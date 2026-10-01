Volkswagen: Καταγγέλλει συλλογικές συμβάσεις 100.000 εργαζομένων – Κίνδυνος νέων απεργιών
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Volkswagen: Καταγγέλλει συλλογικές συμβάσεις 100.000 εργαζομένων – Κίνδυνος νέων απεργιών

Η γερμανική αυτοκινητοβιομηχανία έρχεται σε ρήξη με το συνδικάτο IG Metall – Το συνδικάτο προειδοποιεί ότι «όποιος αγγίζει τις τσέπες των εργαζομένων πρέπει να περιμένει μάχη»

Volkswagen: Καταγγέλλει συλλογικές συμβάσεις 100.000 εργαζομένων – Κίνδυνος νέων απεργιών
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Η Volkswagen κλιμακώνει τη σύγκρουσή της με το ισχυρό συνδικάτο IG Metall, καταγγέλλοντας από την Τετάρτη σειρά συλλογικών συμβάσεων εργασίας και ανοίγοντας τον δρόμο για νέες διαπραγματεύσεις σχετικά με το μισθολογικό και εργασιακό κόστος στη Γερμανία.

Η εξέλιξη αυξάνει παράλληλα τον κίνδυνο απεργιακών κινητοποιήσεων στις αρχές του 2027, καθώς η περίοδος εργασιακής εκεχειρίας μεταξύ των δύο πλευρών ολοκληρώνεται την 1η Ιανουαρίου.

Η σχέση της διοίκησης της Volkswagen με τους εκπροσώπους των εργαζομένων έχει επιδεινωθεί σημαντικά τους τελευταίους μήνες, καθώς ο διευθύνων σύμβουλος Όλιβερ Μπλούμε προωθεί τη μεγαλύτερη αναδιάρθρωση στην ιστορία του γερμανικού ομίλου.

Μεταξύ των συμφωνιών που καταγγέλθηκαν περιλαμβάνεται η βασική συλλογική σύμβαση της Volkswagen για περίπου 100.000 εργαζομένους στα κύρια εργοστάσια της Γερμανίας.

Η συμφωνία ρυθμίζει μεταξύ άλλων το ωράριο εργασίας, το επίδομα αδείας και άλλους εργασιακούς όρους, τους οποίους το IG Metall θεωρεί δικαιώματα που κατακτήθηκαν μέσα από πολυετείς διαπραγματεύσεις.

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