Γιώργος Παπαδόπουλος: Μου έχουν κάνει δύο φορές πρόταση από την Κύπρο να πάω με απευθείας ανάθεση στη Eurovision, αλλά αρνήθηκα
Είναι πάρα πολύ το άγχος, πάρα πολλοί οι μήνες για ένα τραγούδι μόνο, εξήγησε 

Δύο φορές έχει δεχθεί πρόταση ο Γιώργος Παπαδόπουλος να εκπροσωπήσει την Κύπρο Eurovision. Παρόλα αυτά, ο τραγουδιστής την απέρριψε. Ο λόγος που είπε «όχι» ήταν το έντονο άγχος που συνοδεύει αυτή την εμπειρία.

«Εμένα μου έχουν κάνει δύο φορές πρόταση από την Κύπρο να πάω με απευθείας ανάθεση και είπα όχι. Είναι πάρα πολύ το άγχος, πάρα πολλοί οι μήνες για ένα τραγούδι μόνο», είπε σε μαγνητοσκοπημένη συνέντευξη στην εκπομπή «Ραντεβού το ΣΚ», με το σχετικό βίντεο να προβάλλεται το πρωί της Κυριακής 17 Μαΐου.

Ο ίδιος δεν συμμερίζεται την άποψη πως η Eurovision προσφέρει σε έναν καλλιτέχνη από την Ελλάδα να κάνει διεθνή καριέρα. «Πες μου έναν Έλληνα που έκανε διεθνή καριέρα από τη Eurovision. Έκλεισε σε πάρα πολλούς πόρτες που μετά τη Eurovision σταμάτησε η καριέρα τους. Η μόνη που έκανε κάτι σε διεθνές επίπεδο είναι η Ελένη Φουρέιρα», σχολίασε.

