να βγαίνουμε πάλι έξω, πάντα μαζί», εξήγησε ο πατέρας.Ο Στάθης Ραφτόπουλος και η πρώην σύζυγός του είχαν επιλέξει γνωστό ιδιωτικό εκπαιδευτήριο της Ρόδου για τη φοίτηση των δύο παιδιών τους, του γιου τους, ο οποίος είναι μαθητής της Δ’ Δημοτικού, και της 3,5 ετών κόρης τους. Τη Δευτέρα, ο μεγαλύτερος αδελφός της μικρής δεν πήγε στο σχολείο λόγω ασθένειας.Όπως κατήγγειλε η μητέρα στην εκπομπή «Live News», το σχολικό λεωφορείο παρέλαβε κανονικά το κοριτσάκι στις 07:30 το πρωί από το σπίτι του πατέρα του. Η συνοδός του οχήματος, μάλιστα, του έδεσε τη ζώνη ασφαλείας.Κατά τη διάρκεια της διαδρομής, η μικρή φαίνεται πως αποκοιμήθηκε, με αποτέλεσμα, όταν το σχολικό έφτασε στο εκπαιδευτήριο, να αποβιβαστούν όλα τα υπόλοιπα παιδιά, εκτός από εκείνη, χωρίς, σύμφωνα με τη μητέρα, να πραγματοποιηθεί καταμέτρηση των μαθητών.Το μισθωμένο βανάκι αποχώρησε στη συνέχεια από το σχολείο και σταθμεύτηκε σε απομονωμένο σημείο προς την πόλη της Ρόδου, σε απόσταση περίπου 10 χιλιομέτρων από το νηπιαγωγείο, χωρίς να έχει γίνει αντιληπτή η παρουσία του παιδιού.«Πάρκαρε στο πουθενά. Με τη λεωφόρο Καλλιθέας από κάτω, λόφο από πάνω και οικοδομές με θεμέλια, γκρεμούς και τρύπες», περιέγραψε η μητέρα.Όταν ξύπνησε, το κοριτσάκι κατάφερε να βγει από το ανοιχτό όχημα και άρχισε να περιπλανιέται μόνο του στην περιοχή, μέχρι τη στιγμή που ένας πολίτης άκουσε τα κλάματά του.Ο άνθρωπος που το εντόπισε, θεωρώντας ότι το παιδί φοιτούσε σε κοντινό δημόσιο νηπιαγωγείο, επικοινώνησε με το σχολείο και στη συνέχεια το μετέφερε εκεί.«Άκουσα το παιδί να κλαίει. Πήρα τηλέφωνο στο σχολείο μήπως είχε χαθεί κάποιο παιδί. Μου είπαν ότι όλα τα παιδιά ήταν εκεί, όμως εγώ τους εξήγησα ότι είχα βρει ένα παιδάκι μόνο του. Το έφερα στο σχολείο, ενημερώθηκε η αστυνομία και λίγο αργότερα ήρθε ο πατέρας του», περιέγραψε.Ο Στάθης Ραφτόπουλος ενημερώθηκε για το περιστατικό από τη συνοδό του σχολικού στις 10:00 το πρωί, δυόμισι ώρες μετά την παραλαβή της κόρης του από το σπίτι.Όπως περιέγραψε, μέχρι εκείνη τη στιγμή θεωρούσε ότι το παιδί βρισκόταν κανονικά στο νηπιαγωγείο.«Εγώ την ενημέρωση την είχα από την συνοδό. Δηλαδή δύο ώρες μετά την επιβίβασή του από το σπίτι μου στο σχολικό. Δέκα η ώρα δέχτηκα την κλήση. Μας είπε ότι συνέβη κάτι σοβαρό, κύριε Ραφτόπουλε, με την κόρη σας. Εκεί έχασα τη γη κάτω από τα πόδια μου. Λέω είναι καλά; Με το έμαθα ότι είναι καλά συνήλθα λίγο», ανέφερε ο τραγουδιστής.