Αυξήσεις σε τιμές και έσοδα, σταθερές πληρότητες: Πώς κινήθηκε η αγορά των «Airbnb» στην Ελλάδα στο 9μηνο
Αυξήσεις σε τιμές και έσοδα, σταθερές πληρότητες: Πώς κινήθηκε η αγορά των «Airbnb» στην Ελλάδα στο 9μηνο
Τα στατιστικά και τις τάσεις της βραχυχρόνιας μίσθωσης στην Ελλάδα για την περίοδο Ιανουαρίου –Σεπτεμβρίου 2026 έναντι του εννεαμήνου του 2025 έχει επεξεργαστεί η hosthub
Xρονιά… τιμών είναι το 2026 για την αγορά της βραχυχρόνιας μίσθωσης στην Ελλάδα, καταγράφοντας αύξηση τόσο στη μέση τιμή ανά διανυκτέρευση όσο και στα έσοδα ανά διαθέσιμο κατάλυμα.
Ειδικότερα για το εννεάμηνο του τρέχοντος έτους η πληρότητα έμεινε σχεδόν σταθερή στο 34,8% πανελλαδικά με αύξηση 0,8%, όταν η μέση τιμή ανά διανυκτέρευση αυξήθηκε κατά 7,9% στα 121,5 ευρώ και το έσοδο ανά διαθέσιμη βραδιά κατά 8,7% λίγο πάνω από τα 42 ευρώ.
Τα στατιστικά και τις τάσεις της βραχυχρόνιας μίσθωσης στην Ελλάδα για την περίοδο Ιανουαρίου–Σεπτεμβρίου 2026 έναντι του εννεαμήνου του 2025 έχει επεξεργαστεί η εταιρεία hosthub, η οποία βοηθά ιδιοκτήτες και διαχειριστές ακινήτων βραχυχρόνιας μίσθωσης να ανεβάσουν τα ακίνητά τους σε πολλαπλές πλατφόρμες βραχυχρόνιων μισθώσεων (Airbnb, Booking.com, Vrbo, Expedia κ.α.) σε ένα μεγάλο δείγμα άνω των 17.000 καταλυμάτων πανελλαδικά.
Η εταιρεία ανέλυσε πληρότητα, τιμές και έσοδα στους βασικούς προορισμούς της χώρας, με βάση τις κρατήσεις που είχαν γίνει έως τις 25/09 του 2026, σε σύγκριση με την ίδια ημέρα του 2025 και όπως χαρακτηριστικά σχολιάζει, η περίοδος από τον Ιανουάριο έως τον Σεπτέμβριο είναι κρίσιμος δείκτης για την πορεία των κρατήσεων στις βραχυχρόνιες μισθώσεις, καθώς καλύπτει τόσο τη χαμηλή όσο και την υψηλή σεζόν.
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Ειδικότερα για το εννεάμηνο του τρέχοντος έτους η πληρότητα έμεινε σχεδόν σταθερή στο 34,8% πανελλαδικά με αύξηση 0,8%, όταν η μέση τιμή ανά διανυκτέρευση αυξήθηκε κατά 7,9% στα 121,5 ευρώ και το έσοδο ανά διαθέσιμη βραδιά κατά 8,7% λίγο πάνω από τα 42 ευρώ.
Τα στατιστικά και τις τάσεις της βραχυχρόνιας μίσθωσης στην Ελλάδα για την περίοδο Ιανουαρίου–Σεπτεμβρίου 2026 έναντι του εννεαμήνου του 2025 έχει επεξεργαστεί η εταιρεία hosthub, η οποία βοηθά ιδιοκτήτες και διαχειριστές ακινήτων βραχυχρόνιας μίσθωσης να ανεβάσουν τα ακίνητά τους σε πολλαπλές πλατφόρμες βραχυχρόνιων μισθώσεων (Airbnb, Booking.com, Vrbo, Expedia κ.α.) σε ένα μεγάλο δείγμα άνω των 17.000 καταλυμάτων πανελλαδικά.
Η εταιρεία ανέλυσε πληρότητα, τιμές και έσοδα στους βασικούς προορισμούς της χώρας, με βάση τις κρατήσεις που είχαν γίνει έως τις 25/09 του 2026, σε σύγκριση με την ίδια ημέρα του 2025 και όπως χαρακτηριστικά σχολιάζει, η περίοδος από τον Ιανουάριο έως τον Σεπτέμβριο είναι κρίσιμος δείκτης για την πορεία των κρατήσεων στις βραχυχρόνιες μισθώσεις, καθώς καλύπτει τόσο τη χαμηλή όσο και την υψηλή σεζόν.
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