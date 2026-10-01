Μεγαλώνοντας, συνηθίζουμε να μετράμε τις επιτυχίες. Τον πρώτο καλό βαθμό. Το πρώτο μετάλλιο. Το πρώτο γκολ. Την πρώτη φορά που ένα παιδί κάνει ποδήλατο χωρίς βοηθητικές ρόδες.
Τρόμος σε Κηφισιά και Μαρούσι από επιθέσεις νεαρών σε γυναίκες, η στιγμή που πέταξαν στο έδαφος 60χρονη για να τη ληστέψουν
Τρόμος σε Κηφισιά και Μαρούσι από επιθέσεις νεαρών σε γυναίκες, η στιγμή που πέταξαν στο έδαφος 60χρονη για να τη ληστέψουν
Συνελήφθησαν 17χρονος και 19χρονος ενώ αναζητείται συνεργός τους
Φόβος και τρόμος για ηλικιωμένους σε Μαρούσι και Κηφισιά είχε γίνει το τελευταίο διάστημα μια συμμορία νεαρών οι οποίοι ορμούσαν σε ανυπεράσπιστες γυναίκες, τους άρπαζαν τις αλυσίδες από το λαιμό και γίνονταν «καπνός».
Η υπόθεση αποκαλύφθηκε το βράδυ της προηγούμενης Τετάρτης όταν αστυνομικοί της ομάδας ΔΙ.ΑΣ. που έκαναν περιπολία στην Κηφισιά εντόπισαν δύο νεαρούς αλλοδαπούς, τους έκριναν υπόπτους και τους κάλεσαν να σταματήσουν για έλεγχο.
Εκείνοι αρνήθηκαν με αποτέλεσμα να καταλήξουν στο Τμήμα Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Κηφισιάς όπου διαπιστώθηκε η εγκληματική τους δράση.
Όπως διαπιστώθηκε, ο 17χρονος και ο 19χρονος μαζί με ένα ακόμη άτομο που αναζητείται ως συνεργός τους είχαν συστήσει συμμορία και έκλεβαν αλυσίδες από ηλικιωμένες.
Σε βίντεο-ντοκουμέντο που παρουσιάζει το protothema.gr αποτυπώνεται η σκληρότητα με την οποία δρούσαν οι κακοποιοί οι οποίοι δεν δίσταζαν να χτυπούν τα θύματά τους και να τα ρίχνουν στο έδαφος προκειμένου να πάρουν τη λεία τους.
Στο βίντεο διακρίνονται οι δράστες την ώρα που πλησιάζουν μια 60χρονη σε γειτονιά της Κηφισιάς, την πετούν στο δρόμο και παλεύουν μαζί της για να της βγάλουν τη χρυσή αλυσίδα από το λαιμό.
Το θύμα της επίθεσης αντιστέκεται και τελικά οι νεαροί τρέπονται σε φυγή με «άδεια» χέρια ενώ η άτυχη γυναίκα βρίσκεται πιεσμένη και τραυματισμένη στο οδόστρωμα.
Στα πλάνα ακούγονται και τα ουρλιαχτά της 60χρονης η οποία σφαδάζει από τον πόνο ενώ μια κάτοικος της περιοχής και ένας διερχόμενος οδηγός τρέχουν να τη βοηθήσουν.
Το θύμα ακούγεται να τους λέει «δεν τα κατάφεραν» και περιγράφει πως οι αδίστακτοι ληστές την άρπαξαν από το λαιμό για να της κλέψουν τη χρυσή αλυσίδα.
Η υπόθεση αποκαλύφθηκε το βράδυ της προηγούμενης Τετάρτης όταν αστυνομικοί της ομάδας ΔΙ.ΑΣ. που έκαναν περιπολία στην Κηφισιά εντόπισαν δύο νεαρούς αλλοδαπούς, τους έκριναν υπόπτους και τους κάλεσαν να σταματήσουν για έλεγχο.
Εκείνοι αρνήθηκαν με αποτέλεσμα να καταλήξουν στο Τμήμα Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Κηφισιάς όπου διαπιστώθηκε η εγκληματική τους δράση.
Όπως διαπιστώθηκε, ο 17χρονος και ο 19χρονος μαζί με ένα ακόμη άτομο που αναζητείται ως συνεργός τους είχαν συστήσει συμμορία και έκλεβαν αλυσίδες από ηλικιωμένες.
Σε βίντεο-ντοκουμέντο που παρουσιάζει το protothema.gr αποτυπώνεται η σκληρότητα με την οποία δρούσαν οι κακοποιοί οι οποίοι δεν δίσταζαν να χτυπούν τα θύματά τους και να τα ρίχνουν στο έδαφος προκειμένου να πάρουν τη λεία τους.
Στο βίντεο διακρίνονται οι δράστες την ώρα που πλησιάζουν μια 60χρονη σε γειτονιά της Κηφισιάς, την πετούν στο δρόμο και παλεύουν μαζί της για να της βγάλουν τη χρυσή αλυσίδα από το λαιμό.
Το θύμα της επίθεσης αντιστέκεται και τελικά οι νεαροί τρέπονται σε φυγή με «άδεια» χέρια ενώ η άτυχη γυναίκα βρίσκεται πιεσμένη και τραυματισμένη στο οδόστρωμα.
Στα πλάνα ακούγονται και τα ουρλιαχτά της 60χρονης η οποία σφαδάζει από τον πόνο ενώ μια κάτοικος της περιοχής και ένας διερχόμενος οδηγός τρέχουν να τη βοηθήσουν.
Το θύμα ακούγεται να τους λέει «δεν τα κατάφεραν» και περιγράφει πως οι αδίστακτοι ληστές την άρπαξαν από το λαιμό για να της κλέψουν τη χρυσή αλυσίδα.
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα