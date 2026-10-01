Ο Κριστιάνο Ρονάλντο αποχώρησε από την εθνική και τα ακούει: «Είσαι εγωιστής, η Πορτογαλία είναι πάνω από εσένα, θα έπρεπε να είχες ήδη φύγει»

Τα memes

«Είστε άσχετοι»

«Εκτιμώ όσα έκανε για την εθνική ομάδα, αλλά ο Εουσέμπιο ήταν 1.000 φορές καλύτερος. Το εγώ του ήταν πολύ μικρότερο και αποχώρησε τόσο από την εθνική ομάδα όσο και από την Μπενφίκα με τον καλύτερο δυνατό τρόπο» θυμήθηκε άλλος σχολιαστής.«Έναν αρχηγό και ηγέτη τον βλέπεις στη συμπεριφορά και στη στάση του. Τον βλέπεις στις καλές και στις κακές στιγμές. Πάνω απ' όλα, τον βλέπεις όταν δεν εγκαταλείπει ποτέ την ομάδα και δίνει τα πάντα για την ενότητα και τη συλλογική προσπάθεια. Ο CR7 ήταν το αντίθετο όλων αυτών. Ο CR7 εγκατέλειψε τους συμπαίκτες του, πέταξε το περιβραχιόνιο του αρχηγού στον αγωνιστικό χώρο, έφυγε χωρίς να πει ευχαριστώ, επιτέθηκε σε νεαρούς παίκτες όταν έχανε, θεωρούσε τον εαυτό του ανώτερο από τους άλλους και, σαν να μην έφταναν όλα αυτά, αρνήθηκε να προπονηθεί και να υπακούσει τους προπονητές και τους ομοσπονδιακούς τεχνικούς. Ένας άνθρωπος σαν κι αυτόν ΠΟΤΕ δεν μπορεί να είναι ηγέτης, πόσο μάλλον να φορά το περιβραχιόνιο του αρχηγού. Άνθρωποι σαν κι αυτόν δεν θα έπρεπε να βρίσκονται ποτέ ξανά στην εθνική ομάδα» ήταν το κατηγορώ άλλου σχολιαστή.Οι ραγδαίες εξελίξεις με τον Κριστιάνο Ρονάλντο και την εθνική Πορτογαλίας προκάλεσαν και ειρωνικά σχόλια αλλά και memes για τον 41χρονο ποδοσφαιριστή.«Ο Ρονάλντο έχει ένα δίκιο· 30 λεπτά προθέρμανσης μπορούν να λιώσουν το μπότοξ» ήταν το καυστικό σχόλιο ενός αναγνώστη της ABola.Σε άλλα memes έχουν βάλει τον Ζεσούς να αποκαθηλώνει το πορτρέτο του Κριστιάνο Ρονάλντο ή να κρατάει ένα καθαριστικό με τίτλο Finish (μτφ. τέλος) και το πρόσωπο του CR7. Άλλοι εμφάνισαν τον Κριστιάνο να φεύγει από γήπεδο με τη λεζάντα «θα τα πω στον Πιρς Μόργκαν και άλλοι «πείραξαν» εξώφυλλο του περιοδικού GQ βάζοντας τίτλο «κανείς δεν τα βάζει με τον Ζεσούς».Αυτά τα σχόλια προκάλεσαν την αντίδραση της αδελφής του Κριστιάνο Ρονάλντο, Έλμα Αβέιρο, που απάντησε με ένα story στο Instagram χρησιμοποιώντας χαρακτηρισμούς όπως «ζηλόφθονες» και «άσχετοι».«Ο CR7 άξιζε περισσότερο σεβασμό. Η εθνική ομάδα άξιζε περισσότερη οργάνωση. Η πορτογαλική δημοσιογραφία άξιζε περισσότερη επάρκεια και λιγότερες εικασίες. Όσο για τον πορτογαλικό λαό, λοιπόν... δεν αξίζει να έχει τους καλύτερους σε τίποτα. Είμαστε ζηλόφθονοι, περιφρονητικοί, άσχετοι και αξίζουμε να επιστρέψουμε στη μετριότητα στην οποία βρισκόμασταν πάντα, πριν από την εποχή του CR7 στο ποδόσφαιρο. Ευχαριστούμε για όλα, CR7! Άξιζες περισσότερα!» έγραψε η αδελφή του Κριστιάνο Ρονάλντο.