Η μητέρα της 3,5χρονης, εμφανώς συγκλονισμένη, καταγγέλλει ότι για σχεδόν τρεις ώρες κανείς στο ιδιωτικό εκπαιδευτήριο δεν είχε αντιληφθεί ότι η κόρη της δεν βρισκόταν στην τάξη της.«Το παιδί μου γύριζε τρεις ώρες στο πουθενά. Όλο το βράδυ ξυπνούσε και έκλαιγε. Μου είπαν ότι βρέθηκε έξω από το όχημα, κατουρημένο και λασπωμένο. Πού ήταν το παιδί μου;» ανέφερε.Η ίδια επρόκειτο να μεταβεί στην Κύπρο για ένα συνέδριο και, όπως εξήγησε, εάν δεν είχε βρεθεί ο άνθρωπος που εντόπισε τη μικρή, η οικογένεια ενδεχομένως να αντιλαμβανόταν την απουσία της αρκετές ώρες αργότερα, όταν ο πατέρας της θα περίμενε την επιστροφή της με το σχολικό λεωφορείο.«Αν δεν περνούσε ο περαστικός, θα φτάναμε 5:30 με 6 το απόγευμα, λίγο πριν νυχτώσει, για να καταλάβουμε ότι το παιδί μας δεν επέστρεψε ποτέ. Εγώ θα ήμουν αποκλεισμένη στην Κύπρο για ένα συνέδριο και ο πατέρας της θα περίμενε το σχολικό. Θα την ψάχναμε μέσα στη νύχτα, στα θεμέλια και στους κεντρικούς δρόμους», τόνισε.Δηλώνοντας αποφασισμένη να φτάσει την υπόθεση μέχρι τέλους, η μητέρα πρόσθεσε: «Το παιδί μου χθες μου το ξαναχάρισε ο Θεός».Η οικογένεια ζητά να διερευνηθούν οι ευθύνες όλων των εμπλεκομένων, καταγγέλλοντας σοβαρά κενά στην τήρηση των διαδικασιών ασφαλείας και θέτοντας ερωτήματα τόσο για τους ελέγχους που όφειλε να πραγματοποιήσει η συνοδός του σχολικού όσο και για τη διαδικασία καταμέτρησης και παραλαβής των παιδιών από το εκπαιδευτήριο.Από την πλευρά του, ο διευθυντής του εκπαιδευτηρίου έδωσε διαφορετική εκδοχή σχετικά με το χρονικό διάστημα κατά το οποίο το κοριτσάκι βρισκόταν χωρίς επίβλεψη.Σύμφωνα με τη δική του ενημέρωση, η 3,5χρονη εντοπίστηκε από τον υπεύθυνο ασφαλείας του χώρου στάθμευσης του σχολικού οχήματος, σε χρόνο σημαντικά μικρότερο από εκείνον που έχει αναφερθεί σε δημοσιεύματα.Ο ίδιος διευκρίνισε, πάντως, ότι ακόμη και εάν το διάστημα αυτό ήταν μικρότερο, δεν περιορίζεται η σοβαρότητα του συμβάντος ούτε απαλλάσσονται οι υπεύθυνοι από τις ευθύνες τους.Ο ακριβής χρόνος κατά τον οποίο το παιδί παρέμεινε χωρίς επίβλεψη, οι συνθήκες εντοπισμού του, αλλά και οι λόγοι για τους οποίους δεν έγινε εγκαίρως αντιληπτή η απουσία του από το νηπιαγωγείο παραμένουν μεταξύ των ζητημάτων που χρήζουν αποσαφήνισης.Η Αστυνομία έχει σχηματίσει δικογραφία για το αδίκημα της έκθεσης σε βάρος των δύο εργαζομένων του σχολικού λεωφορείου, ενώ η έρευνα για την απόδοση ευθυνών συνεχίζεται.