Θεσσαλονίκη: Νεκρός 52χρονος που καταπλακώθηκε από σωλήνα ενός τόνου
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Θεσσαλονίκη Εργατικό δυστύχημα Ιπποκράτειο Θεσσαλονίκης

Θεσσαλονίκη: Νεκρός 52χρονος που καταπλακώθηκε από σωλήνα ενός τόνου

Ο άνδρας μεταφέρθηκε με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ στο νοσοκομείο Ιπποκράτειο, όπου τελικά υπέκυψε στα τραύματα του

Θεσσαλονίκη: Νεκρός 52χρονος που καταπλακώθηκε από σωλήνα ενός τόνου
Στράτος Λούβαρης
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Τραγικό θάνατο βρήκε ένας 52χρονος εργάτης το μεσημέρι της Τετάρτης στη Θεσσαλονίκη, όταν καταπλακώθηκε από σωλήνα βάρος ενός τόνου.

Το δυστύχημα σημειώθηκε περίπου στις 2 το μεσημέρι, μέσα σε εργοτάξιο εταιρείας έργων στον Εύοσμο. Υπό συνθήκες που διερευνώνται, ο χειριστής του κλαρκ τραυματίστηκε θανάσιμα την ώρα που φόρτωνε σωλήνες και ένας από αυτούς, βάρους ενός τόνου περίπου, τον καταπλάκωσε.

Ο άνδρας μεταφέρθηκε με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ στο νοσοκομείο Ιπποκράτειο, όπου τελικά υπέκυψε στα τραύματα του.
Στράτος Λούβαρης
2 ΣΧΟΛΙΑ

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