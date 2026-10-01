Μεγαλώνοντας, συνηθίζουμε να μετράμε τις επιτυχίες. Τον πρώτο καλό βαθμό. Το πρώτο μετάλλιο. Το πρώτο γκολ. Την πρώτη φορά που ένα παιδί κάνει ποδήλατο χωρίς βοηθητικές ρόδες.
Η Σίντνεϊ Σουίνι άλα Baywatch στις διακοπές με τον σύντροφό της, δείτε φωτογραφίες
Η Σίντνεϊ Σουίνι άλα Baywatch στις διακοπές με τον σύντροφό της, δείτε φωτογραφίες
«Όταν ο άντρας σου σε πηγαίνει στο φεγγάρι» έγραψε η Σίντνεϊ Σουίνι για τον Σκούτερ Μπράουν
Φωτογραφίες από πρόσφατες διακοπές της με τον σύντροφό της Σκούτερ Μπράουν και φίλους τους, στη λίμνη Πάουελ, στη Γιούτα, δημοσίευσε την Τετάρτη η Σίντνεϊ Σουίνι.
Σε κάποιες από τις φωτογραφίες η 29χρονη ηθοποιός θυμίζει ναυαγοσώστρια του Baywatch φορώντας ένα κόκκινο ολόσωμο μαγιό.
Με αφορμή, δε, τα κόκκινα βουνά του Glen Canyon η Σουίνι έγραψε στη λεζάντα: «όταν ο άντρας σου σε πηγαίνει στο φεγγάρι 🌒».
Όπως φαίνεται από την ανάρτηση στο Instagram, εκτός τον ήλιο, η παρέα απόλαυσε πεζοπορία και βόλτες με σκάφος, wakeboarding και θαλάσσιο σκι.
Σε κάποιες από τις φωτογραφίες η 29χρονη ηθοποιός θυμίζει ναυαγοσώστρια του Baywatch φορώντας ένα κόκκινο ολόσωμο μαγιό.
Με αφορμή, δε, τα κόκκινα βουνά του Glen Canyon η Σουίνι έγραψε στη λεζάντα: «όταν ο άντρας σου σε πηγαίνει στο φεγγάρι 🌒».
Όπως φαίνεται από την ανάρτηση στο Instagram, εκτός τον ήλιο, η παρέα απόλαυσε πεζοπορία και βόλτες με σκάφος, wakeboarding και θαλάσσιο σκι.
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