Η Σίντνεϊ Σουίνι άλα Baywatch στις διακοπές με τον σύντροφό της, δείτε φωτογραφίες
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Σίντνεϊ Σουίνι Baywatch Σκούτερ Μπράουν Διακοπές

Η Σίντνεϊ Σουίνι άλα Baywatch στις διακοπές με τον σύντροφό της, δείτε φωτογραφίες

«Όταν ο άντρας σου σε πηγαίνει στο φεγγάρι» έγραψε η Σίντνεϊ Σουίνι για τον Σκούτερ Μπράουν

Η Σίντνεϊ Σουίνι άλα Baywatch στις διακοπές με τον σύντροφό της, δείτε φωτογραφίες
3 ΣΧΟΛΙΑ
Φωτογραφίες από πρόσφατες διακοπές της με τον σύντροφό της Σκούτερ Μπράουν και φίλους τους, στη λίμνη Πάουελ, στη Γιούτα, δημοσίευσε την Τετάρτη η Σίντνεϊ Σουίνι.

Σε κάποιες από τις φωτογραφίες η 29χρονη ηθοποιός θυμίζει ναυαγοσώστρια του Baywatch φορώντας ένα κόκκινο ολόσωμο μαγιό.

Η Σίντνεϊ Σουίνι άλα Baywatch στις διακοπές με τον σύντροφό της, δείτε φωτογραφίες
Η Σίντνεϊ Σουίνι άλα Baywatch στις διακοπές με τον σύντροφό της, δείτε φωτογραφίες
Η Σίντνεϊ Σουίνι άλα Baywatch στις διακοπές με τον σύντροφό της, δείτε φωτογραφίες


Με αφορμή, δε, τα κόκκινα βουνά του Glen Canyon η Σουίνι έγραψε στη λεζάντα: «όταν ο άντρας σου σε πηγαίνει στο φεγγάρι 🌒».

Όπως φαίνεται από την ανάρτηση στο Instagram, εκτός τον ήλιο, η παρέα απόλαυσε πεζοπορία και βόλτες με σκάφος, wakeboarding και θαλάσσιο σκι.

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