Γιώργος Παπαδόπουλος: Δεν πήγα στη συναυλία της Άννας Βίσση, έχω αγοραφοβία
Γιώργος Παπαδόπουλος: Δεν πήγα στη συναυλία της Άννας Βίσση, έχω αγοραφοβία
Νιώθω ότι κάτι κακό θα συμβεί όταν μαζεύεται τόσος κόσμος, είπε ο τραγουδιστής
Τον λόγο που δεν πήγε στη συναυλία της Άννας Βίσση μοιράστηκε ο Γιώργος Παπαδόπουλος, εξηγώντας πως η αγοραφοβία του δεν του επέτρεψε να βρεθεί στον χώρο.
Ο τραγουδιστής παραχώρησε συνέντευξη στην εκπομπή «Happy Day» που προβλήθηκε την Πέμπτη 1η Οκτωβρίου, με τον ίδιο να μιλάει για τη sold out εμφάνιση της συναδέλφου του στο ΟΑΚΑ, στις 26 Σεπτεμβρίου, με 95.000 θεατές. Όπως είπε, αν και πρόκειται για ένα τόσο ευχάριστο γεγονός, εκείνος αισθάνεται δυσφορία, όταν βρίσκεται ανάμεσα σε τόσο κόσμο.
Πιο συγκεκριμένα, ο Γιώργος Παπαδόπουλος είπε: «Για ακόμα μία φορά δεν πήγα στη συναυλία της Άννας Βίσση και πήγε η γυναίκα μου. Έχω αγοραφοβία, νιώθω ότι κάτι κακό θα συμβεί όταν μαζεύεται τόσος πολύς κόσμος, ενώ γίνεται κάτι τόσο μεγάλο και καλό».
Δείτε το βίντεο
Σε άλλο σημείο, ο τραγουδιστής μίλησε για τον Γιώργο Μαζωνάκη, που έφυγε ξαφνικά από τη ζωή, αναφερόμενος σε στιγμές που έζησαν, αλλά και στη συνεργασία τους: «Είναι κάτι πολύ λυπηρό. Έχει τύχει και να του γράψω σε έναν δίσκο του που έγινε διπλά πλατινένιος και να συνεργαστούμε ως κριτές, στην ίδια παραγωγή στο "X-factor". Τον γνώρισα από πολύ κοντά, ήμασταν κάθε μέρα μαζί στα γυρίσματα, το βράδυ τρώγαμε μαζί. Ελπίζω να ξεκαθαρίσει η υπόθεση σχετικά με το τι έγινε, γιατί πραγματικά είναι πολύ σοβαρό».
Ο τραγουδιστής παραχώρησε συνέντευξη στην εκπομπή «Happy Day» που προβλήθηκε την Πέμπτη 1η Οκτωβρίου, με τον ίδιο να μιλάει για τη sold out εμφάνιση της συναδέλφου του στο ΟΑΚΑ, στις 26 Σεπτεμβρίου, με 95.000 θεατές. Όπως είπε, αν και πρόκειται για ένα τόσο ευχάριστο γεγονός, εκείνος αισθάνεται δυσφορία, όταν βρίσκεται ανάμεσα σε τόσο κόσμο.
Πιο συγκεκριμένα, ο Γιώργος Παπαδόπουλος είπε: «Για ακόμα μία φορά δεν πήγα στη συναυλία της Άννας Βίσση και πήγε η γυναίκα μου. Έχω αγοραφοβία, νιώθω ότι κάτι κακό θα συμβεί όταν μαζεύεται τόσος πολύς κόσμος, ενώ γίνεται κάτι τόσο μεγάλο και καλό».
Δείτε το βίντεο
Σε άλλο σημείο, ο τραγουδιστής μίλησε για τον Γιώργο Μαζωνάκη, που έφυγε ξαφνικά από τη ζωή, αναφερόμενος σε στιγμές που έζησαν, αλλά και στη συνεργασία τους: «Είναι κάτι πολύ λυπηρό. Έχει τύχει και να του γράψω σε έναν δίσκο του που έγινε διπλά πλατινένιος και να συνεργαστούμε ως κριτές, στην ίδια παραγωγή στο "X-factor". Τον γνώρισα από πολύ κοντά, ήμασταν κάθε μέρα μαζί στα γυρίσματα, το βράδυ τρώγαμε μαζί. Ελπίζω να ξεκαθαρίσει η υπόθεση σχετικά με το τι έγινε, γιατί πραγματικά είναι πολύ σοβαρό».
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