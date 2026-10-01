Λένα Διβάνη: Είχα μια συγκάτοικο που πίστευε ότι εκείνη είναι εγώ, έζησα θρίλερ

συγγραφέας

συγγραφέας

Λένα Διβάνη

Μιλώντας για την περίοδο πριν αντιληφθεί τι πραγματικά συνέβαινε, η συγγραφέας εξήγησε πως αρχικά είχε αποδώσει τη συμπεριφορά της συγκατοίκου της σε άλλους λόγους, μέχρι που κατάλαβε τη σοβαρότητα της κατάστασης:

«

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Στα μισά του χρόνου κατάλαβα ότι είναι τόσο τρελή, στην αρχή νόμιζα ότι θέλει να με εκμεταλλευτεί οικονομικά. Νόμιζα ότι ήταν κουτσομπόλα και άκουγε τα τηλεφωνήματά μου με το αμόρε μου της εποχής, διάβαζε τα γράμματά μου. Ο ψυχασθενής έχει κάτι γοητευτικό, γιατί εμένα που με ξέρετε, είμαι τσαούσα, με είχε "υπνωτίσει" και δεν κουνούσα ρούπι. Δεν μπορούσα και να αντιλέξω, να της πω “τι είναι αυτά που κάνεις