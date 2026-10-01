Ο Κριστιάνο Ρονάλντο αποχώρησε από την εθνική και τα ακούει: «Είσαι εγωιστής, η Πορτογαλία είναι πάνω από εσένα, θα έπρεπε να είχες ήδη φύγει»
Ο Κριστιάνο Ρονάλντο αποχώρησε από την εθνική και τα ακούει: «Είσαι εγωιστής, η Πορτογαλία είναι πάνω από εσένα, θα έπρεπε να είχες ήδη φύγει»
«Είστε άσχετοι, σας αξίζει να επιστρέψετε στη μετριότητα» απάντησε στα σχόλια η αδελφή του Κριστίανο Ρονάλντο
Μάλλον ενοχλημένοι και οργισμένοι εμφανίζονται οι Πορτογάλοι από τον τρόπο με τον οποίο επέλεξε, όπως φαίνεται οριστικά, να αποχωρήσει από την εθνική Πορτογαλίας ο Κριστιάνο Ρονάλντο.
Αν και από την πρώτη επίσημη αντίδραση του Κριστιάνο Ρονάλντο μετά την επιλογή του προπονητή της εθνικής, Ζόρζε Ζεσούς, να τον αφήσει στο ματς απέναντι στη Νορβηγία, είχε φανεί ότι η αποχώρησή του δεν ήταν οριστική, σημερινό δημοσίευμα της O'Jogo αναφέρει ότι το αντίο του CR7 είναι τελικό.
Ωστόσο η αντίδραση των φιλάθλων στην Πορτογαλία δεν ήταν, ίσως, αυτή που θα περίμενε ο Κριστιάνο Ρονάλντο καθώς σε σχόλια που αφήνουν σε δημοσιεύματα αλλά και σε memes, δείχνουν ότι τάσσονται υπέρ του Ζεσούς και κατά του 41χρονου Πορτογάλου σούπερ σταρ.
Αυτό που φαίνεται, από σχόλια που έχουν γραφτεί, είναι ότι οι Πορτογάλοι έχουν ενοχληθεί από τον τρόπο με τον οποίο ο Κριστιάνο Ρονάλντο αποφάσισε να διαχειριστεί την επιλογή του προπονητή του, καθώς το βράδυ της Τετάρτης όχι μόνο αποχώρησε από το κέντρο που έκανε προπόνηση η εθνική Πορτογαλίας στην Κοπεγχάγη εν όψει του αγώνα για το Nations League, αλλά πήρε και το ιδιωτικό του τζετ για να φύγει από τη Δανία.
«Ήρθε η ώρα να φύγεις... Θα έπρεπε να το είχες κάνει στο Παγκόσμιο Κύπελλο... Ποιος ξέρει, μπορεί να είχαμε τα πάει καλύτερα χωρίς εσένα. Αντίο... και για πάντα ΕΥΧΑΡΙΣΤΟΥΜΕ για όσα μας έδωσες... αλλά τελείωσε... όπως όλα στη ζωή... ο χρόνος σου τελείωσε... τώρα είναι η ώρα των άλλων» συμπλήρωσε ένας δεύτερος.
«Ο CR7 δεν είναι πάνω από την εθνική ομάδα» τόνισε ένας τρίτος ενώ ένας τέταρτος έγραψε «πρέπει να στηρίξουμε τον Ζόρζε Ζέσους, ο οποίος απλώς κάνει τη δουλειά του και μέχρι στιγμής δεν έχει αποτύχει. Αν ο Ρονάλντο δεν μπορεί να το καταλάβει, τότε καλά κάνει και αποχωρεί. Πρέπει να είμαστε ευγνώμονες για όσα έκανε, γιατί άλλαξε το πορτογαλικό ποδόσφαιρο, και δεν μπορούμε να το ξεχνάμε αυτό, αλλά όλα πρέπει να έχουν ένα τέλος και αυτή η στιγμή έφτασε. Είναι απλώς κρίμα που συμβαίνει με αυτόν τον τρόπο».
«Δυστυχώς, εξαιτίας του εγωισμού του, καταστρέφει το τέλος της διεθνούς καριέρας του και αυτή η συμπεριφορά είναι αξιοκατάκριτη» σημείωσε ένας πέμπτος.
«Θα μπορούσε να είχε αποχωρήσει από την μπροστινή πόρτα, όπως ο Λουίς Φίγκο, ο Ρούι Κόστα... κ.λπ. Έφυγε από την πίσω πόρτα και κάνοντας σκηνή» παρατήρησε άλλος σχολιαστής.
