Φλωρίδης για Τέμπη: Ζητά ο Τσίπρας να παραιτηθώ και όχι να ζητήσουν συγγνώμη οι συνωμότες

Τι είπε ο υπουργός Δικαιοσύνης για την παραπομπή του Χρήστου Τριαντόπουλου και άλλων τεσσάρων ατόμων στο ειδικό δικαστήριο για αλλοίωση του χώρου του δυστυχήματος