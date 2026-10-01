Volkswagen: Καταγγέλλει συλλογικές συμβάσεις 100.000 εργαζομένων – Κίνδυνος νέων απεργιών

Η γερμανική αυτοκινητοβιομηχανία έρχεται σε ρήξη με το συνδικάτο IG Metall – Το συνδικάτο προειδοποιεί ότι «όποιος αγγίζει τις τσέπες των εργαζομένων πρέπει να περιμένει μάχη»