«Ο Κριστιάνο Ρονάλντο είναι ο καλύτερος Πορτογάλος ποδοσφαιριστής όλων των εποχών, έδωσε πολλά στην εθνική ομάδα, αλλά παρότι είναι πρεσβευτής της Πορτογαλίας σε όλο τον κόσμο, ας είμαστε αντικειμενικοί και ειλικρινείς: οι συμπαίκτες του έδωσαν περισσότερα για εκείνον παρά για την ίδια την ομάδα τα τελευταία 10 χρόνια. Αυτό είναι γεγονός και αδιαμφισβήτητο. Έκανε πολλούς ανθρώπους να γνωρίσουν την Πορτογαλία και γέμισε τα ταμεία της Πορτογαλικής Ποδοσφαιρικής Ομοσπονδίας, έκανε άλλους νεαρούς, πλέον κορυφαίους αθλητές, να ονειρεύονται να παίξουν μαζί του και να εμπνευστούν από εκείνον, αλλά δεν είναι πάνω από τα εθνικά συμφέροντα. Σταμάτα να είσαι εγωκεντρικός, η χώρα, το έθνος είναι πολύ πάνω από εκείνον» ήταν η θέση άλλου σχολιαστή.
Αν και από την πρώτη επίσημη αντίδραση του Κριστιάνο Ρονάλντο μετά την επιλογή του προπονητή της εθνικής, Ζόρζε Ζεσούς, να τον αφήσει στο ματς απέναντι στη Νορβηγία, είχε φανεί ότι η αποχώρησή του δεν ήταν οριστική, σημερινό δημοσίευμα της O'Jogo αναφέρει ότι το αντίο του CR7 είναι τελικό.
Ωστόσο η αντίδραση των φιλάθλων στην Πορτογαλία δεν ήταν, ίσως, αυτή που θα περίμενε ο Κριστιάνο Ρονάλντο καθώς σε σχόλια που αφήνουν σε δημοσιεύματα αλλά και σε memes, δείχνουν ότι τάσσονται υπέρ του Ζεσούς και κατά του 41χρονου Πορτογάλου σούπερ σταρ.
Αυτό που φαίνεται, από σχόλια που έχουν γραφτεί, είναι ότι οι Πορτογάλοι έχουν ενοχληθεί από τον τρόπο με τον οποίο ο Κριστιάνο Ρονάλντο αποφάσισε να διαχειριστεί την επιλογή του προπονητή του, καθώς το βράδυ της Τετάρτης όχι μόνο αποχώρησε από το κέντρο που έκανε προπόνηση η εθνική Πορτογαλίας στην Κοπεγχάγη εν όψει του αγώνα για το Nations League, αλλά πήρε και το ιδιωτικό του τζετ για να φύγει από τη Δανία.
«Έφυγε από την πίσω πόρτα»«Εγκατέλειψε και γύρισε την πλάτη του στην εθνική ομάδα, στον πορτογαλικό λαό και στην Πορτογαλία, επομένως δεν πρέπει να επιστρέψει ποτέ!» έγραψε ένας από τους σχολιαστές στην ABola.
«Ήρθε η ώρα να φύγεις... Θα έπρεπε να το είχες κάνει στο Παγκόσμιο Κύπελλο... Ποιος ξέρει, μπορεί να είχαμε τα πάει καλύτερα χωρίς εσένα. Αντίο... και για πάντα ΕΥΧΑΡΙΣΤΟΥΜΕ για όσα μας έδωσες... αλλά τελείωσε... όπως όλα στη ζωή... ο χρόνος σου τελείωσε... τώρα είναι η ώρα των άλλων» συμπλήρωσε ένας δεύτερος.
«Ο CR7 δεν είναι πάνω από την εθνική ομάδα» τόνισε ένας τρίτος ενώ ένας τέταρτος έγραψε «πρέπει να στηρίξουμε τον Ζόρζε Ζέσους, ο οποίος απλώς κάνει τη δουλειά του και μέχρι στιγμής δεν έχει αποτύχει. Αν ο Ρονάλντο δεν μπορεί να το καταλάβει, τότε καλά κάνει και αποχωρεί. Πρέπει να είμαστε ευγνώμονες για όσα έκανε, γιατί άλλαξε το πορτογαλικό ποδόσφαιρο, και δεν μπορούμε να το ξεχνάμε αυτό, αλλά όλα πρέπει να έχουν ένα τέλος και αυτή η στιγμή έφτασε. Είναι απλώς κρίμα που συμβαίνει με αυτόν τον τρόπο».
