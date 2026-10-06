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Η Κάρεϊ Μάλιγκαν και ο σύζυγός της συγκέντρωσαν πάνω από 7 εκατ. δολάρια για τα παιδιά του πολέμου
Η Κάρεϊ Μάλιγκαν και ο σύζυγός της συγκέντρωσαν πάνω από 7 εκατ. δολάρια για τα παιδιά του πολέμου
Το ποσό θα δοθεί στον μη κερδοσκοπικό οργανισμό «Children in Conflict»
Η Κάρεϊ Μάλιγκαν και ο σύζυγός της, Μάρκους Μάμφορντ, συγκέντρωσαν 7,65 εκατομμύρια δολάρια το βράδυ της Κυριακής στο Λος 'Αντζελες, στο πλαίσιο εκδήλωσης για τον μη κερδοσκοπικό οργανισμό «Children in Conflict».
Σύμφωνα με το Variety, o οργανισμός εστιάζει στην προστασία, την εκπαίδευση και την παροχή ψυχολογικής υποστήριξης σε παιδιά που ζουν σε εμπόλεμες ζώνες και περιοχές υψηλού κινδύνου. Το διάσημο ζευγάρι διοργάνωσε την ετήσια φιλανθρωπική εκδήλωση «Wassail» στο θέατρο El Rey και ήταν η πρώτη φορά που πραγματοποιήθηκε στην πόλη του Λος 'Αντζελες, ενώ τις προηγούμενες χρονιές είχε λάβει χώρα στο Λονδίνο και τη Νέα Υόρκη.
Ο κωμικός Τζακ Γουάιτχολ ανέλαβε τον ρόλο του παρουσιαστή της βραδιάς στην οποία τραγούδησαν οι Mumford & Sons, Μπράντι Καρλάιλ, Σιέρα Φέρελ και Τζένσεν Μακρέι, ενώ η Βαϊόλα Ντέιβις και η Οκτάβια Σπένσερ συμμετείχαν με αναγνώσεις κειμένων. Όταν η Μάλιγκαν ανακοίνωσε το τελικό ποσό, οι παρευρισκόμενοι έμειναν προς στιγμήν άναυδοι, πριν ξεσπάσουν σε θερμούς πανηγυρισμούς.
«Είναι τα περισσότερα χρήματα που έχουμε συγκεντρώσει ποτέ», είπε η πολυβραβευμένη ηθοποιός, με τον Μάμφορντ να προσθέτει: «Το ποσό αυτό θα μας επιτρέψει να στηρίξουμε πάνω από ένα εκατομμύριο παιδιά σε εμπόλεμες ζώνες. Είμαστε βαθιά ευγνώμονες στην κοινότητα του Λος 'Αντζελες».
Από την πλευρά του, ο διευθύνων σύμβουλος του οργανισμού, Ρόμπερτ Γουίλιαμς, σημείωσε: «Το έργο και τα παιδιά που στηρίζουμε φαίνεται πως άγγιξαν τις καρδιές μιας νέας κοινότητας υποστηρικτών στο Λος 'Αντζελες. Είμαστε ενθουσιασμένοι που μας δίνεται η ευκαιρία να προσεγγίσουμε περισσότερα παιδιά από ποτέ. Την επόμενη χρονιά προγραμματίζουμε περισσότερες δράσεις εδώ και θα θέλαμε πολύ να συμμετάσχει ακόμη περισσότερος κόσμος».
Ανάμεσα στους καλεσμένους ήταν οι Ντέιζι Έντγκαρ-Τζόουνς, Έμα Γουάτσον, Κόρτνεϊ Κοξ, Κρίστεν Μπελ, Νταξ Σέπαρντ, Ντέιβιντ Τσανγκ, Κάθλιν Κένεντι, Σάρα Πόλεϊ, Ντίντι Γκάρντνερ, Τζέρεμι Κλέινερ, Κλίο Γουέιντ και Κρίστι Μακόσκο Κρίγκερ.
Φωτογραφία: Shutterstock
Σύμφωνα με το Variety, o οργανισμός εστιάζει στην προστασία, την εκπαίδευση και την παροχή ψυχολογικής υποστήριξης σε παιδιά που ζουν σε εμπόλεμες ζώνες και περιοχές υψηλού κινδύνου. Το διάσημο ζευγάρι διοργάνωσε την ετήσια φιλανθρωπική εκδήλωση «Wassail» στο θέατρο El Rey και ήταν η πρώτη φορά που πραγματοποιήθηκε στην πόλη του Λος 'Αντζελες, ενώ τις προηγούμενες χρονιές είχε λάβει χώρα στο Λονδίνο και τη Νέα Υόρκη.
Ο κωμικός Τζακ Γουάιτχολ ανέλαβε τον ρόλο του παρουσιαστή της βραδιάς στην οποία τραγούδησαν οι Mumford & Sons, Μπράντι Καρλάιλ, Σιέρα Φέρελ και Τζένσεν Μακρέι, ενώ η Βαϊόλα Ντέιβις και η Οκτάβια Σπένσερ συμμετείχαν με αναγνώσεις κειμένων. Όταν η Μάλιγκαν ανακοίνωσε το τελικό ποσό, οι παρευρισκόμενοι έμειναν προς στιγμήν άναυδοι, πριν ξεσπάσουν σε θερμούς πανηγυρισμούς.
Carey Mulligan and Marcus Mumford Raise $7.65 Million for Children in War Zones (EXCLUSIVE) https://t.co/eeADpd883O— Variety (@Variety) October 5, 2026
Από την πλευρά του, ο διευθύνων σύμβουλος του οργανισμού, Ρόμπερτ Γουίλιαμς, σημείωσε: «Το έργο και τα παιδιά που στηρίζουμε φαίνεται πως άγγιξαν τις καρδιές μιας νέας κοινότητας υποστηρικτών στο Λος 'Αντζελες. Είμαστε ενθουσιασμένοι που μας δίνεται η ευκαιρία να προσεγγίσουμε περισσότερα παιδιά από ποτέ. Την επόμενη χρονιά προγραμματίζουμε περισσότερες δράσεις εδώ και θα θέλαμε πολύ να συμμετάσχει ακόμη περισσότερος κόσμος».
Ανάμεσα στους καλεσμένους ήταν οι Ντέιζι Έντγκαρ-Τζόουνς, Έμα Γουάτσον, Κόρτνεϊ Κοξ, Κρίστεν Μπελ, Νταξ Σέπαρντ, Ντέιβιντ Τσανγκ, Κάθλιν Κένεντι, Σάρα Πόλεϊ, Ντίντι Γκάρντνερ, Τζέρεμι Κλέινερ, Κλίο Γουέιντ και Κρίστι Μακόσκο Κρίγκερ.
Φωτογραφία: Shutterstock
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