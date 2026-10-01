Ηλίας Βρεττός για την εγκυμοσύνη της συζύγου του: Είναι η πρώτη φορά που ζούμε κάτι τόσο όμορφο, να εύχεστε να πάνε όλα καλά
Ηλίας Βρεττός για την εγκυμοσύνη της συζύγου του: Είναι η πρώτη φορά που ζούμε κάτι τόσο όμορφο, να εύχεστε να πάνε όλα καλά
Από την πρώτη στιγμή που μοιραστήκαμε τα χαρμόσυνα νέα έχουμε δεχτεί ένα απίστευτο κύμα αγάπης, είπε ο τραγουδιστής
Τις πρώτες δηλώσεις μετά την ανακοίνωση της εγκυμοσύνης της συζύγου του έκανε ο Ηλίας Βρεττός, περιγράφοντας αυτή την περίοδο ως την πρώτη φορά που ζουν κάτι «τόσο όμορφο» και ζητώντας από τον κόσμο να εύχεται «να πάνε όλα καλά».
Την Τετάρτη 30 Σεπτεμβρίου, ο τραγουδιστής έκανε γνωστό με μία ανάρτηση στα social media, πως με την Αναστασία Δεληγιάννη θα γίνουν για πρώτη φορά γονείς.
Μετά τα μηνύματα που έλαβε ο Ηλίας Βρεττός για την εγκυμοσύνη της συζύγου του, έκανε ένα Instagram story για να ευχαριστήσει όλους όσοι τους έστειλαν ευχές και μηνύματα αγάπης. Παράλληλα, εξήγησε ότι προς το παρόν επιθυμούν να κρατήσουν το γεγονός για τους ίδιους και να μην προχωρήσουν σε περαιτέρω δηλώσεις ή εμφανίσεις.
Όπως είπε ο Ηλίας Βρεττός: «Παιδιά πραγματικά θέλουμε να σας πούμε ένα τεράστιο ευχαριστώ, από καρδιάς, γιατί από την πρώτη στιγμή που μοιραστήκαμε τα χαρμόσυνα νέα έχουμε δεχτεί ένα απίστευτο κύμα αγάπης, ευχών και θετικής ενέργειας από όλους εσάς. Θέλουμε να πούμε ένα πολύ μεγάλο ευχαριστώ σε όλους τους ανθρώπους των media, δημοσιογράφους, εκπομπές που επικοινωνούν μαζί μας και θέλουν να κάνουμε κάποια δήλωση ή εμφάνιση. Αυτήν τη στιγμή θα μας επιτρέψετε να κρατήσουμε αυτήν την χαρά λίγο περισσότερο για εμάς. Είναι η πρώτη φορά που ζούμε κάτι τόσο όμορφο και πρωτόγνωρο και θα θέλαμε λίγο τον χρόνο μας, την ηρεμία μας και να ζήσουμε και να το επεξεργαστούμε έτσι όπως το έχουμε φανταστεί εμείς. Εύχομαι πραγματικά να πάνε όλα καλά, να εύχεστε και εσείς αν θέλετε για εμάς. Να είστε σίγουροι ότι όταν έρθει η κατάλληλη στιγμή, θα μοιραστούμε ακόμα περισσότερα μαζί σας. Σας ευχαριστούμε πολύ και η αγάπη σας είναι πραγματικά ανεκτίμητη».
Δείτε το βίντεο
Ο τραγουδιστής ανακοίνωσε ότι θα γίνει πατέρας μέσα από ένα βίντεο που έχει τραβήξει με τη σύζυγό του στη θάλασσα. Ο ίδιος εμφανίζεται να γράφει στην κοιλιά της με αντηλιακό: «ΗΒ2».
«ΗΒ στο τετράγωνο. Το πιο γλυκό “Πρόστιμο” της ζωής μας είναι καθοδόν και θα είμαστε ευλογημένοι να πάνε όλα καλά και να το “πληρώνουμε” για πάντα» σημείωσε ο τραγουδιστής στη λεζάντα της ανάρτησής του στο Instagram, αναφερόμενος σε στίχους του νέου κομματιού του «Πρόστιμο».
Την Τετάρτη 30 Σεπτεμβρίου, ο τραγουδιστής έκανε γνωστό με μία ανάρτηση στα social media, πως με την Αναστασία Δεληγιάννη θα γίνουν για πρώτη φορά γονείς.
Μετά τα μηνύματα που έλαβε ο Ηλίας Βρεττός για την εγκυμοσύνη της συζύγου του, έκανε ένα Instagram story για να ευχαριστήσει όλους όσοι τους έστειλαν ευχές και μηνύματα αγάπης. Παράλληλα, εξήγησε ότι προς το παρόν επιθυμούν να κρατήσουν το γεγονός για τους ίδιους και να μην προχωρήσουν σε περαιτέρω δηλώσεις ή εμφανίσεις.
Όπως είπε ο Ηλίας Βρεττός: «Παιδιά πραγματικά θέλουμε να σας πούμε ένα τεράστιο ευχαριστώ, από καρδιάς, γιατί από την πρώτη στιγμή που μοιραστήκαμε τα χαρμόσυνα νέα έχουμε δεχτεί ένα απίστευτο κύμα αγάπης, ευχών και θετικής ενέργειας από όλους εσάς. Θέλουμε να πούμε ένα πολύ μεγάλο ευχαριστώ σε όλους τους ανθρώπους των media, δημοσιογράφους, εκπομπές που επικοινωνούν μαζί μας και θέλουν να κάνουμε κάποια δήλωση ή εμφάνιση. Αυτήν τη στιγμή θα μας επιτρέψετε να κρατήσουμε αυτήν την χαρά λίγο περισσότερο για εμάς. Είναι η πρώτη φορά που ζούμε κάτι τόσο όμορφο και πρωτόγνωρο και θα θέλαμε λίγο τον χρόνο μας, την ηρεμία μας και να ζήσουμε και να το επεξεργαστούμε έτσι όπως το έχουμε φανταστεί εμείς. Εύχομαι πραγματικά να πάνε όλα καλά, να εύχεστε και εσείς αν θέλετε για εμάς. Να είστε σίγουροι ότι όταν έρθει η κατάλληλη στιγμή, θα μοιραστούμε ακόμα περισσότερα μαζί σας. Σας ευχαριστούμε πολύ και η αγάπη σας είναι πραγματικά ανεκτίμητη».
Δείτε το βίντεο
Ο τραγουδιστής ανακοίνωσε ότι θα γίνει πατέρας μέσα από ένα βίντεο που έχει τραβήξει με τη σύζυγό του στη θάλασσα. Ο ίδιος εμφανίζεται να γράφει στην κοιλιά της με αντηλιακό: «ΗΒ2».
«ΗΒ στο τετράγωνο. Το πιο γλυκό “Πρόστιμο” της ζωής μας είναι καθοδόν και θα είμαστε ευλογημένοι να πάνε όλα καλά και να το “πληρώνουμε” για πάντα» σημείωσε ο τραγουδιστής στη λεζάντα της ανάρτησής του στο Instagram, αναφερόμενος σε στίχους του νέου κομματιού του «Πρόστιμο».
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