«Δυστυχώς, εξαιτίας του εγωισμού του, καταστρέφει το τέλος της διεθνούς καριέρας του και αυτή η συμπεριφορά είναι αξιοκατάκριτη» σημείωσε ένας πέμπτος.
«Θα μπορούσε να είχε αποχωρήσει από την μπροστινή πόρτα, όπως ο Λουίς Φίγκο, ο Ρούι Κόστα... κ.λπ. Έφυγε από την πίσω πόρτα και κάνοντας σκηνή» παρατήρησε άλλος σχολιαστής.
«Ο Κριστιάνο Ρονάλντο είναι ο καλύτερος Πορτογάλος ποδοσφαιριστής όλων των εποχών, έδωσε πολλά στην εθνική ομάδα, αλλά παρότι είναι πρεσβευτής της Πορτογαλίας σε όλο τον κόσμο, ας είμαστε αντικειμενικοί και ειλικρινείς: οι συμπαίκτες του έδωσαν περισσότερα για εκείνον παρά για την ίδια την ομάδα τα τελευταία 10 χρόνια. Αυτό είναι γεγονός και αδιαμφισβήτητο. Έκανε πολλούς ανθρώπους να γνωρίσουν την Πορτογαλία και γέμισε τα ταμεία της Πορτογαλικής Ποδοσφαιρικής Ομοσπονδίας, έκανε άλλους νεαρούς, πλέον κορυφαίους αθλητές, να ονειρεύονται να παίξουν μαζί του και να εμπνευστούν από εκείνον, αλλά δεν είναι πάνω από τα εθνικά συμφέροντα. Σταμάτα να είσαι εγωκεντρικός, η χώρα, το έθνος είναι πολύ πάνω από εκείνον» ήταν η θέση άλλου σχολιαστή.
«Εκτιμώ όσα έκανε για την εθνική ομάδα, αλλά ο Εουσέμπιο ήταν 1.000 φορές καλύτερος. Το εγώ του ήταν πολύ μικρότερο και αποχώρησε τόσο από την εθνική ομάδα όσο και από την Μπενφίκα με τον καλύτερο δυνατό τρόπο» θυμήθηκε άλλος σχολιαστής.
«Έναν αρχηγό και ηγέτη τον βλέπεις στη συμπεριφορά και στη στάση του. Τον βλέπεις στις καλές και στις κακές στιγμές. Πάνω απ' όλα, τον βλέπεις όταν δεν εγκαταλείπει ποτέ την ομάδα και δίνει τα πάντα για την ενότητα και τη συλλογική προσπάθεια. Ο CR7 ήταν το αντίθετο όλων αυτών. Ο CR7 εγκατέλειψε τους συμπαίκτες του, πέταξε το περιβραχιόνιο του αρχηγού στον αγωνιστικό χώρο, έφυγε χωρίς να πει ευχαριστώ, επιτέθηκε σε νεαρούς παίκτες όταν έχανε, θεωρούσε τον εαυτό του ανώτερο από τους άλλους και, σαν να μην έφταναν όλα αυτά, αρνήθηκε να προπονηθεί και να υπακούσει τους προπονητές και τους ομοσπονδιακούς τεχνικούς. Ένας άνθρωπος σαν κι αυτόν ΠΟΤΕ δεν μπορεί να είναι ηγέτης, πόσο μάλλον να φορά το περιβραχιόνιο του αρχηγού. Άνθρωποι σαν κι αυτόν δεν θα έπρεπε να βρίσκονται ποτέ ξανά στην εθνική ομάδα» ήταν το κατηγορώ άλλου σχολιαστή.
«Ο Ρονάλντο έχει ένα δίκιο· 30 λεπτά προθέρμανσης μπορούν να λιώσουν το μπότοξ» ήταν το καυστικό σχόλιο ενός αναγνώστη της ABola.
Σε άλλα memes έχουν βάλει τον Ζεσούς να αποκαθηλώνει το πορτρέτο του Κριστιάνο Ρονάλντο ή να κρατάει ένα καθαριστικό με τίτλο Finish (μτφ. τέλος) και το πρόσωπο του CR7. Άλλοι εμφάνισαν τον Κριστιάνο να φεύγει από γήπεδο με τη λεζάντα «θα τα πω στον Πιρς Μόργκαν και άλλοι «πείραξαν» εξώφυλλο του περιοδικού GQ βάζοντας τίτλο «κανείς δεν τα βάζει με τον Ζεσούς».
