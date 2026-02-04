Γιώργος Παπαδόπουλος: Έπαθα κρίση πανικού μέσα σε ταξί, κατέβηκα και ξάπλωσα στον δρόμο
Ευτυχώς ο ταξιτζής μου έριξε δύο χαστούκια, μου έδωσε και κάτι γλυκά που είχε και έτσι συνήλθα, ανέφερε ο τραγουδιστής
Σε ένα περιστατικό από τη στιγμή που έπαθε κρίση πανικού ενώ βρισκόταν μέσα σε ταξί αναφέρθηκε ο Γιώργος Παπαδόπουλος, αναφέροντας ότι αισθάνθηκε έντονη δυσφορία, με αποτέλεσμα να κατέβει από το όχημα και να ξαπλώσει στον δρόμο.
Ο τραγουδιστής παραχώρησε συνέντευξη στην εκπομπή «Happy Day», η οποία προβλήθηκε την Τετάρτη 4 Φεβρουαρίου, με τον καλλιτέχνη να μιλάει για τις φοβίες του, αλλά και για τις κρίσεις πανικού, που αντιμετωπίζει εδώ και χρόνια. Περιγράφοντας ένα περιστατικό που τον τρόμαξε, όταν βρισκόταν σε ταξί, είπε: «Έχω πάρα πολλές φοβίες. Υποφέρω χρόνια από κρίσεις πανικού. Πριν από χρόνια, μια ημέρα ήμουν στον δρόμο μέσα σε ένα ταξί και ξαφνικά έπαθα κρίση πανικού, νόμιζα ότι παθαίνω εγκεφαλικό. Σταμάτησε το ταξί, κατέβηκα και ξάπλωσα στον δρόμο. Ευτυχώς ο ταξιτζής μου έριξε δύο χαστούκια και μου έδωσε και κάτι γλυκά που είχε εκεί και έτσι συνήλθα. Μετά πήγα στο νοσοκομείο, έκανε εξετάσεις και ο γιατρός μου είπε ότι είμαι μια χαρά. Είμαι αρρωστοφοβικός, ψάχνω τα πάντα».
Στη συνέχεια, ο Γιώργος Παπαδόπουλος στάθηκε και στη σχέση με τη σύζυγό του, Γαλάτεια Βασιλειάδη, θυμίζοντας ένα παλιότερο απρόοπτο που λίγο έλειψε να τον φέρει σε δύσκολη θέση. Όπως εξήγησε, το περιστατικό ξεκίνησε ύστερα από μια εμφάνιση σε μπάτσελορ στη Θεσσαλονίκη, όπου όπως είπε, κατέληξε ένα εσώρουχο στην τσέπη του, χωρίς ο ίδιος να το αντιληφθεί άμεσα. Μιλώντας για τις εξηγήσεις που της έδωσε, δήλωσε: «Στο παρελθόν είχα τραγουδήσει σε ένα μπάτσελορ στη Θεσσαλονίκη και κατά τη διάρκεια της βραδιάς μου έβαλαν ένα εσώρουχο στην τσέπη. Εγώ πήγα σπίτι μου κανονικά και όταν ξύπνησα η γυναίκα μου είχε βρει τα εσώρουχα. Ευτυχώς της εξήγησε πώς έγιναν τα πράγματα και σώθηκα».
