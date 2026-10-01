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Θεσσαλονίκη: Νεκρός 52χρονος που καταπλακώθηκε από σωλήνα ενός τόνου
Θεσσαλονίκη: Νεκρός 52χρονος που καταπλακώθηκε από σωλήνα ενός τόνου
Ο άνδρας μεταφέρθηκε με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ στο νοσοκομείο Ιπποκράτειο, όπου τελικά υπέκυψε στα τραύματα του
Τραγικό θάνατο βρήκε ένας 52χρονος εργάτης το μεσημέρι της Τετάρτης στη Θεσσαλονίκη, όταν καταπλακώθηκε από σωλήνα βάρος ενός τόνου.
Το δυστύχημα σημειώθηκε περίπου στις 2 το μεσημέρι, μέσα σε εργοτάξιο εταιρείας έργων στον Εύοσμο. Υπό συνθήκες που διερευνώνται, ο χειριστής του κλαρκ τραυματίστηκε θανάσιμα την ώρα που φόρτωνε σωλήνες και ένας από αυτούς, βάρους ενός τόνου περίπου, τον καταπλάκωσε.
Ο άνδρας μεταφέρθηκε με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ στο νοσοκομείο Ιπποκράτειο, όπου τελικά υπέκυψε στα τραύματα του.
Το δυστύχημα σημειώθηκε περίπου στις 2 το μεσημέρι, μέσα σε εργοτάξιο εταιρείας έργων στον Εύοσμο. Υπό συνθήκες που διερευνώνται, ο χειριστής του κλαρκ τραυματίστηκε θανάσιμα την ώρα που φόρτωνε σωλήνες και ένας από αυτούς, βάρους ενός τόνου περίπου, τον καταπλάκωσε.
Ο άνδρας μεταφέρθηκε με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ στο νοσοκομείο Ιπποκράτειο, όπου τελικά υπέκυψε στα τραύματα του.
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