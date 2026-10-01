Ο Τζιμ Κάρεϊ παντρεύτηκε επτά μήνες μετά την πρώτη δημόσια εμφάνιση με τη σύντροφό του
Ο Τζιμ Κάρεϊ παντρεύτηκε επτά μήνες μετά την πρώτη δημόσια εμφάνιση με τη σύντροφό του
Ο 64χρονος ηθοποιός έχει παντρευτεί άλλες δύο φορές
Επτά μήνες μετά την πρώτη τους δημόσια εμφάνιση, ο Τζιμ Κάρεϊ παντρεύτηκε με τη σύντροφό του, Μιν Αχ.
Εκπρόσωπος του 64χρονου ηθοποιού επιβεβαίωσε την Τετάρτη 30 Σεπτεμβρίου στο People, ότι ο Κάρεϊ και η επί χρόνια, επίσης ηθοποιός, σύντροφός του πραγματοποίησαν τον γάμο τους, χωρίς να δώσει περισσότερες λεπτομέρειες για την τελετή.
Το ζευγάρι είχε εμφανιστεί δημόσια μαζί τον περασμένο Φεβρουάριο στη Γαλλία, όταν ο ηθοποιός παρέστη στα βραβεία César και αναφέρθηκε στη Μιν Αχ ως η «υπέροχη σύντροφός» του. Κατά τη διάρκεια της ομιλίας του, την οποία εκφώνησε εξ ολοκλήρου στα γαλλικά, ευχαρίστησε την οικογένειά του, την κόρη του, Τζέιν, και τον εγγονό του, Τζάκσον, πριν απευθυνθεί στη σύντροφό του.
«Ευχαριστώ την υπέροχη οικογένειά μου, την κόρη μου Τζέιν και τον εγγονό μου Τζάκσον. Σας αγαπώ τώρα και για πάντα. Ευχαριστώ την υπέροχη σύντροφό μου, Μιν Αχ» είπε και συμπλήρωσε: «Σε αγαπώ, Μιν Αχ».
Ο Κάρεϊ και η Μιν Αχ φέρεται να είναι μαζί εδώ και αρκετά χρόνια, καθώς είχαν φωτογραφηθεί για πρώτη φορά τον Φεβρουάριο του 2022, όταν έφευγαν από φιλανθρωπική βραδιά στο Λος Άντζελες.
Ο γάμος έρχεται σε μια περίοδο κατά την οποία ο ηθοποιός έχει μιλήσει δημόσια για τη ζωή που απολαμβάνει μακριά από τα φώτα της δημοσιότητας. Ο Τζιμ Κάρεϊ έχει δηλώσει στο παρελθόν ότι θα επέστρεφε στη δράση μόνο αν παρουσιαζόταν ένας ρόλος που θεωρούσε πραγματικά σημαντικό.
Ο ηθοποιός είχε σχέση στο παρελθόν με τη συμπρωταγωνίστριά του στη σειρά «Kidding», Τζίντζερ Γκονζάγκα. Οι δυο τους έκαναν την πρώτη τους εμφάνιση στο κόκκινο χαλί τον Ιανουάριο του 2019. Τον Οκτώβριο της ίδιας χρονιάς, το Us Weekly ανέφερε ότι το ζευγάρι είχε χωρίσει.
Ο Τζιμ Κάρεϊ έχει παντρευτεί άλλες δύο φορές. Αρχικά, με τη συμπρωταγωνίστριά του στην ταινία «Dumb and Dumber», Λόρεν Χόλι, από το 1996 έως το 1997 και έπειτα με τη Μελίσα Γουόμερ, με την οποία έχει αποκτήσει την κόρη του, Τζέιν, από το 1987 έως το 1995.
Φωτογραφία άρθρου: Shutterstock
Εκπρόσωπος του 64χρονου ηθοποιού επιβεβαίωσε την Τετάρτη 30 Σεπτεμβρίου στο People, ότι ο Κάρεϊ και η επί χρόνια, επίσης ηθοποιός, σύντροφός του πραγματοποίησαν τον γάμο τους, χωρίς να δώσει περισσότερες λεπτομέρειες για την τελετή.
Jim Carrey Marries Min Ah 7 Months After Making Their Debut as a Couple at Awards Show Where He Called Her His ‘Sublime Companion’ https://t.co/n9LdvZs2B4— People (@people) October 1, 2026
«Ευχαριστώ την υπέροχη οικογένειά μου, την κόρη μου Τζέιν και τον εγγονό μου Τζάκσον. Σας αγαπώ τώρα και για πάντα. Ευχαριστώ την υπέροχη σύντροφό μου, Μιν Αχ» είπε και συμπλήρωσε: «Σε αγαπώ, Μιν Αχ».
Ο Κάρεϊ και η Μιν Αχ φέρεται να είναι μαζί εδώ και αρκετά χρόνια, καθώς είχαν φωτογραφηθεί για πρώτη φορά τον Φεβρουάριο του 2022, όταν έφευγαν από φιλανθρωπική βραδιά στο Λος Άντζελες.
Ο γάμος έρχεται σε μια περίοδο κατά την οποία ο ηθοποιός έχει μιλήσει δημόσια για τη ζωή που απολαμβάνει μακριά από τα φώτα της δημοσιότητας. Ο Τζιμ Κάρεϊ έχει δηλώσει στο παρελθόν ότι θα επέστρεφε στη δράση μόνο αν παρουσιαζόταν ένας ρόλος που θεωρούσε πραγματικά σημαντικό.
Ο ηθοποιός είχε σχέση στο παρελθόν με τη συμπρωταγωνίστριά του στη σειρά «Kidding», Τζίντζερ Γκονζάγκα. Οι δυο τους έκαναν την πρώτη τους εμφάνιση στο κόκκινο χαλί τον Ιανουάριο του 2019. Τον Οκτώβριο της ίδιας χρονιάς, το Us Weekly ανέφερε ότι το ζευγάρι είχε χωρίσει.
Ο Τζιμ Κάρεϊ έχει παντρευτεί άλλες δύο φορές. Αρχικά, με τη συμπρωταγωνίστριά του στην ταινία «Dumb and Dumber», Λόρεν Χόλι, από το 1996 έως το 1997 και έπειτα με τη Μελίσα Γουόμερ, με την οποία έχει αποκτήσει την κόρη του, Τζέιν, από το 1987 έως το 1995.
Φωτογραφία άρθρου: Shutterstock
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