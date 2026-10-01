Μίλτος Φοροζίδης: Πού ανοίγει τα επόμενα καταστήματα η Lidl – Η Νάξος και το μεγάλο logistics
Μίλτος Φοροζίδης: Πού ανοίγει τα επόμενα καταστήματα η Lidl – Η Νάξος και το μεγάλο logistics
Χαλάνδρι, Πλατεία Βικτωρίας, Χαϊδάρι και Πάρος οι τέσσερις νέες ενάρξεις έως τον Φεβρουάριο – Πέντε έως έξι νέα καταστήματα την επόμενη χρήση και στόχος το 2030 για τη λειτουργία του νέου κέντρου logistics – Τα αποκαλυπτήρια του Lidl House στη Στοά Αρσακείου
Τα επίσημα αποκαλυπτήρια του Lidl House Athens, ενός νέου χώρου 670 τ.μ. για τη γαστρονομία, τη διατροφή και το ελληνικό τραπέζι, έκανε χθες το βράδυ η διοίκηση της Lidl Ελλάς στη Στοά Αρσακείου, στο κέντρο της Αθήνας. Πρόκειται για ένα διαφορετικό εγχείρημα για την αλυσίδα, καθώς στον χώρο δεν θα πραγματοποιούνται πωλήσεις, αλλά θα φιλοξενούνται δωρεάν σεμινάρια, εργαστήρια και δράσεις για το κοινό.
Στο πλαίσιο της εκδήλωσης, ο CEO και Πρόεδρος Διοίκησης της Lidl Ελλάς, Μίλτος Φοροζίδης, έδωσε περισσότερες λεπτομέρειες για την ανάπτυξη του δικτύου, ανακοινώνοντας ότι τα τέσσερα νέα καταστήματα της τρέχουσας οικονομικής χρήσης θα βρίσκονται σε Χαλάνδρι, Πλατεία Βικτωρίας, Χαϊδάρι και Πάρο. Παράλληλα, αποκάλυψε τον επόμενο νησιωτικό προορισμό της αλυσίδας, τη Νάξο, όπου νέο κατάστημα θα λειτουργήσει το 2027.
Οπως διευκρίνισε αργότερα στο περιθώριο της εκδήλωσης, οι τέσσερις νέες ενάρξεις θα έχουν πραγματοποιηθεί έως το τέλος της τρέχουσας οικονομικής χρήσης, τον Φεβρουάριο, ενώ για την επόμενη χρήση ο σχεδιασμός προβλέπει ακόμη πέντε έως έξι νέα καταστήματα. Στη Νάξο, μάλιστα, ο στόχος είναι το νέο σημείο να λειτουργήσει πριν από το καλοκαίρι του 2027.
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Στο πλαίσιο της εκδήλωσης, ο CEO και Πρόεδρος Διοίκησης της Lidl Ελλάς, Μίλτος Φοροζίδης, έδωσε περισσότερες λεπτομέρειες για την ανάπτυξη του δικτύου, ανακοινώνοντας ότι τα τέσσερα νέα καταστήματα της τρέχουσας οικονομικής χρήσης θα βρίσκονται σε Χαλάνδρι, Πλατεία Βικτωρίας, Χαϊδάρι και Πάρο. Παράλληλα, αποκάλυψε τον επόμενο νησιωτικό προορισμό της αλυσίδας, τη Νάξο, όπου νέο κατάστημα θα λειτουργήσει το 2027.
Οπως διευκρίνισε αργότερα στο περιθώριο της εκδήλωσης, οι τέσσερις νέες ενάρξεις θα έχουν πραγματοποιηθεί έως το τέλος της τρέχουσας οικονομικής χρήσης, τον Φεβρουάριο, ενώ για την επόμενη χρήση ο σχεδιασμός προβλέπει ακόμη πέντε έως έξι νέα καταστήματα. Στη Νάξο, μάλιστα, ο στόχος είναι το νέο σημείο να λειτουργήσει πριν από το καλοκαίρι του 2027.
Διαβάστε περισσότερα στο newmoney.gr
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