«Ο CR7 άξιζε περισσότερο σεβασμό. Η εθνική ομάδα άξιζε περισσότερη οργάνωση. Η πορτογαλική δημοσιογραφία άξιζε περισσότερη επάρκεια και λιγότερες εικασίες. Όσο για τον πορτογαλικό λαό, λοιπόν... δεν αξίζει να έχει τους καλύτερους σε τίποτα. Είμαστε ζηλόφθονοι, περιφρονητικοί, άσχετοι και αξίζουμε να επιστρέψουμε στη μετριότητα στην οποία βρισκόμασταν πάντα, πριν από την εποχή του CR7 στο ποδόσφαιρο. Ευχαριστούμε για όλα, CR7! Άξιζες περισσότερα!» έγραψε η αδελφή του Κριστιάνο Ρονάλντο.
«Έναν αρχηγό και ηγέτη τον βλέπεις στη συμπεριφορά και στη στάση του. Τον βλέπεις στις καλές και στις κακές στιγμές. Πάνω απ' όλα, τον βλέπεις όταν δεν εγκαταλείπει ποτέ την ομάδα και δίνει τα πάντα για την ενότητα και τη συλλογική προσπάθεια. Ο CR7 ήταν το αντίθετο όλων αυτών. Ο CR7 εγκατέλειψε τους συμπαίκτες του, πέταξε το περιβραχιόνιο του αρχηγού στον αγωνιστικό χώρο, έφυγε χωρίς να πει ευχαριστώ, επιτέθηκε σε νεαρούς παίκτες όταν έχανε, θεωρούσε τον εαυτό του ανώτερο από τους άλλους και, σαν να μην έφταναν όλα αυτά, αρνήθηκε να προπονηθεί και να υπακούσει τους προπονητές και τους ομοσπονδιακούς τεχνικούς. Ένας άνθρωπος σαν κι αυτόν ΠΟΤΕ δεν μπορεί να είναι ηγέτης, πόσο μάλλον να φορά το περιβραχιόνιο του αρχηγού. Άνθρωποι σαν κι αυτόν δεν θα έπρεπε να βρίσκονται ποτέ ξανά στην εθνική ομάδα» ήταν το κατηγορώ άλλου σχολιαστή.
Τα memesΟι ραγδαίες εξελίξεις με τον Κριστιάνο Ρονάλντο και την εθνική Πορτογαλίας προκάλεσαν και ειρωνικά σχόλια αλλά και memes για τον 41χρονο ποδοσφαιριστή.
«Ο Ρονάλντο έχει ένα δίκιο· 30 λεπτά προθέρμανσης μπορούν να λιώσουν το μπότοξ» ήταν το καυστικό σχόλιο ενός αναγνώστη της ABola.
Σε άλλα memes έχουν βάλει τον Ζεσούς να αποκαθηλώνει το πορτρέτο του Κριστιάνο Ρονάλντο ή να κρατάει ένα καθαριστικό με τίτλο Finish (μτφ. τέλος) και το πρόσωπο του CR7. Άλλοι εμφάνισαν τον Κριστιάνο να φεύγει από γήπεδο με τη λεζάντα «θα τα πω στον Πιρς Μόργκαν και άλλοι «πείραξαν» εξώφυλλο του περιοδικού GQ βάζοντας τίτλο «κανείς δεν τα βάζει με τον Ζεσούς».
«Είστε άσχετοι»Αυτά τα σχόλια προκάλεσαν την αντίδραση της αδελφής του Κριστιάνο Ρονάλντο, Έλμα Αβέιρο, που απάντησε με ένα story στο Instagram χρησιμοποιώντας χαρακτηρισμούς όπως «ζηλόφθονες» και «άσχετοι».
«Ο CR7 άξιζε περισσότερο σεβασμό. Η εθνική ομάδα άξιζε περισσότερη οργάνωση. Η πορτογαλική δημοσιογραφία άξιζε περισσότερη επάρκεια και λιγότερες εικασίες. Όσο για τον πορτογαλικό λαό, λοιπόν... δεν αξίζει να έχει τους καλύτερους σε τίποτα. Είμαστε ζηλόφθονοι, περιφρονητικοί, άσχετοι και αξίζουμε να επιστρέψουμε στη μετριότητα στην οποία βρισκόμασταν πάντα, πριν από την εποχή του CR7 στο ποδόσφαιρο. Ευχαριστούμε για όλα, CR7! Άξιζες περισσότερα!» έγραψε η αδελφή του Κριστιάνο Ρονάλντο.
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